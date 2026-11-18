El conductor respondió las incisivas preguntas de Fernanda Iglesias sobre su noviazgo con su entrenadora personal (Video: Dale Match/ Infobae en vivo)

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Marcelo Tinelli confirmó detalles de su relación con Ágata Lescano, la entrenadora personal y campeona de bikini fitness de 37 años, durante la emisión del martes de Dale Match, el ciclo del conductor en Infobae en vivo: contó que el vínculo lleva “un mes y días” y dio a entender que ambos formalizaron el noviazgo.

La conversación comenzó cuando Fernanda Iglesias y Anita Martínez le preguntaron por la fotografía que Tinelli compartió junto a la mujer en una parrilla de Paternal. El conductor aclaró que no tuvo la intención de hacer un anuncio público, sino que se trató de una imagen tomada durante una salida con más personas.

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Marcelo Tinelli y Ágata Lescano, su flamante novia (Instagram)

Ante las consultas sobre el comienzo de la relación, Tinelli evitó dar precisiones sobre el primer encuentro, aunque avaló la versión de que se habrían conocido en un gimnasio. “Mirá, eso es lo que dicen”, respondió con humor cuando le plantearon esa posibilidad.

Luego, al ser consultado sobre el tiempo que llevan juntos, fue concreto: “Un mes y días”. También defendió la idea de formalizar la pareja con una propuesta, más allá de la edad de ambos. “Para mí el noviazgo viene con una propuesta”, sostuvo Tinelli. Cuando le preguntaron de manera directa si le había pedido a Lescano que fuera su novia, respondió con una frase que dejó entrever su presente sentimental: “Vamos bien”.

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Durante la charla, la periodista mencionó la postal que el conductor publicó en sus redes sociales y bromeó con el escenario elegido para la salida. Tinelli identificó el lugar como una parrilla de Paternal y remarcó que la imagen no buscaba confirmar oficialmente la relación. “No tenía ni blanqueo ni blanqueado. Estábamos en una parrilla, estábamos ahí, ya está”, explicó el conductor. También insistió en que había más gente presente, aunque la publicación mostró a la pareja en una foto juntos.

“Un mes y días”, respondió Tinelli cuando le preguntaron cuánto tiempo lleva de noviazgo con la entrenadora

Las panelistas destacaron la cercanía y el perfil de Ágata Lescano, a quien señalaron por su actividad como entrenadora y competidora de bikini fitness. En ese marco, Tinelli siguió el tono distendido del intercambio y evitó profundizar en aspectos privados del vínculo.

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Uno de los momentos de la emisión se dio cuando una integrante del equipo de redes del programa, recordó que le había preguntado a Tinelli semanas atrás si mantenía una relación con una entrenadora. Según relató, el conductor lo había negado entonces. “Me mintió en la cara mi amigo”, le dijo la joven. Tinelli admitió el error y respondió: “La pifié”.

El momento cerró con bromas de sus compañeras sobre el romance. Tinelli, sin embargo, dejó una definición clara al ser comparado entre las preguntas sobre su vida sentimental y otros temas de actualidad televisiva: “Con mi novia estamos bien”.

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“Con mi novia estamos bien”, dijo Marcelo Tinelli al referirse a su relación con Ágata Lescano

El vínculo entre Tinelli y Lescano habría comenzado en el gimnasio donde ella trabaja como entrenadora y el conductor realiza su rutina física. La cercanía entre ambos empezó a llamar la atención por sus coincidencias fuera del entrenamiento y por las publicaciones que compartieron en sus cuentas de Instagram.

El último domingo, la pareja almorzó con amigos en una casona gastronómica con reserva previa de La Paternal. Según pudo saber Teleshow, personas cercanas a los protagonistas aseguran que mantienen un noviazgo formal y que durante el encuentro Tinelli se refirió a Lescano con elogios: “Ella es una divina”.

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La comida reunió al conductor, la entrenadora y parte de su entorno en una mesa que incluyó asado, ensaladas, verduras asadas, vino, soda y postre. El grupo también compartió una larga sobremesa, música y charlas en el jardín del lugar.

“Para mí el noviazgo viene con una propuesta”, sostuvo el conductor al hablar de cómo formalizó la relación

Lescano es madre de un hijo de 12 años, vive en La Paternal junto a su familia y es hincha de Argentinos Juniors. Su perfil público está ligado a la actividad física y a las competencias de fisicoculturismo, mientras que su relación con Tinelli comenzó a trascender en las últimas semanas.

El conductor había compartido imágenes de aquella salida en sus redes sociales. Aunque inicialmente evitó definir la publicación como un anuncio, luego confirmó en vivo que está en pareja: “Con mi novia estamos bien”.

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