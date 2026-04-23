Deportes

Interna en el arbitraje de Tapia: Paletta criticó a Herrera y se despegó de la polémica del Superclásico

El responsable del VAR en River-Boca rompió el silencio, pero se lo vio golpeado y sus declaraciones no lo favorecieron. Terminó exponiendo a Darío Herrera por partida doble y reavivando una polémica que, con el correr de las horas, empezaba a perder temperatura

Guardar
El árbitro del VAR en el Superclásico analizó la acción y mantiene su poostura de que no fue penal de Blanco a Martínez Quarta

Héctor Paletta habló por primera vez desde el Superclásico que Boca le ganó 1-0 a River en el Monumental, y el resultado del descargo fue llamativo. La charla con C5N tuvo el cuidado habitual que los periodistas suelen ofrecer a un árbitro que acepta sentarse a dar explicaciones, pero aun así se lo notó incómodo, afectado por los días previos y con un tono defensivo que terminó jugándole en contra. Paletta salió a hablar para bajar la espuma, pero lo cierto es que la dejó más alta: hasta ese momento el tema empezaba a desinflarse -la AFA ya lo había ratificado junto a Herrera para la próxima fecha y River había canalizado su reclamo por vía institucional y el fútbol argentino se preparaba para mirar hacia la jornada siguiente-, y sus propias respuestas volvieron a ponerlo en el centro.

Y lo hicieron en un terreno que hasta ese momento no estaba abierto: el de la interna con su compañero de terna. Porque Paletta, sin decirlo con todas las letras, dejó a Darío Herrera expuesto por partida doble, y eso puertas adentro del arbitraje de la AFA no suele pasar inadvertido.

El primer golpe llegó cuando lo consultaron por otra jugada caliente del final: la falta que Herrera cobró de Maximiliano Salas sobre Ayrton Costa, que invalidó un ataque peligroso de River minutos antes del empujón reclamado. Paletta no lo respaldó. “Por coherencia, ninguna de las dos son infracción en el fútbol, que es un deporte de contacto”, deslizó, y hasta admitió que si el cabezazo de Salas hubiera terminado en gol, él habría invitado a Herrera a revisar la jugada.

El segundo problema es más fino, pero todavía más incómodo. Para defender su propia decisión de no llamar a Herrera por el empujón de Lautaro Blanco a Martínez Quarta, Paletta definió la acción como “una jugada gris, para la mitad de la biblioteca es penal y para la otra no”. Y ahí se abre la contradicción: si el propio encargado del VAR reconoce que la jugada es gris, dudosa, divisible en interpretaciones, eso es exactamente lo que el VAR está diseñado para resolver. La herramienta no existe para confirmar lo obvio, sino para ayudar al árbitro principal a mirar de nuevo aquello que en tiempo real no se puede definir con claridad. Decir “era gris pero no lo llamé” es, en los hechos, admitir que no usó el VAR para lo que el VAR está.

Dario Herrera, rodeado de las protestas de los jugadores de River en el Monumental (REUTERS/Rodrigo Valle)
Dario Herrera, rodeado de las protestas de los jugadores de River en el Monumental (REUTERS/Rodrigo Valle)

Después, se amparó en su “filosofía” de no intervenir salvo error claro y obvio. Esa “filosofía” que Paletta repitió varias veces es, además, la parte más política del descargo. Explicó que su criterio es “respaldar las decisiones de campo, de los que están transpirando la camiseta”. Lo dijo como una defensa, pero funciona como otra cosa: una forma de correrse del centro de la escena y dejar que el peso de la decisión recaiga sobre Herrera. Si el árbitro de campo acierta, Paletta lo acompañó. Si erró, la responsabilidad, según su propia lógica, es del que estaba abajo. Es una línea de razonamiento cómoda para el VAR, pero deja a Herrera vendido en los dos frentes: en el penal que no se cobró porque Paletta eligió no intervenir, y en la falta de Salas que Paletta, encima, cree que no era.

El propio Herrera ya había quedado señalado desde adentro del campo, cuando Martínez Quarta le recriminó cara a cara “me extraña de vos, vas al Mundial, es penal”. Ahora, lejos de recibir el paraguas del compañero de terna, se queda con un señalamiento público adicional.

árbitro Héctor Paletta
Paletta hizo la transición de árbitro de campo a la cabina del VAR

El descargo tuvo además un costado personal. Paletta denunció que le filtraron el teléfono, que tuvo que mantenerlo apagado tres días y que recibió amenazas por llamados y WhatsApp. También intentó desactivar la acusación de parcialidad que arrastraba desde la previa por una vieja declaración de su hermano Gabriel, ex Boca, que dijoque toda la familia era xeneize. “No soy fanático de ningún club. Somos cuatro hermanos varones, uno es de River y otro de Boca. Cuando fui el VAR del Superclásico en el que le anulamos el gol con la mano a Milton Giménez y ganó River, de esa declaración nadie habló“, se defendió.

