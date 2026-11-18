La Albiceleste derrotó sin problemas al combinado centroamericano

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El poco público en las tribunas del estadio Mario Alberto Kempes, los debuts de jóvenes futbolistas y el nuevo look de Franco Mastantuono se convirtieron en los disparadores de cientos de memes durante el amistoso en el que la selección argentina goleó 7-0 a Costa Rica este martes en Córdoba. Como ocurre en cada presentación del seleccionado nacional, los usuarios de la red social X siguieron el partido en paralelo con publicaciones humorísticas sobre lo que sucedía dentro y fuera de la cancha.

El nuevo corte de pelo de Mastantuono, autor de un doblete en el complemento, fue uno de los memes de mayor repercusión. El usuario @NicolasSchrute escribió “Mastantuono volvió a jugar bien desde que le robó el peinado a Bon Jovi”, junto a una imagen de archivo del músico estadounidense, mientras que la cuenta @MastantuonoArg compartió una fotografía del delantero con la frase “El sol de mayo personificado”.

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El futbolista Nico Paz también apareció en publicaciones que piden una mayor jerarquía dentro del equipo. @Francou_Landouu subió una imagen del jugador del Como en pleno festejo con el pedido “Denle la 10 a este pibe”, en referencia al dorsal que Lionel Messi dejó vacante tras su retiro de la selección mayor en octubre pasado. La ausencia del capitán histórico del equipo también fue utilizada por la usuaria @ysol_x para ejemplificar la ausencia del Colo Barco.

La selección argentina cerró de esta manera su actividad de 2026 y no volverá a jugar hasta marzo de 2027, cuando arranque la primera ventana internacional del año según el calendario de la FIFA.

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LOS MEJORES MEMES DE LA GOLEADA ARGENTINA ANTE COSTA RICA