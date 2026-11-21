La sandía contiene un noventa y dos por ciento de agua y aporta licopeno con actividad antioxidante. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Después de los 50 años, la sandía, el melón, los duraznos, las ciruelas y los frutos rojos permiten sumar agua, fibra, vitaminas y minerales a las comidas de verano, cuando el calor eleva la necesidad de hidratación y las necesidades energéticas pueden disminuir sin que se reduzca la demanda de nutrientes.

La percepción de sed puede atenuarse con la edad, por lo que el agua presente en las frutas complementa la ingesta de líquidos, pero no la reemplaza. El Instituto Nacional sobre el Envejecimiento de Estados Unidos recomienda incluir frutas y verduras variadas dentro de una alimentación equilibrada y priorizar las piezas enteras.

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La sandía contiene alrededor del 92% de agua y aporta vitamina C, carotenoides y licopeno, el compuesto vegetal que le da su color rojizo y tiene actividad antioxidante. Puede consumirse en el desayuno, como merienda o postre, en cubos, combinada con otras frutas o en ensaladas frescas.

El melón suministra potasio y vitamina C para el funcionamiento de los músculos y del sistema inmunitario. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El melón también contribuye a la hidratación y aporta potasio, vitamina C y, según la variedad, carotenoides que el organismo utiliza como precursores de la vitamina A. El potasio interviene en las funciones musculares y nerviosas, mientras que la vitamina C participa en la formación de colágeno y el funcionamiento del sistema inmunitario.

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Fibra y vitaminas en duraznos, ciruelas y frutos rojos

Los duraznos reúnen fibra, vitamina C, potasio y betacaroteno, un carotenoide que puede transformarse en vitamina A. Esa vitamina participa en el mantenimiento de la visión, la piel y las defensas del organismo.

Esta fruta puede comerse fresca, cortada y acompañada con yogur natural, incorporarse a ensaladas o utilizarse en compotas cuando está madura, sin necesidad de añadir azúcar.

Las ciruelas aportan fibra y compuestos vegetales. Consumidas enteras y con la piel, después de lavarlas correctamente, contribuyen a cubrir la ingesta diaria de ese nutriente, que favorece el tránsito intestinal, el funcionamiento digestivo y el control del colesterol.

El estreñimiento requiere atención durante el envejecimiento porque puede relacionarse con modificaciones de la actividad física, la alimentación, la hidratación o el uso de determinados medicamentos. Por esa razón, el Instituto Nacional sobre el Envejecimiento aconseja elegir frutas enteras y, cuando sea posible, conservar la piel.

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Las frutillas, los arándanos, las frambuesas y las moras aportan vitamina C, fibra y polifenoles. Dentro de estos compuestos se encuentran las antocianinas, pigmentos naturales responsables de buena parte de las tonalidades rojas, violetas y azuladas.

Las Guías Alimentarias para la Población Argentina recomiendan el consumo diario de cinco porciones de frutas y verduras variadas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las frutillas se distinguen por su contenido de vitamina C; las frambuesas y las moras, por su aporte de fibra; y los arándanos contienen antocianinas. Estos compuestos tienen actividad antioxidante y son estudiados por su relación con la salud cardiovascular y otros procesos vinculados al envejecimiento, aunque no se les pueden atribuir efectos preventivos o terapéuticos por sí solos.

Los frutos rojos pueden incorporarse al desayuno con yogur natural y avena, agregarse a una ensalada de frutas o consumirse como colación. Las versiones congeladas son una opción si no contienen azúcar agregada.

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Cinco porciones diarias y cuidados durante el calor

Las Guías Alimentarias para la Población Argentina recomiendan consumir cinco porciones diarias de frutas y verduras de distintos tipos y colores. La variedad importa porque cada alimento presenta una composición nutricional diferente.

Las frutas frescas pueden formar parte del desayuno; las ensaladas, del postre; los trozos de durazno o melón, de las meriendas; y los frutos rojos, de combinaciones con yogur. La fruta entera suele ser preferible al jugo porque conserva la fibra y exige masticación.

La hidratación debe sostenerse con agua segura durante toda la jornada, sin esperar a tener sed. Las recomendaciones argentinas aconsejan ingerir al menos dos litros de líquidos sin azúcar, preferentemente agua, y evitar bebidas azucaradas como gaseosas, aguas saborizadas y jugos industrializados.

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El agua de las frutas complementa la hidratación ante la disminución en la percepción de sed después de los cincuenta años. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La elección de productos de estación también puede favorecer el acceso a alimentos frescos. El Ministerio de Salud de la Nación incluye a la sandía, el melón, el durazno y la ciruela entre las frutas características del verano argentino.

Las frutas deben lavarse cuidadosamente con agua segura incluso si se van a pelar. Las piezas ya cortadas necesitan mantenerse refrigeradas y no permanecer durante mucho tiempo a temperatura ambiente.