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Susana Giménez podría volver ser operada: los detalles

Desde A la Tarde, Luis Bremer contó que la diva podría realizarse una cirugía para terminar con los dolores que la aquejan desde hace tiempo

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Alerta por la salud de Susana Giménez: posibles novedades sobre su intervención

La posibilidad de que Susana Giménez deba someterse a una nueva cirugía mantiene en vilo tanto a su entorno como a Telefe, especialmente cuando faltan apenas dos meses para el comienzo del Mundial 2026, en el que la diva podría tener una participación especial. Según la información difundida por Luis Bremer en A la Tarde, la diva podría quedar afuera de la cobertura del evento deportivo por cuestiones de salud.

El periodista sostuvo que la conductora habría viajado recientemente a Europa buscando atención especializada. “Susana Giménez se fue un mes a España porque le recomendaron un médico específico por un problema histórico que tiene en una vértebra y una rodilla”, expresó el periodista en el programa de América. La decisión de trasladarse habría estado motivada por la búsqueda de nuevas opciones para una dolencia crónica que la aquejaría desde hace tiempo.

Susana Gimenez cumpleaños portada
Susana Gimenez festejó su último cumpleaños en España

Durante su estadía en Madrid, Susana se sometió a un tratamiento innovador con varias sesiones de terapia especializada. No obstante, los resultados no habrían sido los esperados. Según Bremer, su regreso a la Argentina habría marcado un giro en el panorama: “Tiene que volver a quirófano”, planteó el periodista, sugiriendo que la intervención sería prácticamente ineludible.

Una intervención inminente

De acuerdo con lo relatado por Bremer, ya existiría una fecha tentativa para la operación. “Pasaría por el quirófano el próximo lunes o martes”, detalló el panelista, lo que abre posibles interrogantes sobre la recuperación de la conductora y la cercanía con la fecha del Mundial. El poco margen de tiempo disponible incrementa la incertidumbre acerca de su participación en la transmisión especial del evento.

La eventual operación de Susana pondría en suspenso su presencia en la cobertura del Mundial 2026. Según lo expuesto por Bremer, la producción de Telefe ya consideraría alternativas para cubrir el rol de la diva. El periodista Santiago Sposato habría señalado que el canal podría apostar por Marley e Ian Lucas para que tomen mayor protagonismo en la conducción, en caso de que la salud de Susana no le permita viajar o trabajar al ritmo exigido.

Martin Fierro 2023: Susana Gimenez Gasalla
La salud de Susana Giménez genera incertidumbre sobre su presencia en la cobertura del Mundial 2026 de Telefe

Tampoco sería la primera vez que la salud de la conductora genera dudas sobre su continuidad laboral. Bremer recordó que en eventos recientes, como el último torneo realizado en Estados Unidos, Susana ya había sentido el impacto físico de las largas jornadas y las exigencias propias de este tipo de coberturas.

Plan B y expectativas

A pesar de este contexto, la propia Susana había declarado, poco más de un mes atrás, su intención de formar parte del equipo de Telefe en la cita mundialista. Sin embargo, también había deslizado que no tenía demasiadas ganas de trabajar este año, dejando entrever que su decisión dependería de cómo evolucione su estado de salud.

La atención, por estas horas, estaría puesta en la evolución de su problema de salud. De confirmarse la cirugía, el tiempo de recuperación sería clave para definir su futuro inmediato y su posible presencia en la transmisión del Mundial 2026.

cumpleaños de susana giménez
La expectativa sobre el futuro inmediato de Susana Giménez mantiene en vilo a su entorno, al público y a la producción de Telefe

Según lo planteado por Luis Bremer, la diva podría verse obligada a reorganizar su agenda y a replantear su participación en el evento deportivo. El diagnóstico y la evolución post operatoria serían determinantes para conocer si podrá cumplir con su rol o si la producción deberá avanzar con los cambios previstos.

Mientras tanto, la salud de la diva de los teléfonos seguiría siendo motivo de preocupación para su entorno, sus seguidores y los directivos de Telefe. De acuerdo a lo informado en A la Tarde, por el equipo de periodistas, la resolución de este tema dependerá de las próximas semanas y del resultado de la eventual intervención, que podría definir el rumbo de la conductora y el de la cobertura televisiva más esperada del año.

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Susana GiménezMundial 2026OperaciónLuis BremerCirugía de rodillaCirugía de vértebra

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