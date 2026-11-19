El organismo modifica la frecuencia cardíaca, la presión arterial y los niveles de cortisol al comenzar la vigilia (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El despertador suena antes del amanecer y el organismo necesita varios minutos para alcanzar un estado de alerta. Sin embargo, realizar actividad física antes de las 8 de la mañana puede incidir en la concentración, la calidad del descanso nocturno y la utilización de grasas como fuente de energía.

El horario de entrenamiento no define los resultados de una rutina. La actividad física ofrece beneficios en cualquier momento del día, aunque las sesiones matutinas pueden favorecer la constancia y sumar los efectos de la exposición temprana a la luz natural.

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Para analizar este fenómeno, The Telegraph consultó a especialistas en fisiología, sueño y ejercicio, quienes describieron los cambios que se producen en el organismo desde el momento de despertarse.

El cuerpo necesita unos minutos para activarse

La sensación de aturdimiento al despertar tiene relación con la inercia del sueño, un período temporal en el que la atención, la velocidad de reacción y la capacidad para tomar decisiones todavía no recuperan sus niveles habituales. Ese efecto puede prolongarse si la persona descansó menos de lo necesario.

La inercia del sueño afecta la velocidad de reacción y la toma de decisiones al despertar (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al mismo tiempo, el organismo inicia mecanismos que preparan la transición hacia la vigilia. Los niveles de cortisol suelen aumentar poco después de despertar, dentro de un proceso conocido como respuesta de despertar del cortisol. También se modifican la temperatura corporal, la frecuencia cardíaca y la presión arterial.

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David Raichlen, profesor de Antropología y Ciencias Biológicas de la Universidad del Sur de California, recomendó evitar el paso inmediato de la cama a un ejercicio exigente.

“Aumentar gradualmente la frecuencia cardíaca y la respiración permite que el cuerpo se adapte a las exigencias del ejercicio”, señaló a The Telegraph.

La exposición a la luz natural durante la mañana colabora con la regulación de los ritmos circadianos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una caminata a paso rápido, una rutina de movilidad o un trote suave pueden servir como inicio. Durante el esfuerzo, los músculos requieren más oxígeno para producir energía.

El corazón acelera sus latidos y bombea más sangre, mientras la respiración se vuelve más rápida y profunda para facilitar el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono.

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La luz matutina puede ordenar el reloj interno

El horario del entrenamiento también guarda relación con los ritmos circadianos, el sistema interno que regula los ciclos de sueño y vigilia.

Raichlen indicó que la actividad física durante la mañana, sobre todo si ocurre con luz natural, puede reforzar la diferencia entre las horas destinadas a la actividad y las reservadas para el descanso.

Una revisión científica citada en el artículo examinó el vínculo entre ejercicio, ritmos circadianos y sueño. Sus resultados indicaron que las rutinas matutinas pueden adelantar el inicio de la producción nocturna de melatonina en condiciones de luz tenue. Ese ajuste podría beneficiar a quienes tienen una tendencia natural a dormirse y despertarse más tarde.

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La exposición a la luz natural durante la mañana colabora con la regulación de los ritmos circadianos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El efecto sobre el sueño depende de la exposición a la luz, la intensidad del ejercicio y el reloj biológico de cada persona. Por ese motivo, una sesión temprana no garantiza por sí misma una mejora del descanso nocturno.

Raichlen subrayó que el entrenamiento no debe reducir las horas de sueño. “Dormir lo suficiente sigue siendo esencial para la recuperación y la salud general”, afirmó el especialista.

Entrenar en ayunas aumenta el uso de grasa durante el esfuerzo

Otra de las razones que lleva a algunas personas a ejercitarse temprano es la posibilidad de hacerlo antes del desayuno. Tras varias horas sin comer, los niveles de insulina suelen ser más bajos y las reservas de glucógeno del hígado disminuyen.

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En ese contexto, el cuerpo puede recurrir en mayor medida a la grasa para obtener energía, sobre todo durante actividades de intensidad baja o moderada.

La actividad física antes del desayuno eleva la oxidación de grasas debido a los niveles bajos de insulina (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un estudio británico analizó durante 12 semanas el efecto de caminar antes o después del desayuno en adultos con obesidad. Ambos grupos mejoraron indicadores metabólicos, aunque quienes entrenaron en ayunas mostraron una mayor reducción de una enzima asociada con la grasa hepática.

Adora Yau, fisióloga de nutrición y ejercicio de la Universidad Metropolitana de Mánchester sostuvo que el ejercicio en ayunas puede asociarse con una menor respuesta de insulina tras las comidas, una mayor sensibilidad a esa hormona y adaptaciones favorables al entrenamiento.

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Según Raichlen, para entrenamientos largos o de mayor exigencia, comer antes puede favorecer el rendimiento. La prioridad, de acuerdo con el experto, debe ser contar con la energía suficiente para sostener la actividad regular, en lugar de buscar maximizar la quema de grasa en una sola rutina.

Más alerta durante la jornada laboral

El ejercicio también puede producir efectos inmediatos sobre el estado de ánimo, la atención y la función cognitiva. Raichlen señaló que la actividad física tiene consecuencias agudas sobre la alerta y la concentración que pueden mantenerse después de terminar la sesión.

La actividad física previa a las obligaciones diarias eleva los niveles de alerta y la función cognitiva (Freepik)

Yau destacó otro aspecto práctico: realizar la rutina antes de iniciar las obligaciones del día puede reducir la posibilidad de postergarla.

“Lo haces, queda hecho y te sientes bien y con energía”, comentó la especialista al medio británico. Por la tarde, añadió, el cansancio laboral puede facilitar que aparezcan excusas para no ejercitarse.

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La recomendación final de Raichlen fue no considerar la sesión matutina como el único movimiento necesario. Una caminata breve, un trote liviano o ejercicios de movilidad al inicio del día pueden integrarse con otros momentos de actividad física y con una rutina que preserve el sueño, la alimentación y la recuperación.