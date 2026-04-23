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El príncipe heredero iraní exiliado fue atacado con un líquido rojo en Berlín

Reza Pahlavi salía de una conferencia en la capital alemana cuando un desconocido le lanzó una sustancia. La Policía detuvo al agresor

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El príncipe heredero iraní exiliado, Reza Pahlavi, fue rociado con líquido rojo en Berlín
Reza Pahlavi, hijo exiliado del sha Reza Pahlavi de Irán, saluda a sus seguidores tras ser atacado con un líquido rojo después de una conferencia de prensa en Berlín, Alemania, el jueves 23 de abril de 2026. (Foto AP/Markus Schreiber)

El príncipe heredero iraní exiliado, Reza Pahlavi, fue rociado con un líquido rojo el jueves al salir de un edificio en Berlín.

Pahlavi acababa de salir de una rueda de prensa, durante la cual criticó el alto el fuego entre Estados Unidos e Irán, cuando se produjo el incidente frente al edificio de la sala de prensa federal de Alemania.

Aparentemente, el líquido que le cubría la espalda y el cuello no le había causado heridas, y saludó a sus seguidores antes de subirse a un coche que se marchó. La policía indicó que el líquido parecía ser zumo de tomate.

El príncipe heredero iraní exiliado, Reza Pahlavi, fue rociado con líquido rojo en Berlín
Reza Pahlavi, hijo exiliado del sha Reza Pahlavi de Irán, es protegido por seguridad tras ser atacado con un líquido rojo, luego de una conferencia de prensa en Berlín, Alemania, el jueves 23 de abril de 2026. (Foto AP/Markus Schreiber)

El presunto autor del delito, cuya identidad no se ha revelado de acuerdo con las normas de privacidad alemanas, fue detenido inmediatamente por la policía.

Pahlavi, de 65 años, es hijo del antiguo sha de Irán, tan odiado que millones de personas salieron a las calles en 1979 para derrocarlo. No obstante, Pahlavi intenta posicionarse como una figura clave en el futuro de su país, aunque no está claro cuánto apoyo tiene en Irán tras casi 50 años en el exilio.

Cientos de sus partidarios se manifestaron el jueves cerca del edificio del Parlamento alemán, según la agencia de noticias alemana dpa.

El príncipe heredero iraní exiliado, Reza Pahlavi, fue rociado con líquido rojo en Berlín
Partidarios de Reza Pahlavi, hijo exiliado del Shah Reza Pahlavi, corean consignas frente al edificio donde Pahlavi ofrece una rueda de prensa en Berlín, Alemania, el jueves 23 de abril de 2026. (Foto AP/Markus Schreiber)

Pahlavi, que no fue invitado a reunirse con ningún representante del gobierno durante su visita a Berlín, argumentó el jueves que el acuerdo de alto el fuego presupone que el comportamiento del gobierno iraní cambiará y que “uno va a tratar con gente que de repente se ha vuelto pragmática”.

“No veo que eso vaya a suceder”, dijo. “No digo que no se deba dar una oportunidad a la diplomacia, pero creo que ya se le ha dado suficiente”.

Pahlavi está maniobrando para regresar al poder en caso de que caiga la teocracia chiíta y ha apoyado la intervención militar estadounidense-israelí en Oriente Medio.

Momentos después de que fue atacado.
Momentos después de que fue atacado.

Pahlavi, en Berlín, hizo un llamamiento a los europeos para que intensifiquen su apoyo al pueblo iraní que lucha por la democracia. Afirmó que 19 presos políticos fueron ejecutados por las autoridades iraníes en las últimas dos semanas y que otras 20 personas fueron condenadas a muerte.

“¿Hará algo el mundo libre o presenciará la masacre en silencio?”, preguntó Pahlavi.

Mientras tanto, más de una hora después del incidente, el canciller alemán Friedrich Merz emitió un comunicado en el que afirmaba que el gobierno acogía con satisfacción la prórroga del alto el fuego.

El príncipe heredero iraní exiliado, Reza Pahlavi, fue rociado con líquido rojo en Berlín
Reza Pahlavi, hijo exiliado del sha Reza Pahlavi de Irán, es protegido por seguridad tras ser atacado con un líquido rojo, luego de una conferencia de prensa en Berlín, Alemania, el jueves 23 de abril de 2026. (Foto AP/Markus Schreiber)

“Esto representa una importante oportunidad para reanudar las negociaciones diplomáticas en Islamabad con el objetivo de lograr la paz y evitar una mayor escalada de la guerra”, decía el comunicado. “Teherán debería aprovechar esta oportunidad”.

(con información de AP)

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