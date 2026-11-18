La última foto de la mesa política reunida en Casa Rosada

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Patricia Bullrich tenía razón. Los votos para el dictamen de suspensión de las PASO no estaban. Lo sabía la senadora. Y lo sabía el jefe de Gabinete Diego Santilli. La reunión de la mesa política comenzó a las 11 de la mañana del martes. Bullrich fue la última en ingresar. Lo hizo con 15 minutos de demora. Antes que ella, también tarde, había ingresado el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem. Hasta que la senadora no entró no se habían tratado los temas principales. La conversación rondaba en diálogos de coyuntura sin mayor interés. Cuando entró la ex ministra de Seguridad, Karina Milei ya estaba sentada. El aire, según testigos de la reunión, cambió de espesor.

Más allá de eso, el Gobierno entendió que convocar la Comisión de Asuntos Constitucionales para el martes por la tarde no tenía sentido. Faltaban votos. En el Senado, los libertarios que seguían el minuto a minuto de la negociación no se sorprendieron. Sabían que no llegarían. Faltaban, mínimo, dos. El problema, relataron a Infobae, es que le vendieron a Karina que tenían las manos necesarias. Hoy buscarán conseguir dictamen. Si bien hay acuerdo con suspender las primarias, los gobernadores aprovecharán hasta último momento para obtener mayores réditos de la necesidad de Casa Rosada.

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Hay una intención de instalar de nuevo las colectoras. Más allá de lo que se haya dicho en el pasado. Uno de los tuits que más circuló ayer fue el del gobernador Alfredo Cornejo en 2021: “En las próximas elecciones no se pueden presentar listas colectoras en Mendoza. Las legislaciones nacionales y provinciales no lo permiten. Es necesario que tengamos reglas claras en el proceso electoral y que no confundamos a los votantes”. La cosa cambió. Cornejo no solo pide colectoras. Sino que también busca que los Menem bajen a Luis Petri.

El dilema para Karina y “Lule” es que llegaron a un punto donde deberán cumplir y quedar en falta con alguien. Si arreglan con gobernadores y bajan candidatos propios tendrán que enfrentar la consecuencia de una decisión que dejará a libertarios de pura cepa afuera de la competencia. El caso de Neuquén es una muestra perfecta. Allí Rolando Figueroa adelantó la elección para el 14 de febrero ante el temor real de que el Gobierno arme una lista competitiva. Pero no solo para disputar la gobernación, sino para listas provinciales y algunos municipios. El Gobierno está dispuesto a ceder. Si lo hace, el resto de las provincias exigirán lo mismo. Se suma otro problema. Los que quedan afuera buscarán refugio en otras listas. “Sumale que se te cae la verdadera militancia y te quedan los rentados. Nadie quiere poner plata a esta altura”, explicó un armador de esa provincia a este cronista.

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Mauricio Macri (Adrian Escandar)

En el Gobierno se mostraron satisfechos con la actitud de Mauricio Macri. Miran la negociación con el expresidente, más allá del partido. “Armó un zoom y logró mostrar verticalidad”, se sinceró un dirigente de Casa Rosada. El comunicado del PRO, sin embargo, dejó abierta la negociación. Más allá de acompañar la caída de las PASO, el mensaje fue claro: “Respecto del resto de los puntos de la reforma, consideramos positivo que se abra una discusión amplia que permita construir consensos y alcanzar los acuerdos necesarios para avanzar”. ¿Habilitará el PRO las colectoras? En 2019, Macri había derogado las colectoras por decreto. Los argumentos eran concretos: “Que la proliferación de las combinaciones de boletas, conocidas como ‘listas colectoras’, genera confusión en el electorado e inequidad entre los competidores”. “Que ello conspira contra la emisión de un voto informado y afecta seriamente la calidad del proceso electoral como un mecanismo eficaz de rendición de cuentas y de elección entre alternativas de gobierno”.

