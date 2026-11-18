Karina Milei y Diego Santilli en el Senado

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Mientras el peronismo debatía anoche cómo volver a unirse en una cumbre política en San Fernando, el Gobierno se apuraba para terminar de definir los cambios en el proyecto de reforma política en comisión para llegar al recinto el 26 de noviembre. Hay varias concesiones, pero la suspensión las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) no se toca.

El objetivo es que la desmembrada oposición no cuente con una instancia institucional para ordenar sus diferencias de cara a las elecciones presidenciales. Y ayer en la Casa Rosada aseguraban que las modificaciones en el texto estaban prácticamente decididas, pero que aún seguían en marcha las negociaciones.

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Después del fracaso para conseguir las firmas ayer, aceleraron las charlas y concesiones ayer por la tarde, con gobernadores y senadores aliados. Durante el cuarto intermedio que termina hoy al mediodía, en Balcarce 50 aseguraban que los retoques pautados les permitirán hoy conseguir las firmas que todavía le faltan al oficialismo en el Senado para ir al recinto.

Las discusiones, sin embargo, volvían a enfrentar a los armadores de Karina Milei con el dilema de la sábana corta: cada entrega destinada a sumar voluntades entre los aliados amenaza con provocar nuevas resistencias en otros sectores, incluso dentro de La Libertad Avanza.

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Colectoras

En Balcarce 50 admitían anoche que habrá “varios cambios” en el dictamen, aunque evitaban precisar cuáles serán y si las negociaciones estaban definitivamente cerradas.

Una de las principales herramientas que el Gobierno volvió a poner sobre la mesa para seducir a los gobernadores se convirtió en otro motivo de enfrentamiento: la incorporación de las listas “colectoras”, pero adaptada al sistema de Boleta Única de Papel.

Los gobernadores radicales quieren preservar esa herramienta, que les permitiría mantener sus propios armados legislativos sin quedar necesariamente enfrentados con una candidatura presidencial libertaria. La fórmula que circuló en los últimos días contempla que una misma candidatura presidencial pueda llevar hasta dos listas legislativas diferentes, siempre que exista autorización de la agrupación nacional correspondiente.

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El problema es que lo que resulta atractivo para los gobernadores provoca resistencias en el sector de Bullrich. Anoche, Gerardo Milman, uno de los dirigentes más cercanos a la senadora, volvió a marcar sus diferencias con la propuesta y ratificó la disidencia que había expresado en X. “Tiene que haber una buena redacción” del proyecto, particularmente por las dificultades constitucionales que podría presentar el mecanismo para la elección de senadores nacionales, según dijo en A24.

Milei anoche en las Jornadas Monetarias y Bancarias 2026 del BCRA

Otro de los capítulos que concentra las diferencias es el financiamiento de los partidos políticos. El proyecto original del Gobierno contemplaba eliminar los aportes públicos, una decisión que despertó resistencias entre los aliados por el riesgo de desfinanciar a las fuerzas partidarias y aumentar su dependencia de los aportantes privados.

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En las últimas horas, en el oficialismo comenzaron a contemplar la posibilidad de retroceder o introducir un viraje también en ese punto. En lugar de suprimir por completo el financiamiento estatal, evalúan escuchar los reclamos del radicalismo y de los gobernadores para conservar algún porcentaje de aportes públicos, aunque inferior al actual. También está bajo revisión el régimen de contribuciones privadas, otro aspecto que genera inquietud entre los legisladores que deberán acompañar el proyecto.

La discusión apareció incluso en la vereda opuesta. Ayer, antes de ingresar a la cumbre del peronismo en San Fernando, Sergio Uñac planteó precisamente sus reparos sobre el financiamiento partidario. El encuentro reunió a dirigentes de distintas vertientes del justicialismo, con la intención de empezar a construir una alternativa electoral para enfrentar a Milei en 2027.

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En cambio, el capítulo de Ficha Limpia aparece como uno de los menos conflictivos. En el Gobierno aseguran que existe un consenso amplio para avanzar con esa modificación, que impediría determinadas candidaturas de dirigentes condenados por delitos de corrupción. Sin embargo, la posibilidad de alcanzar acuerdos en ese terreno no alcanza para compensar las diferencias sobre las colectoras y los recursos de los partidos.

¿Existe la posibilidad de retirar las listas colectoras del dictamen? En la Casa Rosada no respondían anoche esa pregunta. Los negociadores se sentían ayer atrapados entre exigencias contrapuestas: necesitan ofrecerles a los gobernadores una herramienta que les permita preservar poder territorial, pero al mismo tiempo deben evitar que esa concesión termine alejando a sectores del propio oficialismo y a legisladores que consideran inconveniente o jurídicamente cuestionable el nuevo esquema.

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La intención es conseguir un despacho de comisión que permita llevar la iniciativa al recinto el jueves 26 de noviembre. Y cerca de los principales negociadores del oficialismo se mostraban optimistas. Tomaron como una señal positiva la victoria en comisión de Diputados para el Presupuesto 2027, después de aceptar una serie de reclamos de sus aliados.

La reaparición de Bullrich en la mesa no resolvió las diferencias de fondo. De hecho, por la noche, ayer, después de la mesa política, volvió a marcarle la cancha al Presidente y al ministro de Economía con un nuevo cuestionamiento sobre “el rumbo” y un nuevo pedido de “cambios”, durante una exposición que luego la senadora se ocupó de subir a sus redes sociales.

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La senadora Patricia Bullrich volvió a participar de la mesa política este martes

La negociación quedó principalmente en manos de Karina Milei y los Menem, con Santiago Caputo corrido de las definiciones políticas más sensibles y Javier Milei concentrado en transmitir certezas en el plano económico. Sin embargo, el Presidente comenzó a seguir cada vez más de cerca los avatares de la discusión política y a involucrarse, principalmente a través de Twitter. Anoche, durante su exposición en las Jornadas Monetarias y Bancarias 2026 del Banco Central, en el Palacio Libertad, dejó una definición que combinó sus habituales críticas al kirchnerismo con un mensaje que también pudo interpretarse como un pase de factura hacia adentro del oficialismo. “Les puedo asegurar que todo el tiempo tenemos presiones para gastar más, para gastar más, para gastar más, todo el tiempo. Y no se crean que son solamente los orcos los que quieren gastar más”, advirtió.