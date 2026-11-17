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MARTES, 17 de noviembre de 2026 (HealthDay News) -- El cannabis que ha llevado a la caja para pagarlo puede haber perdido frescura o encontrarse en mal estado sin que usted lo sepa, advierte un nuevo estudio.

Esto se debe a que buena parte del cannabis con fines recreativos que se vende en los dispensarios no incluye la información obligatoria en los envases ni las etiquetas de advertencia exigidas, según un estudio reciente publicado en Journal of Cannabis Research.

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Solo 1 de cada 7 productos de cannabis (14%) vendidos en dispensarios de Colorado incluye toda la información de etiquetado exigida por la legislación estatal, hallaron los investigadores.

Poco más de la mitad de los envases (51%) incluía fechas de consumo preferente para los cogollos, y solo el 17% indicaba las condiciones ideales de almacenamiento, informaron los investigadores.

Además, es probable que los cigarillos de marihuana ya liados tengan una potencia inferior a la indicada en sus etiquetas, según un estudio complementario publicado en la revista Cannabis & Cannabinoid Research.

Esto es una mala noticia para otros estados que han legalizado el cannabis con fines recreativos, ya que Colorado fue el primero en hacerlo y ha servido de referencia para las políticas de todo el país.

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«Los consumidores utilizan el etiquetado para decidir qué comprar y cuánto consumir, y el consumo de cannabis plantea problemas de seguridad», señaló en un comunicado de prensa la investigadora principal Cinnamon Bidwell, profesora asociada de psicología y neurociencia de la Universidad de Colorado en Boulder.

«A medida que van aumentando el acceso y las tasas de consumo, es imprescindible que los productos tengan un etiquetado claro, coherente y estandarizado», afirmó.

Colorado legalizó el cannabis con fines recreativos en 2012, recordaron los investigadores. Desde entonces, el consumo se ha disparado. En la actualidad, lo consumen el 25% de los estadounidenses, y al menos 24 estados permiten ya su venta minorista.

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Para el nuevo estudio, los investigadores analizaron las etiquetas de 480 productos de cannabis distintos, incluidos 277 productos vegetales y 203 productos concentrados.

Los resultados mostraron que prácticamente todos los productos (99%) llevaban el símbolo universal de advertencia del THC, la sustancia química del cannabis que provoca la intoxicación.

Los fabricantes también cumplían los requisitos de advertencias sobre conducción y embarazo (98%), hallaron los investigadores.

«Ese es uno de los aspectos en los que nuestros estudios encontraron que el sistema funciona correctamente», afirmó Bidwell.

No obstante, más de la mitad de los envases no indicaban la fecha de consumo preferente exigida por la legislación de Colorado, señalaron los investigadores.

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El estado exige que las fechas límite de consumo no superen los nueve meses desde la cosecha o fabricación del producto y que las etiquetas indiquen cómo conservar correctamente el cannabis.

«El THC puede degradarse, especialmente cuando se expone a la luz, al calor o al oxígeno. Las flores de cannabis también se pueden secar, lo cual influye en su calidad; además, unas condiciones inadecuadas de almacenamiento pueden aumentar el riesgo de proliferación microbiana», explicó Bidwell. «Todo esto es preocupante».

En el segundo estudio, los investigadores analizaron un total de 265 productos de cannabis adquiridos en 59 dispensarios de Colorado para comprobar si las concentraciones reales de THC coincidían con las indicadas en los envases.

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Los investigadores hallaron que solo la mitad de los productos (52%) estaban etiquetados correctamente.

Los cigarillos de marihuana ya liados eran los que más incumplían los requisitos: el 60% de las muestras contenía menos THC del anunciado, según los resultados. De media, la potencia de ese cannabis era un 20% inferior.

Los productos preparados o envasados en los dispensarios solían presentar más discrepancias en el etiquetado que los fabricados en otros lugares, señalaron los investigadores.

«Cuando los productos contienen más THC del indicado en la etiqueta, los consumidores pueden recibir, sin saberlo, cantidades mayores, lo cual puede aumentar el riesgo de efectos adversos tales como ansiedad, paranoia o intoxicación excesiva», señaló en un comunicado de prensa el investigador Jonathon Lisano, investigador asociado de la Universidad de Colorado en Boulder.

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«Cuando los productos contienen menos THC del anunciado, los consumidores podrían no estar recibiendo aquello por lo que pagaron», añadió Lisano.

## Más información

La Universidad de Buffalo ofrece más información sobre el etiquetado de los productos de cannabis.

FUENTES: Universidad de Colorado en Boulder, comunicado de prensa, 17 de noviembre de 2026; Journal of Cannabis Research, 28 de agosto de 2026; Cannabis & Cannabinoid Research, 28 de septiembre de 2026