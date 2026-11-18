El jurado de MasterChef Celebrity resolvió que ningún participante abandone el certamen en la séptima gala de eliminación (Video: Instagram)

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La séptima gala de eliminación de MasterChef Celebrity (Telefe) terminó con una decisión que nadie esperaba: el jurado no eliminó a ningún participante y anunció que la semana siguiente será considerablemente más exigente. El programa de este martes del reality de cocina de Telefe dejó en el filo de la navaja a Rocío Robles y Edith Hermida, pero terminó con los nueve participantes de delantal negro salvados y un mensaje de alerta del jurado cara a los próximos episodios.

El desafío de esta gala tuvo como eje las galletas danesas de sablée. Al llegar a sus estaciones, los participantes encontraron cajas misteriosas con una lata clásica de galletitas y distintos ingredientes. Germán Martitegui explicó el contexto histórico del envase: “Hace muchos años, las latas se utilizaban para transportar galletitas en viajes largos en barco. Así no perdían su textura ni se humedecían. En la época victoriana, las latas evolucionaron de simples envases a contenedores de lujo que contenían exquisiteces”. Luego, Maru Botana presentó la consigna: rellenar la lata con 12 galletitas de manga, con al menos dos decoraciones diferentes que incorporaran distintos chocolates y frutos secos, en un plazo de 60 minutos.

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La prueba de la noche exigió la elaboración de doce galletas danesas de masa sablée con dos decoraciones en 60 minutos

Los participantes que compitieron con delantal negro fueron Campi, Rocío Robles, Edith Hermida, Pablo Giralt, Pablo Migliore, Hernán de Mala Fama, Karina Mazzocco, Julieta Poggio y China Ansa. Desde el balcón observaron la gala Grego Rossello, Luck Ra, Sebastián Presta, Nazareno Casero, Marta Fort, Lizy Tagliani y Mike Amigorena.

La presentación de las galletitas de Robles generó observaciones desde el primer momento. Damián Betular las comparó con “polvorones que compraba su papá en Lavalle”, mientras que la periodista deportiva aguardó que el jurado “valorara la variedad” que había preparado. “Me fue más o menos. Las más lindas me quedaron afuera porque emplaté demasiado rápido”, admitió ante el panel. Martitegui, tras probarlas, determinó que “había cosas que estaban muy bien y otras que no”, y señaló que la masa sablée estaba “demasiado procesada” y que “no poseía el arenado correcto”.

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El caso de Hermida estuvo marcado por una situación de tensión durante la cocción. La conductora, que ya cargaba con el antecedente de su insólito bife con frutillas de la noche de última chance, nombró a sus galletitas como “la catástrofe que no fue”, dado que Maru Botana la asistió durante el período de cocina. Finalmente, la jurado la felicitó por su masa sablée y la elogió globalmente al afirmar que “las galletitas están”. Martitegui, por su parte, señaló que “fue un milagro” que Hermida hubiera llegado hasta ese punto y extendió una advertencia a todos: “es necesario que no pierdan la calma” al momento de acatar las instrucciones.

Maru Botana asistió a Edith Hermida durante la cocción y aprobó el resultado final de sus galletitas

Al deliberar, el jurado admitió haber quedado sorprendido por el nivel general de la noche. “Esperaban un desastre” y se encontraron con producciones que, pese a algunos errores, satisficieron el estándar del certamen. “Hacía rato que no pasaba esto. Todos tienen todo muy bien y alguna cosita a mejorar”, sintetizó Betular. Las mejores galletas de la noche correspondieron a Giralt, Poggio y Mazzocco.

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Cuando llegó el momento de comunicar el veredicto, con Robles y Hermida como las últimas en conocer su suerte, Betular tomó la palabra para anunciar la resolución: “La participante que abandona las cocinas de MasterChef Celebrity es… ninguna. En una prueba tan difícil sería injusto eliminar a alguien porque nadie cometió un error grave. La verdad es que los nueve merecen estar una semana más”. La conductora Wanda Nara reforzó el anuncio con entusiasmo: “¡Esta noche no se va nadie de las cocinas de MasterChef! ¡Viva MasterChef! Felicidades, chicas, bienvenidas a la próxima semana”.

Rocío Robles y Edith Hermida quedaron en el frente a frente de la eliminación, pero el jurado las sorprendió con la buena noticia de que continuaban las dos (MasterChef Celebrity, Telefe)

Desde el balcón, las reacciones no tardaron en llegar. Rossello aseguró con humor: “Cuenta la leyenda que es tan raro que Grego esté en el balcón, que cuando él está en el balcón no se va nadie”. Presta, en tanto, planteó lo que podría suceder en la próxima gala: “Me parece muy justo lo que hicieron y me parece que la próxima semana hay que echar a dos. Un pico por cada uno”.

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