Los videos de las fiestas y cómo era el servicio de prostitución que ofrecía la agencia del escándalo a reconocidos deportistas

Los dueños de la agencia compartieron videos de las fiestas en sus redes sociales

La justicia italiana investiga a MADE Luxury Concierge, una agencia que se presentaba como referente en hospitalidad y servicios de lujo en Milán y que, según documentos judiciales que están bajo el análisis de la justicia en Italia, operó una red de servicios exclusivos contratados por futbolistas y figuras del deporte de renombre internacional.

Según informó el medio La Gazzetta Dello Sport, la investigación apunta a una estructura que facilitó desde el acceso a propiedades de alto valor hasta la organización de experiencias personalizadas, fiestas privadas y paquetes exclusivos para clientes de alto perfil.

La detención de quienes se identificaban en el sitio oficial de la agencia como los dueños de la firma, Emanuele Buttini (37 años), Deborah Ronchi (socia), más otros dos colaboradores, se produjo por orden de la jueza de instrucción Chiara Valori, quienes enfrentan cargos de complicidad, instigación y explotación de la prostitución, además de blanqueo de capitales provenientes de actividades ilícitas. Las autoridades confiscaron más de 1,2 millones de euros en bienes, detectando una notoria desproporción entre las ganancias generadas por la explotación sexual y la organización de eventos y las declaraciones fiscales presentadas por los sospechosos.

En su página web, la agencia que brinda servicios de lujo se define como “la máxima expresión de hospitalidad exclusiva y servicios de lujo a medida en Milán. Nos especializamos en brindar servicios de alquiler inigualables para algunas de las villas y apartamentos de lujo más prestigiosos de esta ciudad que nunca duerme. Cada propiedad de nuestra cartera ha sido meticulosamente seleccionada para garantizar que cumpla con nuestros altos estándares de lujo y confort”.

Un grupo de amigos posa sonriente y lleno de alegría en Bonbonniere Mykonos, disfrutando de una noche vibrante de celebración y compañerismo en la famosa isla griega.

Entre los servicios promocionados, MADE Luxury Concierge destaca la posibilidad de vivir “experiencias personalizadas que se adaptan a tus necesidades. Nuestro equipo se compromete a que tu estancia sea impecable y memorable: desde chefs y chóferes privados hasta compras personalizadas y organización de eventos, cuidamos cada detalle con precisión y esmero”. La agencia remarca su capacidad para llevar a cabo eventos en “algunos de los lugares más exclusivos de Italia, donde el estilo, el ambiente y la excelencia se fusionan a la perfección”.

La oferta de MADE Luxury Concierge abarca desde la organización de fiestas en clubes reconocidos como JUSTME MILANO, PINETA MILANO, TUYA y VOYA, hasta la reserva de espacios en destinos como JustMe Lake Garda. Según el propio sitio web de la agencia, “cada espacio ofrece un escenario único para vivir experiencias extraordinarias”.

En el sector de la vida nocturna, la agencia promete un trato preferencial para los clientes: “Nuestro servicio de conserjería garantiza que será recibido como un VIP en todas sus experiencias”. La lista de servicios incluía conserje personal de vida nocturna, acceso exclusivo a clubes, lista de invitados de cortesía, reservas de mesas VIP, eventos y experiencias VIP, además de reservas de hoteles y villas de lujo.

Emanuele, el dueño de la agencia acusada de prostitución VIP, junto a varias mujere durante una fiesta

La investigación realizada por el Tribunal de Milán y la Unidad de Policía Económica y Financiera reveló que MADE Luxury Concierge ofrecía también el acceso a más de 10 restaurantes asociados, permitiendo a los clientes elegir entre cocina internacional, argentina, marroquí o italiana, entre otras. Las declaraciones de la agencia señalaban: “Nuestros huéspedes reciben asistencia continua antes y durante su estancia. Nuestro equipo de conserjería, con un profundo conocimiento cultural, crea experiencias únicas que redefinen el lujo”.

Para quienes optaban por la membresía VIP, la agencia ofrecía “acceso exclusivo a los mejores lugares y consejos de expertos”, la posibilidad de reservar más de 500 espacios repartidos entre Mykonos, Milán y San Bartolomé (Lugares donde también opera la agencia) así como la gestión de chefs privados, alquiler de yates, compras personalizadas y organización de eventos, todo bajo la supervisión de un conserje personal.

Según la información difundida por La Gazzetta Dello Sport, MADE Luxury Concierge utilizaba el nombre de usuario “madeluxuryconcierge” en Instagram, donde publicaba imágenes con deportistas destacados y ofrecía paquetes que incluían cenas en locales selectos de la vida nocturna de Milán, alojamiento en hoteles de alto nivel y la compañía de mujeres seleccionadas por la organización.

Wayne Rooney posa con una figura destacada de la empresa del escándalo por drogas y servicios sexuales en Europa, en un evento en el interior de un local con cortinas rojas. (Instagram)

Entre los nombres vinculados a la contratación de estos servicios figuran Dean Huijsen (Real Madrid), Víctor Osimhen (Galatasaray y ex Napoli), Luca Pellegrini y Matteo Cancellieri (Lazio), Alessandro Buongiorno (Napoli y selección italiana), Samuele Ricci (Milan AC) y Daniel Maldini, hijo de Paolo Maldini. Sin embargo, el juez de instrucción dispuso mantener en reserva los nombres de los clientes y no se detalló qué servicios específicos contrataron los futbolistas.

Más allá de la presencia de más de 70 futbolistas de la Serie A, uno de los dueños de alto perfil (Emanuele), también se fotgrafío con otras estrellas del deporte, como el ocho veces campeón olímpico Usain Bolt, y la leyenda del fútbol inglés Wayne Rooney. Entre las escuchas, un piloto de Fórmula 1 también habría sido parte de la red de prostitución VIP tras acceder a una modelo brasileña.

La causa judicial identificó que la agencia funcionó de manera ininterrumpida, al menos desde 2019, y continuó sus actividades durante el confinamiento por la pandemia de COVID-19. Los documentos analizados indican que la red empleaba a más de cien mujeres, quienes recibían la mitad de las ganancias por cada servicio y debían asumir el pago del alojamiento proporcionado por la organización.

Los dueños junto al resto de los colaboradores de la agencia acusada en Italia (Instagram)

Las pruebas incorporadas a la causa también detallan el suministro de óxido nitroso, conocido como “la droga de los globos” o “gas de la risa”. Según constan en los registros judiciales a los que accedió el periódico italiano luego de acceder a la causa, en una de las noches documentadas se escuchó: “Estamos en el Duca, en Me Milan, necesitamos globos. Estoy con...”, a lo que el interlocutor respondió: “De acuerdo, enviaré a alguien”.

Durante uno de los encuentros fue interceptada una conversación que pone en evidencia algunas de las implicaciones personales del caso. Una de las jóvenes, en diálogo con uno de los colaboradores de la supuesta red de prostitución IP (Salamone), solicita confirmación de haber estado con un reconocido futbolista tres semanas atrás:“No lo digas, pero acabo de hacerme el test y estoy embarazada desde hace más de tres semanas. Así que es de él”, expresa la interlocutora según la transcripción judicial.

La investigación judicial continúa bajo secreto, mientras se analiza el volumen de operaciones y la implicación de empresarios, celebridades y numerosas figuras de alto perfil del deporte, tanto residentes en Milán como fuera de la ciudad.