Teleshow

Darío Barassi reveló el impensado gasto de dinero que le genera un elemento de su casa: “Lo amo, pero hay que pagar y cuesta”

El conductor sorprendió una vez más al público al compartir detalles íntimos, bromas sobre salud y momentos incómodos, generando risas y empatía

Guardar
El conductor contó un llamativo aspecto de su casa que le hace gastar mucho dinero

En el ciclo de Darío Barassi, las emisiones suelen estar marcadas por situaciones imprevistas y momentos de humor, desde accidentes en vivo hasta confesiones personales del conductor. Dentro de este clima distendido, este miércoles, el conductor volvió a compartir detalles de su vida privada al hablar sobre su hogar y el elevado costo que implica mantenerlo.

Durante una reciente emisión de Ahora Caigo (Eltrece), Barassi interactuó con Matías, un participante de 40 años que vive en Moreno junto a su pareja y su perro Bruno. Al consultarle sobre su oficio, Matías explicó que trabaja como carpintero especializado en pisos de madera. Esto dio pie a que el conductor confesara su afinidad por este material, aunque también remarcó la exigencia que implica su cuidado.

“Es un producto que amo, pero demanda mucho mantenimiento”, reconoció Barassi. Explicó que su casa está construida en gran parte con madera, lo que lo obliga a encarar trabajos de barnizado cada año. “Tengo que pagar para que lo hagan. Y cuesta”, resumió sobre el gasto que representa este hábito.

Otra de las situaciones inesperadas que vivió Barassi en su programa sucedió semanas atrás, a finales de marzo, cuando , el conductor sorprendió al abrir una vez más las puertas de su intimidad y compartir cómo su esposa lo asistió en un momento incómodo.

Un hombre con barba y gorro quirúrgico blanco sonríe junto a una mujer rubia sonriente. El hombre lleva una bata blanca. Fondo de hospital borroso
Darío Barassi impactó a los seguidores de su programa al contar el accidente que sufrió en su casa antes de tener intimidad con su esposa

Barassi relató al aire que, tras aparecerle un grano en una zona íntima, no dudó en hablarlo con naturalidad y humor. Contó que su esposa, Luli Gómez Centurión, fue quien lo ayudó a resolver el inconveniente: “Muy generosa, mi mujer procedió a hacer la extirpación del objeto. Pobre, la verdad. Igual yo tengo muy buena cola”, comentó, dejando en claro el área afectada. Además, sumó una broma sobre el vello corporal: “Y aparte, con los pelos me escribí Luli”.

El conductor acostumbra llevar anécdotas personales y temas poco habituales a la pantalla. Días atrás, durante una charla con un participante que se depilaba las cejas, Barassi abordó el tema de la depilación y preguntó con naturalidad por otros métodos de cuidado. Aprovechó para contar que él mismo recurre a profesionales para depilarse en la zona de la cola y realiza depilación definitiva en la espalda. Aunque admitió cierta incomodidad, el conductor utilizó el humor para distender el ambiente y provocar risas en el estudio.

Barassi también trata asuntos médicos y de salud en tono despreocupado. En una emisión reciente, interrumpió a un concursante que sacaba algo del bolsillo y, con ironía, bromeó: “Pensé que iba a sacar un arma”. Luego expresó en tono reflexivo: “¿Vos sabés que siento que voy a morir así con un disparo en el programa? La gran Joker”. Tras abrazar al participante, le deseó suerte en el juego.

Darío Barassi se depiló y lo mostró en cámara
Darío Barassi contó un aspecto muy importante de su casa

En otro episodio, luego de hablar con una concursante cuyo esposo trabaja en el sector funerario, el conductor abordó el tema del velorio. Le pidió a su compañera Luli Latorre: “No dejes que me lleven en una bolsa. Te lo pido, por favor”. Y agregó: “Que la gente me llore a los gritos, que me vea ahí muerto y que me toque. No en una bolsa. Maquíllenme un poco, traje que me adelgace y sáquenme pelos del pecho, no quiero que la gente diga que era peludo”.

El humor de Barassi también aparece cuando relata cuestiones de salud. En marzo, contó a sus seguidores que recibió atención médica en el sanatorio Mater Dei debido a un dolor intenso en el ciático y debió someterse a un bloqueo. Mientras aclaraba que no se trataba de nada grave, explicó: “Me hacen un bloqueo ahí en el ciático. Los que están viendo el programa se van dando cuenta que estoy rengo... Tuve un golpe fuerte ahí en la cola... y se me desajustó el ciático, así que bueno, tuvimos que hacer un bloqueo ahora”. Agradeció al personal del centro sanitario.

