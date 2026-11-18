El mandatario Ucraniano Volodimir Zelensky (Europa Press)

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El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, propuso el martes extender a diez localidades ocupadas de las regiones de Kherson y Zaporiyia un alto el fuego humanitario similar al que en octubre permitió evacuar a parte de la población de Oleshki.

“Ucrania ha propuesto diez localizaciones más en los partes temporalmente ocupadas de las regiones de Kherson y Zaporizhzhia. Nuestro equipo hablará de esto con los mediadores estadounidenses”, escribió Zelensky en X.

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La propuesta prevé contactos con los enviados de Estados Unidos Jared Kushner y Steve Witkoff. La iniciativa toma como referencia la operación en Oleshki, localidad bajo ocupación rusa de la que unas 750 personas pudieron salir durante una pausa de las hostilidades.

Los evacuados pudieron optar entre trasladarse a territorio controlado por Ucrania o permanecer en la zona ocupada por Rusia. La tregua y la operación humanitaria estuvieron coordinadas por los defensores del pueblo ruso y ucraniano, Yana Lantrátova y Dmitró Lubinets, con mediación de la primera dama estadounidense, Melania Trump.

Zelensky rechazó la semana pasada una propuesta del presidente ruso, Vladimir Putin, para aplicar una pausa basada en el modelo de Oleshki en Kostiantínivka, una ciudad de la región de Donetsk donde persisten los combates.

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El convoy humanitario ultima su llegada a la ciudad ucraniana de Oleshki tras acabar el desminado de la zona (Europa Press)

El mandatario ucraniano sostuvo que Moscú busca utilizar una tregua en Kostiantínivka para reforzar sus tropas y avanzar sobre esa ciudad. Rusia dio por conquistada la localidad en julio, aunque los enfrentamientos continúan, según Zelensky. El presidente ucraniano también afirmó que las fuerzas rusas aprovecharon el cese de hostilidades en Oleshki para trasladar tropas y equipamiento militar.

El jefe de Estado reclamó además a sus aliados occidentales el envío urgente de 40 aviones F-16, más cazas Mirage franceses y misiles interceptores Patriot ante el aumento de los ataques rusos con drones de mayor velocidad y misiles balísticos.

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El pedido se presentó ante los ministros de Defensa de cerca de 50 países que participaron del Grupo de Contacto para la Defensa de Ucrania, en Bruselas. Zelensky intervino por videoconferencia y advirtió que las capacidades actuales de defensa aérea no alcanzan para contener las nuevas ofensivas de Moscú.

El mandatario sostuvo que los drones rusos con motores a reacción plantean un desafío adicional para Ucrania, ya que superan la velocidad de los modelos anteriores. En ese contexto, planteó que una ampliación de la flota de F-16 de fabricación estadounidense y de los Mirage franceses permitiría reforzar con rapidez la respuesta frente a las amenazas aéreas.

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Aviones de combate F-16 de Ucrania (Europa Press)

Zelensky también señaló que parte de los F-16 ya entregados a Ucrania permanece fuera de servicio durante lapsos prolongados por tareas de mantenimiento. Esa situación reduce la cantidad de aeronaves disponibles para las operaciones de protección del espacio aéreo.

La otra prioridad expuesta por el presidente fue el abastecimiento de municiones para los sistemas Patriot, destinados a interceptar misiles balísticos rusos. Frente a la escasez de proyectiles, propuso que Estados Unidos y los países europeos cedan parte de sus existencias y reciban luego misiles nuevos que Ucrania ya encargó y que están fabricados. “No es una donación, es un intercambio”, subrayó Zelenski. La propuesta apunta a que Kiev obtenga interceptores de forma inmediata, mientras los países que aporten sus reservas recuperen después sus arsenales con armamento de fabricación más reciente.

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“Ustedes nos dan los misiles que necesitamos ahora y reciben a cambio misiles más nuevos y mejores. El mundo tiene suficientes interceptores. Estados Unidos los tiene, algunos países europeos los tienen y también otros socios de todo el mundo”, insistió Zelensky una vez más, elevando la necesidad de armamento para que Ucrania pueda responder a la invasión rusa.

(Con información de EFE)