Puertas adentro del arbitraje de Claudio Tapia, la foto que queda es incómoda. Paletta salió a bancar lo suyo y, en el mismo movimiento, dejó a Herrera solo: le cuestionó una decisión y se amparó en una “filosofía” que traslada la responsabilidad hacia el árbitro de campo. La AFA, por ahora, los ratificó a los dos para la fecha 16 del Apertura, pero River ya pidió que Paletta no vuelva a dirigirlos. La interna, como el partido del domingo, todavía tiene jugadas pendientes de revisión.

Temas Relacionados

Héctor PalettaDarío HerreraRiver PlateBoca JuniorsSuperclásicoAFAdeportes-argentina

Últimas Noticias

El durísimo planchazo de Cirilo Pereyra sobre Gonzalo Gelini que le valió la roja en el Superclásico de Reserva entre Boca y River

El defensor del Millonario cometió una fuerte infracción que pudo haber lesionado al delantero xeneize

El durísimo planchazo de Cirilo Pereyra sobre Gonzalo Gelini que le valió la roja en el Superclásico de Reserva entre Boca y River

Gimnasia goleó 3-0 a Acassuso y es el primer clasificado a los octavos de la Copa Argentina: así quedó el cuadro

El Lobo sigue su camino en el torneo y espera por San Lorenzo o Riestra. En último turno, juegan Deportivo Morón y Ferrocarril Midland

Gimnasia goleó 3-0 a Acassuso y es el primer clasificado a los octavos de la Copa Argentina: así quedó el cuadro

Impacto: Lamine Yamal se lesionó tras patear un penal, pidió el cambio en Barcelona y llegaría con lo justo al Mundial

El jugador marcó el único tanto ante Celta de Vigo y, rápidamente, se tiró al césped. Desde Europa adelantan que tendría una recuperación mínima de “cinco semanas” y faltan 54 días para el debut de España en la Copa del Mundo

Impacto: Lamine Yamal se lesionó tras patear un penal, pidió el cambio en Barcelona y llegaría con lo justo al Mundial

Perdió la butaca que heredó Colapinto y destruyó a la Fórmula 1: “Me cansé, me da todo igual”

El estadounidense Logan Sargeant, ex piloto de Williams, hasta se alejó del automovilismo: “Me fui a relajar a la playa”. Hoy se reinventó en el Campeonato Mundial de Resistencia (WEC): “Hay un ambiente más relajado”

Perdió la butaca que heredó Colapinto y destruyó a la Fórmula 1: “Me cansé, me da todo igual”

Boca Juniors le gana 2 a 0 a River Plate por el Superclásico de Reserva

En Ezeiza, el local triunfa con goles de Agustín De La Cuesta, en contra, y Leonel Flores. El Millonario juega con diez desde los 30 minutos por la expulsión de Cirilo Pereyra tras una durísima infracción sobre Gonzalo Gelini

Boca Juniors le gana 2 a 0 a River Plate por el Superclásico de Reserva
DEPORTES
El durísimo planchazo de Cirilo Pereyra sobre Gonzalo Gelini que le valió la roja en el Superclásico de Reserva entre Boca y River

El durísimo planchazo de Cirilo Pereyra sobre Gonzalo Gelini que le valió la roja en el Superclásico de Reserva entre Boca y River

Gimnasia goleó 3-0 a Acassuso y es el primer clasificado a los octavos de la Copa Argentina: así quedó el cuadro

Impacto: Lamine Yamal se lesionó tras patear un penal, pidió el cambio en Barcelona y llegaría con lo justo al Mundial

Perdió la butaca que heredó Colapinto y destruyó a la Fórmula 1: “Me cansé, me da todo igual”

Boca Juniors le gana 2 a 0 a River Plate por el Superclásico de Reserva

TELESHOW
Tweety Dodero, la ahijada de Christina Onassis, habló sobre el final de la millonaria: “Murió en una bañadera de casa”

Tweety Dodero, la ahijada de Christina Onassis, habló sobre el final de la millonaria: “Murió en una bañadera de casa”

La Negra Vernaci contó qué estudia su hijo Vicente en la UBA y expresó todo su orgullo: “Es reloco que sea un adulto”

Chloe Bello reveló dónde se iban a casar con Gustavo Cerati: "Tengo el vestido guardado en casa"

Juli Poggio confirmó que la quieren en la nueva temporada de MasterChef Celebrity: “Podría haber clips muy divertidos”

Quién es la famosa cantante que podría ingresar a la casa de Gran Hermano como reemplazo de La Maciel

INFOBAE AMÉRICA

Patricia Ortiz, ingeniera salvadoreña de la NASA, motiva a nuevas generaciones en su gira por escuelas

Patricia Ortiz, ingeniera salvadoreña de la NASA, motiva a nuevas generaciones en su gira por escuelas

El sector turístico de República Dominicana consolida su crecimiento internacional en DATE 2026

El Salvador y Estados Unidos inician programa conjunto para fortalecer atención ginecológica

Gobierno de Rodrigo Chaves destaca inversiones, seguridad y crecimiento económico en su recta final

Panamá suma agencias de viajes de Europa a estrategia de promoción directa