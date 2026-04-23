Insólito momento en la Copa Argentina: un hincha agarró una cámara y apareció en la transmisión de TV durante el partido

El hecho se produjo en el duelo de Copa Argentina entre Gimnasia y Acassuso

Un inédito incidente se registró en la Copa Argentina cuando un hincha irrumpió en la transmisión televisiva en vivo durante el encuentro por los 16avos de final entre Gimnasia La Plata y Acassuso en el estadio de Estudiantes de Buenos Aires. El episodio, que ocurrió a los 36 minutos del primer tiempo, involucró el arrebato de la cámara principal de TyC Sports, lo que provocó una momentánea alteración en la emisión oficial del partido que terminó con victoria para el conjunto platense por 3-0.

Según se pudo ver durante la parte final de la primera etapa, el hincha tomó el control del equipo de filmación en las gradas, desvió el lente hacia sí mismo y apareció en primer plano ante la audiencia. Mientras esto sucedía, el relator Julián Bricco mantuvo el relato de las acciones del juego como si el incidente no hubiera existido, y la parte técnica debió recurrir a otra toma, ubicada al ras del campo, para continuar la cobertura.

La secuencia duró solo algunos segundos, pero interrumpió la visual habitual del juego en plena definición de un boleto a octavos de final. El lente de la cámara fue parcialmente cubierto, perdió el foco de la jugada —que tenía a Franco Torres como protagonista en el centro del campo— y mostró al protagonista del incidente. Resultó imposible determinar a cuál parcialidad pertenecía el intruso, aunque su aparición en pantalla incluyó cánticos propios de cancha.

La transmisión fue restablecida poco después, cuando el camarógrafo logró recuperar el equipo y la realización volvió a la toma central tras un tiro libre concedido por una falta a Ignacio Nacho Fernández, jugador de Gimnasia La Plata. Como era de esperarse, las imágenes del hecho circularon rápidamente por redes sociales, donde la frase “En la Copa Argentina puede pasar cualquier cosa” se multiplicó entre los usuarios.

Ambos se enfrentaron por los 16avos de final

El Lobo platense sigue en carrera en la Copa Argentina con una sólida victoria por 3-0 ante Acassuso en el estadio Ciudad de Caseros y avanzó a los octavos de final, donde espera por el vencedor del cruce que protagonizarán San Lorenzo y Deportivo Riestra. Gimnasia tuvo las ocasiones más claras del encuentro, incluso le anularon un gol por fuera de juego a los 40 minutos, y rompió la paridad en una ráfaga del complemento. Franco Torres convirtió el 1-0 a los 52′ en una lujosa jugada con cinco toques de primera antes de la definición. Y a los 56′, Renzo Giampaoli encajó un cabezazo, el arquero Gabriel Atamañuk dejó el rebote corto y el ex Boca reapareció para empujar la pelota al fondo de la red. Sobre el final, a los 85 minutos, Nicolás Barros Schelotto puso cifras definitivas en el marcador con un tremendo remate frontal desde afuera del área.

De esta manera, el elenco platense mantiene una racha de cuatro victorias consecutivas bajo el interinato de Ariel Pereyra, ya que le había ganado previamente a Camioneros en la Copa Argentina, y también a Sarmiento de Junín y Estudiantes de Río Cuarto en el Torneo Apertura. Actualmente, el equipo de La Plata está octavo en la Zona B del Apertura y hoy obtendría el último pasaje a los playoff. Pereyra asumió el puesto tras el despido de Fernando Zaniratto.

Por otro lado, los Quemeros finalizaron su participación en el certamen, luego de haber eliminado a Newell’s en los 32avos. De igual manera, ese 2-0 ante la Lepra tampoco le causó un efecto positivo en la Primera Nacional. Con esta derrota ante Gimnasia, acumula cuatro caídas en los últimos cinco partidos. Tras empatar 0-0 el fin de semana pasado contra All Boys, ocupa la 12° posición sobre 18 equipos en la Zona A.