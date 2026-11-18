El Senado chileno aprobó congelar los precios de combustibles tras el acuerdo con camioneros (Archivo)

Guardar

El Senado de Chile aprobó por unanimidad un proyecto de ley que fija topes temporales a los precios de las gasolinas y el diésel hasta el 7 de abril de 2027, una de las medidas pactadas para poner fin a la huelga de camioneros que paralizó parte del país la semana pasada.

La iniciativa también incorpora un alivio financiero para las empresas de transporte de carga y de pasajeros. El Gobierno presentó el texto ante el Congreso a fines de la semana pasada y los parlamentarios lo aprobaron con trámite acelerado en una sesión que terminó entrada la noche del lunes.

PUBLICIDAD

La norma busca revertir las subas recientes en las estaciones de servicio, vinculadas al encarecimiento internacional de los combustibles en medio de la guerra entre Estados Unidos e Irán. El objetivo es proteger los presupuestos familiares y las actividades productivas.

El proyecto formó parte del acuerdo entre el Ejecutivo y los gremios de camioneros, que iniciaron la huelga el martes pasado. Las partes alcanzaron un entendimiento el viernes y los manifestantes levantaron durante el fin de semana los últimos bloqueos en carreteras, puertos y otros accesos viales.

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, afirmó que la aprobación parlamentaria constituye el “resultado de las conversaciones que tuvimos con los gremios del transporte”. “Parte del compromiso de esas conversaciones es lograr aplicar lo que ahí se acordó con ellos, lo cual requiere un cambio legislativo”, agregó el ministro en un comunicado del Ministerio de Hacienda.

PUBLICIDAD

Camiones permanecen estacionados a un costado de la carretera mientras sus conductores llevan a cabo una huelga para protestar contra el aumento de los precios del combustible y de los costos operativos, exigiendo medidas gubernamentales para reducir el precio del diésel y los peajes en las autopistas, en Santiago, Chile, el martes 10 de noviembre de 2026 (AP/Esteban Félix)

El precio de los combustibles en Chile subió 12,3% en octubre y acumuló un aumento de 53,5% desde enero, según el Instituto Nacional de Estadísticas (INE). El diésel impulsó la variación mensual. La gasolina aumentó 4,5% el mes pasado y registró un encarecimiento acumulado de 26,2% en el año. El incremento de los combustibles llevó la inflación a 4,5% en octubre, el nivel más alto en 18 meses.

Este escenario surgió tras un sincerado del presidente de Chile, José Antonio Kast, sobre su desempeño al mando del Ejecutivo. El mandatario sostuvo que 2026 fue “un año complejo” y expresó su confianza en una mejora de la situación económica durante 2027, en medio de una caída de su aprobación en las encuestas. “Nos ha tocado un año complejo”, afirmó el mandatario durante un punto de prensa en Vietnam.

PUBLICIDAD

Kast atribuyó parte de las dificultades a las inundaciones y aluviones asociados a El Niño, al que definió como “un fenómeno climático como el que no habíamos tenido en las últimas décadas”. A su vez, mencionó el encarecimiento de los combustibles por la guerra en Oriente Medio. “Puedo entender la situación que viven muchos compatriotas, pero vuelvo a insistir: seguimos trabajando para ir mejorando las condiciones para que nuestro país salga adelante”, indicó el presidente.

Las encuestas difundidas durante el fin de semana ubicaron su aprobación por debajo del 30%. Kast ganó las elecciones de diciembre con el 58,1% de los votos y asumió en marzo.

PUBLICIDAD

José Antonio Kast (Europa Press)

El sondeo Criteria situó la popularidad del mandatario en 18%, el nivel más bajo desde el inicio de su Gobierno, y elevó la desaprobación a 72%, cinco puntos por encima de la medición anterior. Cadem, por su parte, registró una aprobación de 27% y una desaprobación de 69%.

“Creemos que a comienzos ya del próximo año vamos a ver una situación algo distinta y esperamos que mejoren los índices de empleo y también que mejoren los índices de inversión en nuestro país”, apuntó Kast y sumó: “Tenemos esa esperanza, ese optimismo de que el próximo año será un buen año”.

PUBLICIDAD

El Ejecutivo enfrentó varios escándalos desde marzo, que derivaron en la salida de tres ministros. La aprobación presidencial comenzó a caer pocos días después de la asunción, cuando Kast decidió no utilizar un mecanismo estatal destinado a moderar el impacto de las variaciones internacionales del petróleo y trasladó a los consumidores el aumento vinculado con la guerra en Medio Oriente.

En las últimas semanas, la imagen del presidente también se vio afectada por el caso de la liberación de cerca de 50 pederastas y por la huelga de camioneros y transportistas, que bloqueó de forma parcial las principales rutas del país la semana pasada.

PUBLICIDAD

(Con información de Associated Press y EFE)