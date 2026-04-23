Sociedad

Un motociclista murió atropellado por un camión en la Panamericana

La víctima perdió la vida en un siniestro vial en el corredor hacia Capital, mientras el tránsito sigue interrumpido por pericias y la circulación se desvía por colectora

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Vista aérea de una autopista congestionada por un accidente. Se ven varios vehículos, un toldo azul, personal de emergencia y señalización luminosa
Servicios de emergencia trabajan en el lugar de un choque fatal en la Autopista Panamericana, causando una gran congestión vehicular en ambas direcciones.

Un motociclista falleció tras ser atropellado por un camión en el ramal Pilar de la autopista Panamericana, a la altura del kilómetro 51 en sentido hacia Capital Federal. El siniestro provocó la interrupción total del tránsito y generó grandes demoras en la circulación, según informó Ausol, la concesionaria responsable del corredor vial.

El accidente ocurrió durante la mañana, cuando un camión embistió a un motociclista, quien perdió la vida en el acto. De acuerdo con fuentes de Ausol, las autoridades viales y policiales solicitaron la realización de pericias accidentológicas en el lugar, lo que imposibilitó la habilitación inmediata del tránsito en la zona afectada.

Personal de AuSol trabaja en la reorganización del tránsito, desviando la circulación hacia la colectora mientras se aguarda la finalización de las tareas de los peritos. “La calzada principal permanece cerrada y solo podrá ser liberada una vez que concluyan las pericias y se realicen las tareas de limpieza”, comunicaron desde la empresa concesionaria.

Como consecuencia del cierre, se registran importantes demoras en el tránsito, con colas que comienzan a la altura de San Martín–Champagnat, kilómetro 54,5. AuSol recomienda a los automovilistas salir en las rampas de Río de Janeiro, kilómetro 55,5, o en El Chingolo, kilómetro 55, para evitar el sector bloqueado.

Las autoridades aguardan la finalización de las pericias para poder limpiar la calzada y restablecer la circulación en el ramal Pilar de la Panamericana. Hasta el momento, no se difundieron datos personales de la víctima ni detalles adicionales sobre las circunstancias exactas del choque.

Durante la mañana se desarrollaron otros dos incidentes. La Autopista Teniente General Luis J. Dellepiane fue escenario de un accidente vial a la altura del número 871, en el tramo comprendido entre Río Negro y Coronel Murguiondo, en sentido hacia Capital Federal. Según informaron fuentes de SAME, la colisión involucró a un camión y una moto, y personal de emergencias se desplazó al lugar para asistir a los afectados. Aunque no se precisó la cantidad de heridos ni su estado, la presencia de los equipos médicos motivó la reducción de carriles y generó demoras en la circulación.

Poco después, otro siniestro vial se produjo en la Avenida General Paz, a la altura del kilómetro 13, entre Tinogasta y la mano hacia Río de la Plata. En este caso, un automóvil y una motocicleta protagonizaron una colisión que también requirió la llegada de SAME al sector. Testigos indicaron que el tránsito se vio afectado en la zona, mientras el personal médico y policial intervenía para asistir a los involucrados y despejar la vía.

Las autoridades de tránsito y los equipos de SAME trabajaron en ambos puntos críticos para garantizar la atención de los lesionados y restablecer la normalidad en la circulación. Ambos siniestros pusieron en alerta a los conductores que transitaban por esas arterias clave de la Ciudad de Buenos Aires, donde las demoras persistieron durante varias horas.

En ambos casos, los peritos de la Policía de la Ciudad realizaron las primeras evaluaciones para esclarecer la mecánica de los accidentes y determinar las responsabilidades. Hasta el cierre de esta nota, no se difundieron detalles oficiales sobre el estado de las personas involucradas ni la cantidad exacta de heridos.

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