La sorprendente historia detrás del método de aprendizaje acelerado de Tim Ferriss en el tratamiento de la ansiedad y la depresión

Tim Ferriss revela enfoques innovadores y evidencia científica para el abordaje de la ansiedad y la depresión, desafiando los modelos convencionales de salud mental (Captura de pantalla/The Diary Of A CEO)

Tim Ferriss expuso en The Diary Of A CEO los métodos científicos que, según su experiencia, le permitieron superar años de ansiedad, depresión y trauma. Figura referente en productividad y salud mental, Ferriss relató que su búsqueda de soluciones comenzó tras vivir episodios depresivos desde la adolescencia y sobrevivir a un abuso infantil.

En la entrevista, explicó que la ciencia y la experimentación personal le brindaron herramientas frente a desafíos que afectan a un número creciente de personas.

Durante la conversación, Ferriss explicó que su principal motivación fue indagar en las raíces de su sufrimiento. “He trabajado con diferentes científicos y experimentado personalmente, tras crecer con episodios depresivos recurrentes, para encontrar causas profundas que puedan tratarse”, expuso.

Su historia personal, marcada por el abuso y una predisposición genética a la depresión, lo llevó a explorar alternativas fuera de la psiquiatría tradicional, que considera limitada.

La conversación con Steven Bartlett ahonda en las vivencias personales de Ferriss y en cómo la divulgación puede ayudar a desestigmatizar el sufrimiento psicológico (Captura de pantalla/The Diary Of A CEO)

Estimulación cerebral y psiquiatría metabólica

Entre los métodos citados, Ferriss destaca la estimulación magnética transcraneal acelerada (TMS), desarrollada por el Dr. Nolan Williams en la Universidad de Stanford. Se trata de aplicar sesiones intensivas de estimulación magnética sobre el cerebro durante varios días consecutivos.

El empresario calificó los resultados como “imposibles de exagerar” y aseguró: “Con la TMS acelerada, tuve meses sin ansiedad. Todo desapareció como por arte de magia, y sentí como si hubiera meditado dos veces al día durante un año”. Además, describió el caso de un adolescente con autolesiones que, tras someterse al tratamiento, experimentó una recuperación notable y duradera.

Otra estrategia que el inversor incorporó es la psiquiatría metabólica, impulsada por el Dr. Chris Palmer de Harvard. Este enfoque se basa en intervenciones dietéticas, especialmente la dieta cetogénica, que mostró resultados prometedores en personas con trastornos psiquiátricos resistentes a medicamentos.

Ferriss sostuvo que “hay personas que, tras años de tratarse con hasta 15 medicamentos distintos para esquizofrenia, han conseguido dejar toda la medicación en tres a seis meses estabilizando ciertos procesos cerebrales con cetonas”. Con antecedentes familiares de Alzheimer, él mismo aplica la dieta cetogénica y el ayuno como medidas preventivas para la salud cerebral.

El método, desarrollado en Stanford, implica sesiones intensas que han brindado alivio significativo y rápido en cuadros depresivos resistentes a tratamientos tradicionales (Captura de pantalla/IMQ)

Terapias asistidas con psicodélicos y estimulación del nervio vago

La terapia asistida con psicodélicos representa otro pilar para el podcaster. Basado en la investigación del Dr. Stanislav Grof, afirmó: “Lo que el telescopio hizo por la astronomía, los psicodélicos lo harán por la mente”.

Señaló que, en casos de trastorno de estrés postraumático resistente, se observaron tasas de remisión completa superiores al 50% tras dos o tres sesiones. Aunque reconoce que el potencial de los psicodélicos a menudo se sobredimensiona, destaca su capacidad para reactivar emociones y facilitar la integración de experiencias traumáticas.

Ferriss también explora la estimulación del nervio vago, dentro de la medicina bioeléctrica. Explicó en The Diary Of A CEO que el nervio vago conecta el cerebro con múltiples órganos y su estimulación, mediante dispositivos como gammaCore o implantes aprobados para enfermedades autoinmunes, mostró beneficios en la regulación emocional, la variabilidad de la frecuencia cardíaca y el tratamiento de condiciones como la artritis reumatoide.

El empresario estadounidense identificó al Dr. Brian Tracey como referente en este campo y relató casos en que la intervención transformó la vida de pacientes con enfermedades crónicas.

Nuevas investigaciones muestran que compuestos como la psilocibina y el MDMA ofrecen alternativas prometedoras para el tratamiento de traumas complejos y trastornos severos (Freepik)

Comunidad, recursos y recuperación

Más allá de las intervenciones clínicas, Ferriss resaltó el valor de la interacción social y el sentido de comunidad como factores protectores frente a la ansiedad y la depresión. “La interacción humana analógica es el objetivo que, cuando se alcanza, resuelve una multitud de otros problemas”, afirmó en The Diary Of A CEO.

La soledad y el aislamiento, según Ferriss, suelen encontrarse en la raíz de muchos trastornos mentales; recuperar vínculos significativos puede resultar tan terapéutico como un tratamiento médico.

Respecto a recursos para quienes enfrentan trauma o pensamientos suicidas, Tim Ferriss mencionó su blog, donde comparte su conversación con la podcastera Debbie Millman sobre abuso infantil y estrategias de recuperación, así como el artículo “Some Practical Thoughts on Suicide”, que ayudó a cientos de personas.

Subrayó que no existe una única solución y que cada individuo puede necesitar un enfoque diferente; por ello, anima a explorar distintas herramientas y a buscar apoyo profesional.

Aunque la prevalencia de los problemas de salud mental es elevada y muchas personas atravesaron experiencias similares, Ferriss sostiene que existen caminos y soluciones. La ciencia y la comunidad ofrecen alternativas reales para la recuperación.