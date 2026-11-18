Un miembro del CGRI (Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica) en un centro de entrenamiento militar, el 2 de noviembre de 2026 (REUTERS)

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Amnistía Internacional denunció que las autoridades del régimen de Irán intensificaron la represión contra la población tras el inicio de la guerra en Medio Oriente, en un contexto marcado por las protestas antigubernamentales de enero y un apagón total de internet.

Raha Bahreini, principal investigadora de la organización sobre Irán, afirmó que Amnistía todavía no pudo establecer una cifra definitiva de víctimas por la represión de las manifestaciones de las noches del 8 y 9 de enero, debido al corte de las comunicaciones y a la magnitud de los hechos. “No cabe duda de que miles (de personas) fueron masacradas en menos de 48 horas”, declaró Bahreini a la agencia AFP.

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La investigadora sostuvo que la guerra, desencadenada tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán el 28 de febrero, agravó la situación de una población que, según dijo, aún permanecía afectada por la represión de enero. “Las autoridades aprovecharon la situación de la guerra para intensificar la represión”, agregó.

Bahreini denunció un aumento de las ejecuciones por razones políticas y señaló que al menos 39 personas fueron ejecutadas en relación con las protestas de enero. En paralelo a las condenas a la pena capital, describió una “militarización extrema de los espacios públicos”, con camionetas dotadas de ametralladoras en las calles.

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Las movilizaciones comenzaron en diciembre por reclamos económicos y luego se transformaron en una protesta más amplia contra el régimen. La represión alcanzó su punto más intenso en enero. De acuerdo con Bahreini, las fuerzas de seguridad utilizaron en mayor medida armas militares, como fusiles de asalto, y dispararon contra manifestantes desde las terrazas de edificios residenciales. La responsable consideró que el operativo superó la dimensión de la respuesta estatal a las protestas de 2022, cuando Amnistía Internacional documentó más de 3.000 muertes.

ARCHIVO - En esta imagen obtenida por The Associated Press, iraníes participan en una protesta antigubernamental en Teherán, Irán, el 9 de enero de 2026. (UGC vía AP, archivo)

La organización Human Rights Activists News Agency (HRANA), con sede en Estados Unidos, estimó que 7.007 personas murieron durante las protestas de enero, de las cuales 6.488 eran manifestantes. Iran Human Rights (IHR), radicada en Noruega, registró 4.200 fallecidos. Ambas entidades advirtieron que sus cifras son estimaciones y que el balance real podría ser superior. Por su parte, Teherán reportó más de 3.000 muertos y atribuyeron la violencia a “actos terroristas” organizados por Estados Unidos e Israel.

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“Sin acceso a los registros oficiales, los registros de entierros y al propio país, puede que nunca logremos comprender el alcance del horror” vivido en Irán, señaló Bahreini. La investigadora calificó los hechos como “uno de los episodios de dispersión de protestas más mortíferos jamás registrados por Amnistía Internacional en toda su historia”.

EEUU e Irán, en una carrera contra el tiempo

Washington y Teherán permanecen en un punto muerto tras casi nueve meses de guerra, mientras el presidente estadounidense Donald Trump apuesta a que el bloqueo naval y la presión económica obliguen al régimen a aceptar concesiones sobre su programa nuclear, y las autoridades iraníes elevan sus exigencias para un acuerdo.

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Fuentes europeas y del Golfo Pérsico, junto con dos ex negociadores estadounidenses para Medio Oriente, advirtieron a la agencia Reuters que los combates podrían reanudarse antes de que surja una salida diplomática.

Trump eligió aumentar la presión sobre Irán en lugar de ordenar una nueva ofensiva de gran escala o admitir una derrota. Según el cálculo de Washington, nuevos bombardeos no modificarían el resultado del conflicto y podrían provocar represalias iraníes contra infraestructuras energéticas del Golfo Pérsico.

La Casa Blanca confía en que el bloqueo naval y las dificultades económicas lleven a Teherán a ceder en las negociaciones sobre el programa nuclear. Las autoridades iraníes sostienen la posición contraria y reclaman que Estados Unidos dé el primer paso para abrir una vía de acuerdo.

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Un cartel con lemas nacionalistas en Teherán el 16 de noviembre del 2026 (AP/Vahid Salemi)

Los líderes de Irán tomaron en cuenta los reveses electorales del Partido Republicano y del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, para endurecer sus condiciones de paz frente a Washington. Teherán sostuvo que mantiene abierta la vía diplomática y se reunió el martes con mediadores de Omán y Qatar. Al mismo tiempo, acusa a EEUU de ejercer presión coercitiva y afirma que no aceptará concesiones bajo ese escenario.

“Existe una doble realidad. Trump no tiene buenas opciones, y los iraníes tampoco”, afirmó Dennis Ross, exnegociador estadounidense para Oriente Medio. “Cada uno define lo que se necesita para terminar la guerra de una manera contradictoria para el otro, y este último no puede aceptarlo”.

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Un alto funcionario europeo señaló al medio que las exigencias de Washington implican un costo demasiado alto para que Irán las acepte, mientras que las condiciones de Teherán suponen un costo político elevado para Estados Unidos.

(Con información de AFP y Reuters)