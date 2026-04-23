El espectacular gol del hijo del Loco Abreu para el equipo que dirige en México: su reacción en la celebración

El video documenta un partido de fútbol de la Liga MX entre el Club Tijuana y Pachuca. Se observa la anotación de un gol del equipo de Tijuana por parte de Diego Abreu, cambiando el marcador a 2-0.

Los Xolos de Tijuana obtuvieron una victoria 3-1 sobre Pachuca en el duelo que cerró la Jornada 16 del Clausura 2026, disputado en el Estadio Caliente. Antes del descanso, Diego Abreu, hijo del reconocido Sebastián Loco Abreu, amplió la ventaja con un disparo que sorprendió a la defensa rival y dejó en ridículo a dos defensores casi sobre la línea de gol.

El número 31 quedó mano a mano con el arquero Carlos Moreno y, lejos de ponerse nervioso, lo amagó para quedar cara a cara con dos defensores que quedaron bailando sobre la línea. El brasileño Eduardo Bauermann se tiró al piso en vano, mientras que Christopher Alfaro también pasó de largo antes de que Abreu tocara el balón hacia el fondo de la red. “Golazo de Abreu, se quitó a todo lo que le venía en el camino. ¡Que le hagan un monumento!“, exclamó el relator de la transmisión, que describió como un soberbio gol.

Ante tamaña conquista, el Loco salió eyectado desde el banco y se dirigió hasta la posición de su hijo para abrazarlo y zamarrearle la cabeza por la felicidad. Tras la arenga, cada uno retomó su papel y la acción continuó. “Se va a tener que pelar el culo como todos. Si muestra condiciones, jugará”, había declarado el ex delantero de San Lorenzo y River tras la confirmación del arribo de su hijo Diego (19 años) al equipo mexicano, luego de su etapa en Defensor Sporting.

Un joven futbolista con camiseta roja y negra celebra en el campo de juego. El jugador es abrazado por un hombre mayor con chaqueta negra, identificado como su padre, Sebastián Abreu. La interacción se produce tras un gol y se desarrolla en un estadio con público en las gradas.

Durante esa primera conferencia, el Loco agradeció al Xolos de Tijuana por sumar un atacante con perfil de proyección y aclaró que la decisión, aunque estuvo mediada por sus sentimientos, respondió a una necesidad futbolística del plantel. En relación con experiencias similares, mencionó a Diego Simeone y Marcelo Gallardo, ambos entrenadores que incluyeron a sus hijos en sus equipos, y aseguró que su hijo sería considerado como un jugador más.

Diego Abreu nació en México, inició su formación en las Sub 23 de Xolos y, antes de regresar al club, militaba en Defensor Sporting de Uruguay. Ahora, compite por la titularidad con Josef Martínez, delantero venezolano, y el jugador español-marroquí Mourad El Ghezouani. Este es el tercer tanto que convierte el Loquito desde su desembarco en la Liga MX en 2026, ya que le había gritado a Atlas y León. Hasta el momento disputó un total de 11 juegos y también aportó una asistencia. Su 2025 en Defensor Sporting había dejado una estadística de 29 presentaciones y 7 goles.

La apertura del marcador la selló Gilberto Mora al minuto 33. El delantero juvenil erró su cobro desde los once pasos, pero capitalizó en el rebote para anotar. El margen en el marcador se consolidó en la segunda mitad, tras un penal convertido por Josef Martínez, que significó el tercer tanto para los locales. El descuento para los Tuzos llegó a través de Víctor Guzmán, quien marcó el único gol de su equipo. Con este resultado, Xolos llegó a 22 puntos y se ubicó en la novena posición por diferencia de goles con respecto a Tigres. En la última fecha, los tijuanenses buscarán clasificar a la Liguilla cuando enfrenten a Chivas.