Apenas finalizó la intervención médica, Barassi compartió una situación inesperada ocurrida en su camarín. Relató que, tras terminar el programa, se quedó en ropa interior y remera, fue al baño y se entretuvo con el celular. La escena se volvió incómoda cuando una empleada de limpieza ingresó en ese momento y ambos quedaron sorprendidos sin reaccionar durante varios minutos.

A través de anécdotas que incluyen bromas sobre la muerte, relatos de salud y situaciones embarazosas fuera de cámara, Barassi fortalece su vínculo con el público, manteniendo siempre un tono autocrítico y humorístico, incluso al tratar temas delicados.

Temas Relacionados

Dario BarassiTelevision Argentina

Últimas Noticias

Quiénes son los nominados de Gran Hermano Generación Dorada: nueve jugadores quedaron al filo de la eliminación

Varios jugadores resultaron expuestos tras sanciones, inmunidades y votos estratégicos, con una conformación que anticipa posibles cambios previos a la decisión del próximo lunes por parte del público

Quiénes son los nominados de Gran Hermano Generación Dorada: nueve jugadores quedaron al filo de la eliminación

Momi Giardina, contundente sobre las críticas y versiones de que está agrandada: “Antes era porque no la pegaba”

La actriz se refirió entre risas en LAM a los rumores sobre un supuesto quiebre con Carla Conte y Lourdes Sánchez

Momi Giardina, contundente sobre las críticas y versiones de que está agrandada: “Antes era porque no la pegaba”

La visita de Nora Portela y Tini de Bucourt a un hogar de ancianos: “Compartir el cariño fue maravilloso”

El encuentro de ambas figuras en una residencia de San Isidro evidenció el valor del acompañamiento y la genuina cercanía con los adultos mayores

La visita de Nora Portela y Tini de Bucourt a un hogar de ancianos: “Compartir el cariño fue maravilloso”

El llamativo pedido de ayuda de Nicolás Behringer a sus seguidores a meses de consagrarse en La Voz Argentina

A pesar de su éxito en el programa, el cantante reveló que su estabilidad económica no está asegurada y busca respaldo en sus seguidores para afrontar un nuevo reto personal

El llamativo pedido de ayuda de Nicolás Behringer a sus seguidores a meses de consagrarse en La Voz Argentina

Yanina Latorre confesó su ritual más íntimo: “Lo hago cuando nadie me ve”

La conductora sorprendió a sus seguidores al compartir cómo enfrenta los momentos de tristeza lejos de la mirada pública

Yanina Latorre confesó su ritual más íntimo: “Lo hago cuando nadie me ve”
DEPORTES
“La imagen del día”: los cuatro penales que tapó el arquero de la Lazio para llevar a su equipo a la final de la Copa Italia

“La imagen del día”: los cuatro penales que tapó el arquero de la Lazio para llevar a su equipo a la final de la Copa Italia

Un triunfo inolvidable, una fiesta multitudinaria y un cinturón perdido: el insólito festejo de Ulberg tras ser campeón en la UFC

La chance de gol fallada por Icardi que lo convirtió en meme en la eliminación del Galatasaray de la Copa de Turquía

Interna en el arbitraje de Tapia: Paletta criticó a Herrera y se despegó de la polémica del Superclásico

El durísimo planchazo de Cirilo Pereyra sobre Gonzalo Gelini que le valió la roja en el Superclásico de Reserva entre Boca y River

TELESHOW
Quiénes son los nominados de Gran Hermano Generación Dorada: nueve jugadores quedaron al filo de la eliminación

Quiénes son los nominados de Gran Hermano Generación Dorada: nueve jugadores quedaron al filo de la eliminación

Momi Giardina, contundente sobre las críticas y versiones de que está agrandada: “Antes era porque no la pegaba”

La visita de Nora Portela y Tini de Bucourt a un hogar de ancianos: “Compartir el cariño fue maravilloso”

El llamativo pedido de ayuda de Nicolás Behringer a sus seguidores a meses de consagrarse en La Voz Argentina

Yanina Latorre confesó su ritual más íntimo: “Lo hago cuando nadie me ve”

INFOBAE AMÉRICA

Denuncian a funcionarios y docentes por participar en una presunta red de corrupción dentro del Ministerio de Educación de Panamá

Denuncian a funcionarios y docentes por participar en una presunta red de corrupción dentro del Ministerio de Educación de Panamá

Guatemala: Corte Suprema rechaza solicitud de retiro de antejuicio contra Consuelo Porras

República Dominicana: Suspenden docencia en dos provincias por alerta roja ante lluvias

Guatemala presenta resultados en lucha contra el narcotráfico y control de extorsiones en cárceles

Congreso de Costa Rica aprueba en primer debate financiamiento por $800 millones para tren rápido en la Gran Área Metropolitana