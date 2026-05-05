Cómo la tecnología revolucionó el entrenamiento y la prevención de lesiones en el deporte profesional

El uso de GPS, videoanálisis y datos en tiempo real cambió la manera en la que los equipos profesionales planifican la preparación física (Imagen Ilustrativa Infobae)

El avance del uso de tecnología en el deporte marcó un antes y un después en la preparación, el cuidado y el seguimiento de los atletas de alto rendimiento. Las principales disciplinas incorporaron dispositivos y plataformas digitales para medir el esfuerzo físico, analizar el rendimiento y prevenir lesiones. En la actualidad, el control de datos y el trabajo técnico con imágenes establecieron un nuevo estándar en la vida diaria de los deportistas.

La digitalización del entrenamiento modificó el enfoque tradicional del trabajo físico. Mariano Costas, especialista en videoanálisis, tecnología aplicada al deporte y análisis táctico, explicó a Infobae que la llegada de dispositivos como el GPS, drones, facilita el monitoreo de la cantidad de metros recorridos, la intensidad de los desplazamientos y la frecuencia de los sprints de manera simultánea.

PUBLICIDAD

“Antes no se tenía registro de las cargas diarias ni de cuánto debía correr un jugador antes de llegar al límite”, explicó. También señaló que la falta de control derivaba en consecuencias negativas: “Lesiones musculares y desgarros frecuentes. Actualmente, la información en tiempo real ayuda a mantener a los jugadores en condiciones óptimas para competir”.

Aplicación de tecnología en la salud deportiva

Equipos de fútbol y otras disciplinas incorporan plataformas de monitoreo de datos y videos, optimizando la preparación, la recuperación física y la respuesta ante situaciones de riesgo (Instagram: Mariano Costas)

Asimismo, el monitoreo digital transformó la salud y la rehabilitación de los atletas. Según el especialista encargado del Departamento de Videoanálisis en el Club Atlético Huracán, “los kinesiólogos y médicos utilizan aparatología avanzada para acelerar la recuperación de lesiones”. La tecnología permite identificar descensos en el rendimiento físico, como la disminución de la velocidad o el número de aceleraciones, y anticipar problemas de salud.

PUBLICIDAD

En los equipos profesionales, el seguimiento de datos se realiza en tiempo real durante partidos y entrenamientos. Esta información resulta clave para evitar sobreesfuerzos, ajustar la preparación y reducir los tiempos de rehabilitación. “El monitoreo de las cargas ayuda a evitar lesiones y permite que el jugador llegue en su mejor forma al día del partido”, detalló Costas.

El uso de tecnología en el alto rendimiento minimiza riesgos, mejora la prevención y permite que los tratamientos fisioterapéuticos sean más efectivos. La aplicación de instrumentos digitales en fisioterapia, acondicionamiento físico y rehabilitación optimiza el retorno de los atletas a la competencia. La tecnificación en la valoración de los deportistas se consolidó como un recurso esencial en la gestión deportiva actual.

PUBLICIDAD

Formación y profesionalización en análisis digital

La utilización de imágenes específicas, planos amplios y comunicación constante entre analistas y cuerpos técnicos facilita ajustes inmediatos y planificaciones de entrenamientos en fases (Imagen Ilustrativa Infobae)

El crecimiento de la demanda de profesionales en análisis digital generó nuevas oportunidades de formación. Según el experto en tecnología, en 2017 fundó la Academia Argentina de Videoanálisis, una institución privada de formación que ofrece cursos en videoanálisis y bioanálisis, con convenios en clubes para que los alumnos realicen pasantías y prácticas. “Tenemos un promedio de 150 alumnos por mes que se capacitan en nuestra academia”, comentó. Este volumen de estudiantes representa uno de los niveles más altos de formación sectorial de la región.

Remarcó que la profesionalización de los analistas y preparadores físicos permitió que los clubes cuenten con equipos especializados para trabajar con datos, imágenes y estadísticas. “Esto mejoró la capacidad de respuesta ante situaciones de riesgo y optimizó la preparación física y táctica de los deportistas”, dijo.

PUBLICIDAD

Innovación táctica mediante videoanálisis

El fútbol lideró la incorporación de tecnología en el país, pero otras disciplinas de alto rendimiento también adoptaron el monitoreo digital. Según el profesionl, el control de las cargas físicas y la recuperación rápida de los deportistas son prioridades compartidas por los equipos profesionales. El uso de plataformas para recopilar datos y videos de partidos posibilitó un análisis más profundo y personalizado.

La tecnología redefine el entrenamiento: GPS y videoanálisis llevan la preparación deportiva a un nuevo nivel (Imagen Ilustrativa Infobae)

Costas subrayó la importancia de la articulación entre analistas, preparadores físicos, kinesiólogos y cuerpos técnicos. El intercambio de información y la supervisión permanente representan un avance central para el cuidado de la salud y la mejora del rendimiento en la competencia.

PUBLICIDAD

Por otra parte, la implementación del videoanálisis fortaleció la preparación táctica. Relató que, gracias a la tecnología, los entrenamientos se planifican en fases: salida, iniciación y finalización. Los futbolistas reciben imágenes específicas de los equipos rivales y observan situaciones de juego que luego reproducen en la práctica.

“El videoanálisis nos permite corregir en tiempo real y tomar decisiones tácticas durante la competencia”, indicó. La filmación con planos amplios, mediante cámaras tácticas, permite detectar movimientos y espacios que no aparecen en la transmisión televisiva.

PUBLICIDAD

Esta herramienta genera una comunicación constante entre el videoanalista y el cuerpo técnico, lo que facilita ajustes inmediatos en la estrategia. El uso de tecnología en el deporte consolidó un modelo de trabajo más seguro y eficiente, que favorece la prevención y la adaptación constante a las necesidades del atleta de élite.