El Banco Nación lanza títulos en pesos y en dólares: cuál es el monto mínimo para invertir y qué interés ofrecen

El Nación emitirá un título de deuda en pesos, otro en dólares y un tercero en UVAs

Por primera vez en 30 años, el Banco Nación emitirá títulos de deuda en el mercado local, de manera de incrementar su fondeo para otorgar créditos y, a la vez, ofrecer una nueva alternativa de inversión que puede interesar incluso a pequeños ahorristas.

El Nación licitará 3 instrumentos: uno en pesos, otro en dólares y un tercero en UVAs. La oferta es tanto para personas físicas como jurídicas, sean clientes o no del Banco Nación.

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La licitación se llevará a cabo entre el 6 y el 7 de mayo, con liquidación de los fondos el 11 de mayo. Los colocadores, además del Nación, serán Santander, Galicia, BBVA, Macro Securities y Nación Bursátil.

“La operación representa una nueva alternativa de inversión y, al mismo tiempo, fortalece la capacidad prestable de la entidad para llegar a más argentinos: más pymes que quieren crecer, más familias que sueñan con su casa propia y más productores que necesitan financiamiento para expandirse. Los fondos que se recauden se destinarán directamente a fortalecer el crédito en la economía real”, señaló el Nación en un comunicado.

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Cómo invertir en los títulos del Nación

La colocación contempla tres títulos de deuda diferentes, diseñadas para ofrecer al mercado alternativas de inversión en distintas monedas y perfiles:

• Título en pesos (Clase 1): a 12 meses de plazo. Rendirá una tasa variable, la TAMAR Privada, más un margen a determinar en la licitación. Se trata de la tasa que pagan los bancos privados por los depósitos superiores a $1.000 millones, que hoy promedia el 23,1%. Este título pagará los intereses en forma trimestral y la devolución total del capital al vencimiento. Monto mínimo para invertir: 1.000.000 de pesos.

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• Título en dólares (Clase 2): a 36 meses de plazo. La tasa será fija y surgirá de la licitación. Pagará intereses semestrales y la amortización total del capital al vencimiento. Monto mínimo para invertir: 1.100 dólares.

• Título en UVAs (Clase 3): a 24 meses de plazo. La tasa será fija y surgirá de la licitación. El capital se ajustará diariamente por la inflación, en base a la UVA. Este título pagará intereses en forma trimestral. El capital, ajustado por UVA, se devolverá en 5 cuotas trimestrales a partir del mes 12. Monto mínimo para invertir: 1.100 UVAs, que a la cotización de hoy equivalen a 2.115.355 pesos.

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Quienes sean clientes del Nación podrán comprar cualquiera de esos títulos sin mayor trámite. Quienes no lo sean, deberán descargar la app “BNA+”. Para los que no tengan cuenta comitente o caja de ahorro en dólares, las mismas se abrirán en forma automática durante el proceso de solicitud. Estas cuentas no tendrá costos de mantenimiento.

Un detalle importante: los clientes de los demás bancos colocadores (Santander, Galicia, BBVA y Macro) que ya tengan una cuenta comitente en esas entidades no precisan abrir una cuenta en el Nación. Podrán comprar estos títulos operando desde sus bancos, tal como lo hacen habitualmente.

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Los montos mínimos de inversión mencionados aplican a todos los inversores, incluidos los del segmento minorista. De esa forma, estos nuevos títulos aparecen como una nueva opción frente a otras habituales para el pequeño ahorrista, tales como el plazo fijo tradicional, el plazo fijo en UVA o los fondos comunes de inversión “money market”.

Billetes de 10.000 y 20.000 pesos argentinos junto a dólares estadounidenses. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el caso de los grandes inversores, los montos máximos para suscribir los títulos en el tramo no competitivo serán de $100 millones de pesos, 100.000 dólares o 100.000 UVAs, según cada título. Dentro de ese tramo, los inversores pueden suscribir hasta ese importe sin necesidad de indicar precio o tasa.

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En caso de querer invertir montos superiores, los inversores pueden hacerlo participando en el tramo competitivo, donde sí deberán especificar las condiciones de su oferta.

El Nación fijó un monto máximo de suscripción de USD 50 millones, en conjunto para los tres instrumentos. Se prevé la posibilidad de ampliarlo hasta USD 1.500 millones en función de la demanda que se reciba en la licitación. “La decisión de ampliación es habitual en este tipo de operaciones y la toma el emisor al momento del cierre de la licitación, en coordinación con los colocadores, considerando las condiciones de mercado y la calidad de las ofertas recibidas”, explicaron en la entidad.

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“El Banco Nación da así un paso más hacia una gestión moderna y transparente en línea con las prácticas del mercado y las preferencias del público en general y sus clientes en particular. Esta emisión no solo diversifica el fondeo del Banco: crea una nueva alternativa de inversión para ahorristas e inversores que buscan resguardar su capital con el respaldo de la institución bancaria más grande del país”, dijo el Nación en un comunicado.