El exceso de riboflavina o vitamina B2 tiñe la orina de un color amarillo fluorescente pocas horas después de su ingesta (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Un amarillo neón, casi fluorescente, puede llamar la atención al mirar la orina. En muchos casos, ese cambio aparece cuando el cuerpo elimina un exceso de riboflavina y, si no hay otras molestias, no suele indicar un problema por sí solo.

La clave está en distinguir este efecto habitual de los suplementos de las situaciones en las que el color aparece junto con otros cambios o antecedentes que ameritan una consulta profesional.

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La causa más frecuente es la riboflavina, conocida como vitamina B2, según indicó Tiffany Loboda, profesional de enfermería certificada y especializada en urología, en un artículo publicado por Cleveland Clinic.

La especialista explicó que esta vitamina puede volver fluorescente la orina pocas horas después de haber sido ingerida.

El color, sin embargo, no permite llegar a una conclusión por sí solo. Loboda propone revisar si hubo consumo reciente de suplementos, alimentos fortificados o bebidas proteicas, si pasaron varias horas sin ir al baño y si apareció algún otro síntoma o cambio en el cuerpo.

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El organismo elimina a través de la orina el excedente de las vitaminas del grupo B porque no las almacena (Imagen Ilustrativa Infobae)

La vitamina B2 suele explicar el color amarillo fluorescente

La riboflavina es una vitamina del grupo B que suele estar presente en suplementos, complejos vitamínicos y alimentos fortificados. Loboda explicó que estas vitaminas se disuelven en agua, por lo que el organismo no guarda grandes cantidades para usarlas más adelante.

Cuando recibe más de lo que necesita, elimina el excedente a través de la orina. Por esa razón, un color llamativo puede ser inofensivo.

Según Loboda, el amarillo intenso o fluorescente que aparece después de tomar riboflavina no significa que la vitamina esté dañando las vías urinarias. Ante un cambio de este tipo, conviene revisar primero la composición de los productos consumidos en las horas anteriores.

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La especialista recomendó leer las etiquetas de los suplementos y de los alimentos fortificados. Algunos cereales de desayuno y bebidas proteicas pueden contener riboflavina u otras vitaminas del grupo B, aun cuando no se promocionen como productos destinados a aportar ese nutriente.

Los cereales de desayuno y las bebidas proteicas contienen riboflavina a través de fórmulas fortificadas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Loboda también indicó que la vitamina C puede volver más intenso el amarillo habitual de la orina. No obstante, diferenció ese efecto del color casi fluorescente, que se relaciona con mayor frecuencia con la riboflavina.

El aspecto visual no basta para determinar una sola causa, por lo que es importante considerar qué se consumió recientemente.

El descanso y la falta de líquidos pueden oscurecer la orina

Las vitaminas no son la única explicación. Loboda señaló que la orina puede verse más oscura cuando pasan varias horas sin ir al baño. Esto puede ocurrir por la mañana, después del descanso nocturno, porque la orina se acumuló durante la noche y no hubo ingesta de líquidos que ayudara a diluirla.

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A medida que avanza el día y se consumen más líquidos, el color puede aclararse. Para Loboda, si la orina brillante no coincide con el uso de suplementos ni con las horas posteriores al sueño, una posibilidad es que no se haya bebido suficiente agua.

La falta de líquidos y las horas de descanso nocturno concentran la orina hasta otorgarle un tono ámbar (Imagen Ilustrativa Infobae)

La especialista explicó que la falta leve de líquidos puede hacer que la orina sea más concentrada y amarilla. Si esa falta se agrava, el color puede oscurecerse de forma gradual hasta tomar un tono ámbar.

Esta diferencia ayuda a separar el amarillo fluorescente asociado a las vitaminas de un color más oscuro vinculado con una mayor concentración de la orina.

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Los antecedentes de salud también cambian la forma de interpretar este signo. Loboda afirmó que, en personas que forman cálculos renales de manera recurrente, una orina que no sea transparente o de color amarillo muy pálido puede indicar una hidratación insuficiente.

El amarillo neón no es, por sí mismo, una señal de alarma, pero en ese caso puede ser un motivo para revisar el consumo de líquidos.

Loboda explicó que la tonalidad de la orina cobra relevancia en pacientes con cálculos renales recurrentes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los alimentos y los medicamentos completan el contexto

La alimentación también puede cambiar el color de la orina. Loboda mencionó que los vegetales ricos en beta-caroteno, una sustancia presente en algunos alimentos, pueden darle un tono amarillo.

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También indicó que la remolacha puede producir colores rosados o rojizos y que el regaliz negro puede hacer que la orina se vea verde.

Estos cambios muestran que el color no depende solo de la hidratación. El dato principal es comprobar si algún alimento, suplemento o producto fortificado coincide con la modificación. Cuando esa relación es clara y no hay otras molestias, Loboda indicó que el amarillo brillante suele ser inofensivo.

Los medicamentos nuevos son otro factor que se debe tener en cuenta. La especialista señaló que un fármaco puede cambiar el color de la orina como efecto secundario, aunque el amarillo neón no es especialmente frecuente.

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Los medicamentos pueden alterar el color urinario y justifican una consulta médica si aparecen síntomas adicionales

Ante dudas sobre un tratamiento reciente, Loboda recomendó consultar a un profesional de la salud o a un farmacéutico, sobre todo si hay antecedentes renales o urinarios. La consulta cobra mayor importancia cuando el cambio de color aparece junto con otras manifestaciones en el cuerpo.

Loboda advirtió que esa combinación puede señalar un problema más amplio que el efecto de una vitamina o la concentración de la orina. Su recomendación es considerar los suplementos, la hidratación, la dieta y los medicamentos antes de interpretar un cambio de color como un diagnóstico.