Volver al Trabajo: montos, fechas de cobro y todo sobre el programa en mayo 2026

El pago de la asignación se acredita antes del quinto día hábil de mayo, según el cronograma oficial (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante mayo de 2026, más de 900 mil beneficiarios reciben la asignación del programa Volver al Trabajo tras una resolución de la Justicia Federal que ordenó al Gobierno nacional restituir los pagos. El programa se había dado de baja con la intención oficial de reemplazarlo por un sistema de vouchers para capacitación laboral, pero una decisión judicial obligó a reactivar la prestación bajo los términos anteriores, al menos hasta que la Justicia dicte una sentencia definitiva sobre su continuidad.

El fallo que impactó sobre el esquema de asistencia social lleva la firma del juez federal de Campana, Adrián González Charvay, quien instruyó al Ministerio de Capital Humano a mantener las transferencias económicas del programa. La cartera, a cargo de Sandra Pettovello, debe sostener el pago del beneficio hasta que el caso judicial quede resuelto. La medida judicial dejó en suspenso la transición hacia un esquema de vouchers y obligó al Gobierno a restablecer el modelo de ayuda previa, que funciona como una continuación del plan Potenciar Trabajo.

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El pago correspondiente a mayo se acredita a los beneficiarios antes del quinto día hábil del mes. En esta ocasión, la fecha fijada para el depósito es el martes 5 de mayo, según informó la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses). A diferencia de otros beneficios sociales como jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares, cuyo cronograma se rige por la terminación del Documento Nacional de Identidad, el Volver al Trabajo mantiene un calendario de acreditación anticipado.

El monto de la asignación para este mes no sufrió modificaciones. Quienes acceden al programa perciben una suma mensual fija y no remunerativa de $78.000. Esta cifra se mantiene igual que en los meses previos, ya que no se anunciaron aumentos ni ajustes para la liquidación de mayo. La prestación busca garantizar un ingreso estable a quienes forman parte del universo contemplado por el plan.

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La consulta del cobro puede realizarse mediante la app Mi ANSeS o Mi Argentina, con CUIL y clave personal

El intento de reemplazo del programa por parte del Gobierno nacional surgió con el argumento de promover una inserción laboral más rápida y efectiva. Según declaraciones de la ministra Pettovello, la propuesta de vouchers pretendía facilitar la capacitación profesional y el acceso al empleo registrado. Sin embargo, la resolución judicial suspendió ese proceso de transición y obligó a mantener el sistema original hasta nueva orden. El fallo judicial puso en pausa la reforma y reinstaló la vigencia del Volver al Trabajo como política de transferencia directa.

El programa Volver al Trabajo funciona como continuidad del Potenciar Trabajo, un plan social que busca acompañar a sectores vulnerables con transferencias económicas mensuales. El esquema actualiza los datos de los beneficiarios y mantiene activos a quienes cumplen con los requisitos fijados por la normativa. La cantidad de inscriptos supera las 900 mil personas, que este mes acceden al pago sin cambios en los montos ni en las condiciones generales.

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Para comprobar si el pago está disponible, los titulares pueden consultar la aplicación Mi ANSeS o Mi Argentina.

A continuación, el paso a paso de cómo hacerlo:

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Ingresar a Mi ANSeS o a la app Mi Argentina.

Escribir el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social cuando se solicite.

Ir a la sección “Mis cobros”.

Comprobar si en el listado figura la prestación “Volver al Trabajo” como activa. Allí también figurará la fecha de cobro.

El monto mensual del programa Volver al Trabajo se mantiene en $78.000 para todos los beneficiarios activos (Reuters)

La intervención judicial resultó determinante para que el programa siga en funcionamiento bajo su esquema tradicional. La decisión del juez González Charvay obliga a la cartera de Capital Humano a sostener la transferencia de fondos a los beneficiarios, al menos hasta que el proceso judicial llegue a una resolución definitiva. Mientras tanto, la propuesta de reforma y el sistema de vouchers quedan relegados, sin aplicación efectiva en el corto plazo.

El monto de $78.000 continúa como referencia para los titulares del plan, que acceden a la suma sin variaciones respecto a períodos anteriores. Las acreditaciones mantienen la modalidad anticipada, antes del quinto día hábil de cada mes, lo que permite a los beneficiarios contar con los recursos desde el inicio del ciclo mensual. El procedimiento para consultar el cobro y la vigencia de la prestación no sufrió alteraciones, ya que sigue operativo a través de las plataformas digitales habilitadas por ANSeS.

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La reactivación del Volver al Trabajo alcanza a un universo amplio de titulares que, durante mayo, reciben la asignación de acuerdo con los parámetros anteriores a la suspensión. La continuidad del beneficio depende ahora de la evolución del litigio judicial, ya que la sentencia definitiva marcará el futuro del esquema de asistencia. Mientras tanto, el programa sigue siendo una herramienta de apoyo económico para miles de personas que integran los sectores más vulnerables de la sociedad.