La regla B.E. F.A.S.T. sintetiza las señales de alerta ante un posible accidente cerebrovascular para facilitar el llamado a emergencias (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Un accidente cerebrovascular, o ACV, puede aparecer cuando un coágulo bloquea una arteria del cerebro o cuando un vaso sanguíneo se rompe. Los síntomas comienzan de forma repentina y requieren atención de emergencia.

La señal más importante es el cambio súbito. La debilidad o la pérdida de sensibilidad en un lado del cuerpo, las dificultades para hablar o comprender, la alteración de la visión, el desequilibrio y un dolor de cabeza intenso sin causa conocida figuran entre los signos de alarma del Instituto Nacional de Trastornos Neurológicos y Accidentes Cerebrovasculares de Estados Unidos (NINDS).

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Los síntomas que aparecen de golpe requieren atención urgente

Un ACV puede afectar distintas funciones según la zona del cerebro comprometida. Por eso, la pérdida repentina de fuerza en la cara, un brazo o una pierna, sobre todo de un solo lado, constituye una señal de alarma. También lo son una sonrisa desigual, el habla arrastrada, la dificultad para entender frases simples y los cambios bruscos en la visión.

Los signos no siempre aparecen al mismo tiempo: una manifestación repentina alcanza para pedir ayuda médica. Los más comunes son:

La debilidad en un lado del cuerpo y la asimetría facial representan signos neurológicos que requieren atención inmediata (Imagen Ilustrativa Infobae)

Debilidad o adormecimiento de la cara, un brazo o una pierna, en especial de un solo lado.

Dificultad para hablar o para comprender lo que dicen otras personas.

Cambios en la visión , como visión doble, borrosa o pérdida de visión.

Mareo intenso o desequilibrio , sobre todo si impide caminar o mantenerse de pie.

Dolor de cabeza súbito e intenso, sin una causa conocida.

El dolor de cabeza intenso merece atención cuando aparece de manera súbita, es inusual para la persona o se suma a otros síntomas neurológicos. En cambio, el cansancio o los calambres, por sí solos, no permiten reconocer un ACV. Pueden deberse a muchas causas, aunque una consulta urgente resulta necesaria si coinciden con debilidad, problemas para hablar, alteraciones visuales o pérdida del equilibrio.

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El mareo preocupa cuando se combina con otros cambios neurológicos

El mareo aislado no basta para identificar un ACV. Sin embargo, el vértigo, una sensación de que todo gira o se mueve, requiere atención urgente cuando se acompaña de visión doble, habla alterada, debilidad, falta de coordinación o imposibilidad de mantenerse de pie.

Los problemas del oído interno y la migraña vestibular, una forma de migraña que puede causar episodios de mareo o vértigo, también producen síntomas parecidos. La evaluación médica permite diferenciar esas causas de un ACV y de un ataque isquémico transitorio, un episodio breve en el que se reduce el flujo de sangre hacia el cerebro.

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Las alteraciones visuales como la visión doble o borrosa constituyen manifestaciones vinculadas a un cuadro neurológico (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los síntomas de un ataque isquémico transitorio pueden desaparecer en pocos minutos, pero esa mejoría no elimina la necesidad de atención. Un estudio publicado en JAMA reunió 38 investigaciones y datos de 171.068 personas que habían tenido un ataque isquémico transitorio o un ACV leve. El trabajo calculó un riesgo del 5,9 % de ACV durante el primer año posterior al episodio.

Qué hacer ante una sospecha de ACV

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos recomiendan llamar al servicio de emergencias ante cualquiera de estas señales. No se debe esperar a que el cuadro mejore ni trasladar a la persona por cuenta propia si hay una ambulancia disponible.

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B.E. F.A.S.T. y R.Á.P.I.D.O.: así se pueden reconocer las señales

La Asociación Estadounidense del Accidente Cerebrovascular usa B.E. F.A.S.T. en inglés y adoptó R.Á.P.I.D.O. para sus materiales dirigidos a personas hispanohablantes. Ambas reglas ordenan los mismos signos de alarma.

En este sentido, R.Á.P.I.D.O. corresponde a: rostro caído, alteración del equilibrio, pérdida de fuerza en un brazo o una pierna, impedimento visual repentino, dificultad para hablar y obtener ayuda. Ese último paso implica llamar al servicio de emergencias.

Si la persona despierta con síntomas, se debe informar la última hora en que fue vista sin alteraciones. Ese dato ayuda al equipo médico a evaluar las opciones de tratamiento.