Saber diferenciar entre el miedo y la ansiedad ayuda a gestionar mejor las emociones diarias

Distinguir entre miedo y ansiedad permite mejorar la gestión emocional y la toma de decisiones en la vida diaria (Imagen Ilustrativa Infobae)

Distinguir las diferencias entre miedo y ansiedad puede marcar un cambio significativo para quienes buscan mejorar su bienestar emocional en un contexto de desafíos constantes. De acuerdo con especialistas consultados por The Washington Post, esta dinámica también contribuye a tomar decisiones más informadas.

Estas emociones suelen confundirse, pero presentan características fundamentales. Arash Javanbakht, psiquiatra y director de investigación en la Universidad Estatal de Wayne, explicó que el “miedo surge ante una amenaza concreta y reconocible”. Por ejemplo, sentir temor al ver un perro si se tiene fobia a los animales, o experimentar miedo cuando alguien apunta con un arma. En estos casos, existe un objeto claro que desencadena la reacción.

En cambio, la ansiedad se caracteriza por ser más difusa y anticipatoria. Según el experto, la ansiedad aparece cuando la amenaza no está presente, pero la mente permanece alerta ante la posibilidad de que ocurra algo negativo. Un ejemplo sería preocuparse porque alguien podría llevar un perro a una fiesta, lo que lleva a estar en constante vigilancia sin que exista un peligro inmediato.

El miedo surge ante amenazas concretas, mientras que la ansiedad se relaciona con preocupaciones anticipatorias y difusas (Imagen Ilustrativa Infobae)

La mayoría de los retos emocionales en la vida moderna, según Javanbakht, corresponden más a ansiedades que a miedos directos. Las preocupaciones actuales suelen estar relacionadas con situaciones inciertas o abstractas, y muchas veces se cree que anticipar posibles problemas ayuda a estar preparados para enfrentarlos.

Importancia de distinguirlas en la vida diaria

Reconocer si se experimenta miedo o ansiedad resulta clave para gestionar las emociones de manera efectiva. El informe de The Washington Post destacó que el miedo es una respuesta de supervivencia profundamente arraigada, diseñada para proteger ante peligros reales.

Sin embargo, en la actualidad, esta reacción puede activarse ante amenazas que no ponen en riesgo la vida, como perder un empleo o hablar en público, generando respuestas físicas similares a las que se tendrían ante un peligro mortal.

Javanbakht señaló que evitar el miedo o la ansiedad puede intensificar su impacto negativo. Cuando una persona evita situaciones que le generan temor, su cerebro interpreta que esa evitación es la causa de que nada malo ocurra, reforzando así el ciclo de miedo.

Por el contrario, identificar y etiquetar la emoción permite reducir su intensidad. “Cuando nombras la emoción, la emoción disminuye”, afirmó el psiquiatra en su explicación al medio estadounidense.

Aprender sobre aquello que genera temor puede favorecer el control y disminuir la sensación de amenaza en diversos ámbitos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo gestionar el miedo y la ansiedad según los expertos

Diferentes especialistas coinciden en que el objetivo no debe ser eliminar el miedo o la ansiedad, sino aprender a convivir y gestionarlos. Javanbakht recomendó enfrentar los temores cuando se sabe que no representan un peligro real.

Desde su experiencia personal, el divulgador científico relató cómo decidió montar una mula hasta el fondo del Gran Cañón a pesar de su miedo a las alturas, convencido de que evitar la situación solo agravaría el problema.

El psiquiatra sugiere habitualmente a sus pacientes que, ante una emoción intensa, imaginen lo que les diría una persona sabia en la que confían. Este ejercicio ayuda a tomar distancia de la emoción y a pensar con mayor claridad.

El psiquiatra Arash Javanbakht destacó que evitar situaciones temidas puede intensificar el miedo a largo plazo, y compartió su experiencia en el Gran Cañón (Arash Javanbakht)

Además, aprender sobre el objeto del miedo puede disminuir la sensación de amenaza y aumentar el control. Un ejemplo citado por The Washington Post es el de un paciente con fobia a los tiburones, que logró reducir su temor al informarse sobre los riesgos reales y las especies peligrosas.

Javanbakht también destacó la importancia de no dejar que el miedo tome decisiones por uno mismo. “La libertad es lo más valioso que tienes. No quieres ser esclavo de tu miedo”, afirma el doctor. Elegir evitar una situación debe ser una decisión consciente, no una imposición de la emoción.

Papel del miedo y la ansiedad en la sociedad actual

En la actualidad, el miedo y la ansiedad cumplen funciones distintas a las que tenían en tiempos primitivos. Mientras que antes protegían de peligros físicos inmediatos, hoy suelen activarse ante desafíos sociales, profesionales o personales. Muchas personas buscan “conquistar” sus miedos, pero tampoco se trata de eliminar una parte esencial de uno mismo, sino de comprenderla y gestionarla.

El especialista observa que actividades como ver películas de terror o subir a montañas rusas permiten experimentar el miedo en un entorno controlado, lo que puede resultar placentero para quienes buscan emociones intensas sin exponerse a un peligro real. Esta búsqueda de sensaciones demuestra que pueden aportar motivación y disfrute.

Buscar emociones intensas en contextos controlados, como películas de terror, muestra la función adaptativa del miedo (AdobeStock)

Sentir miedo o ansiedad no es señal de debilidad ni motivo de vergüenza. Como destacó The Washington Post, los trastornos relacionados con estas emociones son mucho más frecuentes de lo que suele creerse, y reconocer su presencia es el primer paso para vivir con mayor bienestar.