El tiempo pasó. Archivos afuera, Macri logró un zoom de apoyo al Ejecutivo por la mañana. Al mediodía dejó que su mano derecha, Fernando De Andreis, saliera públicamente a decir que buscará ser candidato a jefe de gobierno porteño. La ciudad la gobierna Jorge Macri. Es decir que el expresidente ya le planta ante los medios a uno propio. “Insufrible la interna. Pero ya sabemos cómo es Mauricio, sino fijate el audio del Gato”, dijo un funcionario porteño recordando la frase de Gastón Gaudio que, siendo su amigo, dijo: “Él no hace nada por el otro. Hace solo lo que le conviene a él. ¡Imaginate si va a hacer algo por mi en Independiente!“. La gran pregunta es si Macri estaría cerca de conseguir el punto que más le exige a los hermanos Milei y es que, pase lo que pase, no apoyen a Jorge Macri si decide jugar la interna capitalina.

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¿Por qué la urgencia por las primarias? El Gobierno apunta a dos cuestiones. La primera es sabida. La segunda no la van a reconocer. Antes que nada es herir al peronismo en la forma de validar una candidatura. Ante la falta de un dedo que ordene con Cristina Fernández imposibilitada de amagar a ser ella la candidata, las PASO asoman como la herramienta más exitosa. Sobre lo segundo, es bloquear la idea de Bullrich de coquetear con una candidatura hasta último momento. La senadora está afiliada a la Libertad Avanza. Lo hizo en vivo en un móvil de televisión en 2025 con Karina Milei a su lado. Ahora, con ese papel tiene un derecho. Con cuatro mil avales podría presentarse por dentro. Eso irrita a “El Jefe”.

Patricia Bullrich cuando se afilió a La Libertad Avanza junto a Karina Milei (Jaime Olivos)

Ahora, más allá de la negociación por las primarias, el escenario es complejo para el Gobierno ya que por ahora no puede mostrar la fuerza necesaria para poner las condiciones de la elección del próximo año. Esto lo observan los aliados, los empresarios y el peronismo. En cuanto a la economía, nadie imagina un contexto muy distinto a este para el 2027. Es más, la conclusión es que será igual o peor. Carlos Melconian, economista y precandidato a presidente dijo en Infobae a las Nueve: “Acá hay un error muy grave de entrada. Es creer que la inflación iba a colapsar. Pero como no colapsa y es 30% anual tenés problemas ligados a la inflación: salarios, combustibles, regulados. (...) Nuestro planteo es que no se puede poner la inflación en un dígito”.

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Un empresario del sector de la salud habló con Infobae y contó el problema que más lo preocupa más allá del ruido electoral y los dolores de cabeza del mercado: “Hace más de una década que no crecemos. Y ahora el mercado directamente se achica. Entonces hay que ir a pescar en mercados saturados. No es para nada sencilla esa pelea”, explicó.

El peronismo también mira con detenimiento por estas horas al Senado. La caída de las PASO tendrá un impacto inmediato en la organización del espacio para enfrentar a Javier Milei. “Vamos a tener que poner mucha imaginación para resolver como es la selección del candidato o candidata que tenga las mejores chances. La herramienta más fácil es ordenarse en una elección y que ahí se legitime un candidato”, reconoció Juan Manuel Olmos, peronista porteño titular de la AGN que estuvo por la tarde en San Fernando en el acto que organizaron sectores peronistas para celebrar el Día de la militancia.

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El evento, más allá de la fecha histórica, se realizó para mostrar el “aislamiento” de Axel Kicillof y su Movimiento Derecho al Futuro. El gobernador de Buenos Aires y titular del PJ bonaerense no fue invitado. Desde el entorno del mandatario dijeron a Infobae que no hubo invitaciones, aunque aclararon que “no es un problema para nosotros”. Al pasar, Cristina eligió a Guillermo Michel para representar al peronismo en el Consejo de la Magistratura. Si la alianza entre la expresidente y el hombre de Tigre avanza como todo indica, podría haber una interna entre Massa y Kicillof con Cristina bancando al primero. Algo absolutamente impensado hace 6 años.