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VIERNES, 20 de noviembre de 2026 (HealthDay News) -- ¿Le frustra que sus niveles de colesterol no mejoren? Según un nuevo estudio, sus genes podrían ser parte del problema.

Investigadores de la Universidad de Stanford encontraron que ciertos genes influían, para bien o para mal, en la forma en que el organismo de las mujeres procesaba el colesterol.

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Es un problema que afecta a millones de estadounidenses que se preocupan por su salud.

«Tenemos pacientes que vienen a la consulta y dicen: "Cambié la alimentación y mi colesterol ni se enteró ". O nos dicen: "Cambié mi alimentación y el efecto que tuvo sobre el cholesterol fue enorme"», explicó el Dr. Shoa Clarke, autor principale del estudio, cardiólogo y profesor adjunto de medicina y pediatría en Stanford Medicine.

No obstante, los hallazgos de su equipo no pretenden disuadir a las personas de intentar reducir el colesterol.

«A veces las personas dicen: "Bueno, si tengo predisposición genética a algo, entonces no importa lo que coma ni en qué entorno me mueva; todo está predeterminado por la genética". Pero nosotros estamos diciendo exactamente lo contrario», afirmó Clarke en un comunicado de prensa. «Las personas que tenían esta predisposición genética a presentar niveles más altos de lipoproteínas de baja densidad (LDL, el colesterol "malo") eran precisamente las más sensibles a la alimentación, aquellas en quienes la dieta tenía más posibilidades de ayudarlas, o de perjudicarlas si no era adecuada».

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Los hallazgos se publicaron el passado 18 de noviembre en JACC: Advances.

El nuevo estudio examinó datos recopilados durante décadas de más de 21.000 mujeres estadounidenses que participaban en la Iniciativa para la Salud de la Mujer (Women's Health Initiative), un estudio que sigue en marcha.

Al inicio del estudio, en 1991, la mediana de edad de las mujeres era de 65 años, lo que significa que la mitad eran más jóvenes y la otra mitad, mayores. Aproximadamente la mitad eran blancas, un tercio, negras y el 15%, hispanas.

Todas dieron regularmente informes detallados sobre su alimentación diaria y se sometieron a controles periódicos del colesterol.

Y, lo que es más importante para este estudio, las mujeres también se sometieron a complejos análisis genéticos.

El equipo de Stanford halló que ciertos genes parecen predisponer a las mujeres a presentar niveles más altos de colesterol, sobre todo a aquellas que consumían grandes cantidades de grasas saturadas poco saludables. Relación que no se halló en las mujeres que carecían de esos genes.

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Otros análisis revelaron que las mujeres con mayor predisposición genética a presentar niveles elevados de colesterol LDL (el 25% de mayor riesgo) que consumían más grasas saturadas también corrían un riesgo mucho mayor de sufrir un accidente cerebrovascular o un ataque al corazón.

El otro 75 % (con una predisposición genética menos marcada) no parecía verse tan afectado por el consumo de grasas saturadas, señaló el equipo.

«Vimos lo mismo: la relación entre el consumo de grasas saturadas y el riesgo de sufrir episodios cardiovasculares era más estrecha entre las personas situadas del extremo superior del espectro genético», explicó Clarke. «Esta variación en la respuesta a las grasas saturadas podría ser una de las razones por las que hay tanta controversia y desacuerdo sobre cuál es la cantidad aceptable en la alimentación».

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El estudio coincide con las directrices de la Organización Mundial de la Salud, que recomiendan limitar el consumo de carne roja porque contiene niveles elevados de grasas saturadas.

El equipo de Clarke halló que, pese a lo que puedan afirmar los defensores de las dietas cetogénicas ricas en grasas, un mayor consumo de grasas saturadas no ofreció ningún efecto protector para el corazón, ni siquiera entre las personas con un riesgo genético relativamente bajo de presentar niveles elevados de colesterol LDL.

«Los efectos de las grasas saturadas podrían no ser iguales para todos; no obstante, no hay pruebas de que consumir más grasas saturadas aporte beneficios cardiovasculares», afirmó Clarke. «Los perjuicios pueden ser pequeños o grandes, dependiendo de cada persona».

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En estudios publicados, el grupo de Stanford creó una «puntuación de riesgo poligénico» para evaluar la probabilidad relativa de que una persona tuviera una mala salud cardíaca a partir de sus características genéticas.

«Todavía no tenemos pruebas de que las puntuaciones de riesgo poligénico deban utilizarse para guiar las recomendaciones alimentarias», explicó Clarke. «Pero sin duda es un campo de investigación a tener en cuenta en el futuro y, a juzgar por lo que sugieren los resultados de este nuevo estudio, podría ser muy prometedor».

Más información

Consulte más información sobre los riesgos de las grasas saturadas en la Asociación Americana del Corazón.

FUENTE: Universidad de Stanford, comunicado de prensa, 18 de noviembre de 2026.