El pasatiempo sencillo y social que puede reducir el riesgo de demencia en un 76 %

La práctica constante de actividades sociales y creativas favorece la salud cerebral en la tercera edad (Imagen ilustrativa Infobae)

Existen varias maneras con base científica para reducir el riesgo de demencia, pero una opción especialmente divertida podría sorprenderte: bailar.

Bailar combina algunos de los mejores elementos que se sabe que se asocian con la longevidad: ejercicio, creatividad, equilibrio y conexión social. Inviertes el mismo tiempo que caminar u otras actividades físicas, pero podrías obtener mucho más provecho de ello.

De hecho, un estudio descubrió que las personas que bailaban con frecuencia (más de una vez a la semana) tenían un 76 % menos de riesgo de demencia que quienes lo hacían con poca frecuencia.

A principios de la década de 1980, un grupo de investigadores del Colegio de Medicina Albert Einstein se propuso comprender mejor el envejecimiento cerebral reclutando a casi 500 hombres y mujeres de entre 75 y 85 años que vivían en el Bronx. Cada persona se sometió a pruebas neuropsicológicas y respondió a cuestionarios sobre su salud y estilo de vida. Posteriormente, durante las dos décadas siguientes, los investigadores monitorearon la cognición de las personas.

Como era de esperar, los científicos descubrieron que, por cada actividad cognitivamente desafiante realizada un día a la semana, se asociaba una reducción del 7 % en el riesgo de demencia. Cuanto más se ponía a prueba el cerebro, como con juegos de mesa o crucigramas, menos probabilidades había de desarrollar Alzheimer o demencia vascular.

Estudios científicos destacan la importancia de combinar movimiento físico y desafíos cognitivos para reducir el riesgo de demencia (Imagen ilustrativa Infobae)

Pero en cuanto a la actividad física, un pasatiempo destacó por encima de los demás tras controlar otros factores de estilo de vida y salud: el baile.

Los investigadores, que publicaron sus hallazgos en el New England Journal of Medicine en 2003, concluyeron que actividades físicas como la natación y caminar también mostraban una tendencia positiva, pero que sus resultados no eran tan profundos como los asociados con el baile. (Dado que las personas en las primeras etapas de la demencia pueden reducir actividades como el baile, el estudio se diseñó con un largo período de observación para corregir esto).

La actividad física, especialmente el ejercicio aeróbico, en general es maravillosa para la salud cerebral. Y esto no pretende desmerecer el hecho de caminar: un pequeño ensayo controlado aleatorio de caminar versus bailar de salón en adultos mayores reveló que ambas actividades beneficiaban la memoria y el aprendizaje.

Pero combinar la actividad física con la creatividad y los desafíos cognitivos puede ayudar a proteger aún más el cerebro. Bailar exige al cerebro hacer varias cosas a la vez: seguir un ritmo, recordar pasos (o improvisar rápidamente algunos nuevos), navegar por el espacio e incluso responder a un compañero.

Si bien se necesitan más estudios, los datos sugieren que este grado de multitarea cognitiva proporciona al cerebro el entrenamiento adecuado.

Un pasatiempo semanal puede fortalecer tanto la memoria como el equilibrio en adultos mayores

Bailar también puede mejorar el equilibrio y la fuerza

Bailar es simplemente movimiento basado en la música, idealmente uno que te haga sentir bien e incluya la compañía de otros. Y realmente puede serlo para casi todos. En mi propia clínica, recomendamos bailar como terapia para pacientes con trastornos del movimiento como la enfermedad de Parkinson. Incluso en personas que ya padecen demencia, estudios limitados indican que bailar con regularidad mejora las puntuaciones cognitivas.

Además de la salud cerebral, existen otras excelentes razones para considerar bailar. Un metaanálisis de 2020 de 29 ensayos aleatorios con adultos mayores sanos reveló que las actividades sociales basadas en el baile se asociaban con una reducción del 37 % en el riesgo de caídas, así como con mejoras en el equilibrio y la fuerza de la parte inferior del cuerpo.

La interacción social y la creatividad se asocian con una mejor función cognitiva en la vejez (AP/Ramón Espinosa)

3 maneras sencillas de convertirse en bailarín

Prueba algo nuevo para encontrar lo que te conviene: Quizás descubras que durante todo este tiempo creíste que tenías dos pies izquierdos simplemente porque naciste para la salsa y no para el charlestón.

Busca clases de baile en línea: Si bien muchos centros comunitarios ofrecen clases de baile específicas para adultos mayores (a menudo gratuitas), sé que no siempre es fácil encontrar clases de baile adaptadas a tus intereses y necesidades en las cercanías. El mundo de las clases de baile en línea floreció durante la pandemia y, personalmente, no me canso de ellas. ¿Dónde más habría encontrado mi verdadera vocación, clases de baile moderno de Bollywood, sino en línea? También hay varias clases en YouTube adaptadas a posibles limitaciones y necesidades físicas. (Como siempre , consulta con tu médico antes de comenzar una nueva rutina de ejercicios).

No descartes los videojuegos: Y, por supuesto, no olvidemos los videojuegos de baile (¿quién más fue una estrella en “Dance Dance Revolution?”). Se han estudiado juegos similares en adultos mayores y se ha descubierto que mejoran la función ejecutiva, con efectos que duran hasta un año.

La música también puede ayudar

La constancia en actividades placenteras y estimulantes puede marcar la diferencia en el envejecimiento saludable (Imagen ilustrativa Infobae)

Aunque no te apetezca bailar, escuchar tus canciones favoritas tiene poder: un amplio estudio poblacional publicado recientemente descubrió que simplemente escuchar música casi todos los días se relacionaba con una disminución del riesgo de demencia.

La música puede evocar recuerdos y emociones, pero ciertos tipos de música también pueden ofrecer un desafío muy placentero para el cerebro. Mientras escuchas música, tu cerebro evalúa constantemente sus predicciones sobre lo que viene a continuación: ¿Será la siguiente nota y el siguiente ritmo el que esperas?

Un potente impulsor del ritmo es la síncopa. Cuando la música es sincopada (es decir, esperas escuchar un ritmo fuerte en sintonía con el ritmo, pero, en cambio, es débil o hay un breve latido de silencio), desafía las expectativas de nuestro cerebro. Piensa en “Satisfaction” de los Rolling Stones o “Uptown Funk” de Bruno Mars.

La síncopa crea una emocionante sensación de tira y afloja en la música. Los humanos percibimos las canciones con una buena dosis de síncopas como más placenteras. Estudios han demostrado que estas síncopas nos impulsan a bailar, llenando ese vacío que nuestro cerebro anhela llenar.

Lo que quiero que sepan mis pacientes

Mantener la mente ocupada con retos y movimiento físico ayuda a prevenir el deterioro cognitivo (Imagen ilustrativa Infobae)

No existe una fórmula mágica para prevenir la demencia. Los cambios cognitivos son el resultado de varios factores que convergen en nuestro cerebro: la genética, el estilo de vida, el estrés, la dieta y la exposición ambiental.

Caminar y otras formas de actividad física pueden ayudar a mejorar la salud cerebral, pero hacerlo no debería ser una obligación. La fortaleza cognitiva también puede surgir de muchas actividades que nos brindan gran alegría: movernos al ritmo de la música que realmente nos encanta, compartir el espacio con alguien y probar algo nuevo sin preocuparnos por nuestra apariencia.

*La Dra. Trisha Pasricha es profesora adjunta de medicina en la Facultad de Medicina de Harvard y columnista de “Pregunta al Doctor” de The Washington Post.

Especial para The Washington Post.