El regreso del más “chiquito”: una conocida marca de autos recupera un modelo icónico y lo relanza pero 100% eléctrico

La ilustración oficial del nuevo Smart #2, con su distintivo faro trasero, muestra el diseño eléctrico que marcará su regreso al mercado europeo en octubre de 2026.

Aunque últimamente habían aumentado el tamaño de sus autos con una oferta a vehículos de segmentos B y C, el origen de la historia de Smart fue el de ser un auto ultracompacto, fabricado con tecnología Mercedes-Benz, y que era capaz de transportar a dos personas con total seguridad gracias a un diseño en el que la estructura deformable pasó holgadamente todas las pruebas de impacto.

Del mismo modo que otras marcas europeas recurrieron a nombres icónicos de su historia como ocurrió con Renault y Volkswagen con los nuevos R5, R4 y Twingo, o con el ID.Polo y ID.Golf, Smart también está utilizando la movilidad eléctrica para regresar a las fuentes, aunque de manera inversa.

Mientras los otros fabricantes vuelven a usar el nombre de aquellos modelos famosos de su historia para autos nuevos, Smart lo que hace es volver a la forma de un modelo exitoso como el Smart Fortwo, pero cambiándole el nombre por la nomenclatura que utiliza en la nueva generación de autos lanzados en los últimos años.

Smart develó el boceto de su modelo eléctrico Smart #2, que regresará al mercado europeo en octubre de 2026 con un diseño que mantiene las líneas originales del auto de 1998.

La noticia es que con la presentación del Smart #2, la marca que rompió el molde a finales de los años 90, regresará con un vehículo 100% eléctrico dotado de mayor tecnología y una autonomía superior a la versión anterior.

El modelo que se mostró es un concept car (un diseño conceptual), aunque la marca asegura que el proceso está en su fase final y el vehículo se develará en octubre y estará en producción este mismo 2026, aunque más cerca de fin de año.

Este lanzamiento del nuevo Smart pretende extender la vida de un vehículo que se hizo famoso en 1999, cuando irrumpió en el mercado europeo causando una gran impresión en los usuarios, especialmente por tratarse de un pequeño automóvil de dos puertas que era capaz de estacionar dos unidades juntas en el espacio que normalmente ocupa un solo automóvil convencional.

Un modelo Smart de 1998 estacionado junto a una van actual como muestra de la proporción de tamaño del pequeño auto que causó gran impacto tras su lanzamiento original.

Como todo concepto, en los primeros bocetos se intenta resaltar algunas formas, especialmente las referidas a los pasaruedas y el tamaño de los neumáticos, algo muy común en las presentaciones conceptuales con las que se pretende causar un mayor impacto en los usuarios. Así, es probable que el modelo que salga a la venta tenga un diseño más sobrio en ese aspecto y también en excentricidades como las pantallas LED integradas en el frente del vehículo.

De cualquier modo, en esencia, el Smart #2 mantiene solo dos puertas y una capacidad máxima para dos pasajeros también. La única salvedad respecto a sus tres modelos antecesores es que este auto tendrá únicamente propulsión eléctrica y no habrá ni un término ni tampoco un modelo híbrido. La autonomía estimada por la marca es de aproximadamente 300 kilómetros, que supera la que tenía el Smart EQ Fortwo que se vendió en EE.UU. en 2017, y que tenía apenas 93 kilómetros de capacidad de su batería.

La evolución también viene del lado de su capacidad de recarga de la batería, que se anuncia como mucho más rápida ya que permitirá pasar del 10% al 80% en menos de 20 minutos, aunque todavía no se dieron a conocer ni la capacidad y tecnología de la batería, ni tampoco la potencia máxima de carga que admitirá el sistema. Tal como ocurre con los vehículos Smart desde hace varios años, tras ser adquirida por Geely y quedar como un jointventure de este holding asiático y Mercedes-Benz, creadora del vehículo, el auto es chino y se producirá en ese país.

El boceto oficial del Smart #2 muestra un vehículo eléctrico que regresa al mercado europeo en 2026, manteniendo las líneas de diseño originales del modelo de 1998.

La marca anunció que la presentación oficial se hará en el Salón de París de 2026, que se celebrará como ocurre tradicionalmente de manera bianual en el mes de octubre de los años pares. Al hacerlo en uno de los eventos más famosos del mundo del automóvil, Smart tiene como objetivo recuperar la condición de ser uno de los autos más pequeños del mercado europeo tal como ocurrió cuando en 1998 se mostró el primer Fortwo que se comercializaría al año siguiente.

En aquel momento era un auto con motor naftero y una cualidad adicional que lo distinguió aun más, como la capacidad de intercambiar partes como las puertas por otras de distinto color, para lo cual habían desarrollado una infraestructura preparada para hacer ese reemplazo en pocos minutos para los clientes. Las piezas eran plásticas y tenían un sistema de sujeción de fácil montaje y desmontaje.

Actualmente, los autos más pequeños del mercado europeo son el Dacia Spring (el equivalente al Renault Kwid que se vende en Argentina), el nuevo Renault Twingo de reciente lanzamiento, y el novedoso BYD Dolphin Surf, que es similar al Dolphin Mini que se vende en el mercado argentino desde octubre de 2025.