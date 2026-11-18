Claudio Vidal adelantó que irá por la reelección como gobernador de Santa Cruz

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Santa Cruz todavía no definió cuándo realizará las elecciones provinciales y municipales de 2027. La decisión quedó supeditada al avance de la reforma del Código Electoral, que establecerá las reglas para elegir gobernador y vicegobernador, diputados, intendentes, concejales y autoridades de las comisiones de fomento.

En la Patagonia, Neuquén ya tiene fecha: el gobernador Rolando Figueroa convocó a las urnas para el 14 de febrero. En Río Negro, Alberto Weretilneck anticipó que los comicios se realizarían entre mayo y junio, mientras que el chubutense Ignacio “Nacho” Torres se inclina por agosto.

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El proyecto de reforma electoral de Santa Cruz obtuvo dictamen de mayoría en comisiones y entró en la etapa final de su tratamiento legislativo. Tanto en el oficialismo como en la oposición esperan que el texto sea debatido y votado en la sesión del jueves 26 de noviembre, aunque todavía persisten diferencias sobre algunos de los puntos centrales del nuevo régimen.

La iniciativa busca reemplazar el esquema transitorio que quedó vigente tras la derogación de la Ley de Lemas. Entre los principales cambios contempla la implementación de la Boleta Única de Papel, la eliminación de lemas, sublemas y colectoras, la incorporación de PASO obligatorias y la aplicación de la denominada Ficha Limpia para la oficialización de candidaturas.

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La definición del calendario electoral de 2027 en Santa Cruz depende del avance del nuevo Código Electoral en la Legislatura provincial. (REUTERS/Martin Cossarini)

Uno de los artículos más sensibles establece que las elecciones provinciales, municipales y de las comisiones de fomento se realizarán en una misma fecha, tanto en las primarias como en las generales. De aprobarse esa disposición, los municipios no podrían desdoblar sus comicios respecto de la elección provincial.

Ese punto condiciona directamente la definición del calendario electoral. Las elecciones nacionales están previstas para el 24 de octubre de 2027. Si Santa Cruz resuelve unificar los comicios con los nacionales, los santacruceños concurrirían a las urnas ese mismo día. Sin embargo, esa posibilidad todavía no fue definida y dependerá de la redacción final que apruebe la Legislatura.

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La discusión continúa abierta, en particular por el futuro de las PASO, el diseño de la Boleta Única y los requisitos de la Ficha Limpia. El proyecto ingresó con un plazo de siete días hábiles para presentar modificaciones, por lo que el texto que llegue al recinto el 26 de noviembre podría incorporar cambios respecto del despacho que obtuvo respaldo en comisiones.

Neuquén, Río Negro y Chubut ya establecieron las fechas y los períodos tentativos para sus respectivas elecciones provinciales. (EFE/ Juan Pablo Roca)

La falta de definiciones genera incertidumbre entre los partidos políticos y en la Justicia Electoral, que necesitan conocer con anticipación las reglas de competencia, los plazos para la presentación de listas y los mecanismos de organización de los comicios. Tras la derogación de la Ley de Lemas y el vencimiento del régimen electoral transitorio, Santa Cruz afronta el ciclo electoral de 2027 sin un Código Electoral definitivo.

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El mapa de candidatos para 2027

El gobernador Claudio Vidal ya confirmó que buscará la reelección en 2027. Lo anunció el 6 de agosto, durante una conferencia de prensa en Río Gallegos, y lo ratificó semanas después con una frase contundente: “Volveré a ser candidato, no le esquivo al bulto”.

El mandatario, que llegó a la Gobernación en diciembre de 2023 al frente del espacio Por Santa Cruz, buscará así acceder a un segundo mandato. La continuidad de Vidal también fue respaldada por dirigentes de SER Santa Cruz, que instalaron su candidatura como el eje central del armado electoral oficialista.

Del otro lado, el tablero político ya comienza a mostrar posibles competidores. En el peronismo, el intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso, aparece como uno de los principales aspirantes a la Gobernación. También son mencionados Javier Belloni, Juan Carlos Molina y Daniel Gardonio.

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En el radicalismo, Roxana Reyes manifestó su interés en encabezar una fórmula para disputar la Gobernación. Por su parte, en La Libertad Avanza, el diputado nacional Jairo Guzmán ya se lanzó como candidato.