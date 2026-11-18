Así fue la agresión que sufrió un cronista en vivo en Desayuno Americano

Guardar

Un cronista de Desayuno Americano fue agredido este martes durante una entrevista a Karina Iavícoli en la puerta de América TV. Todo sucedió cuando mujer trans le dio un cachetazo al movilero en medio de un reclamo por la visibilización de los ataques contra personas trans en los Bosques de Palermo, según relataron en LAM.

El episodio ocurrió cuando el equipo del ciclo realizaba una nota en las afueras de los estudios. Ángel de Brito informó que el hecho derivó en una denuncia penal: “Ocurrió hace unos minutos, lo sabemos porque estábamos acá en el canal, Karina estaba haciendo una nota en la calle para Desayuno Americano. Apareció una persona de atrás y empezó a agredir al equipo de Desayuno Americano, le pegó al cronista, put... y no sé qué. Esto terminó en una denuncia penal”.

PUBLICIDAD

El conductor explicó que el intercambio se había iniciado antes, cuando la mujer se acercó a Pía Shaw para exponer su reclamo. “La situación comienza antes, se acercó a Pía para pedirle visibilizar el tema de las agresiones a las chicas trans en los Bosques de Palermo, pero de forma agresiva”, señaló. Shaw, a su vez, recordó: “Yo estaba atrás escuchando porque ella estaba hablando fuerte, a los gritos, y en un momento me dice ‘¿qué me mirás tanto vos?’”.

Karina Iavícoli contó que reconoció a la mujer cuando se presentó ante ella. “Yo llegué y aparece esta chica que nos quiere hablar, vino y me dijo: ‘¿Te acordás de mí? Soy la chica que irrumpí en el desfile de Mica Tinelli’. Pía después se pone a hablar con ella y se acerca Bruno para la nota”, relató.

PUBLICIDAD

El movilero Bruno Incicco declaró que el golpe lo tomó desprevenido en la vereda del estudio Fitzroy

La panelista sostuvo que, en un principio, creyó que la mujer se acercaba para hablar con ella, pero advirtió que iba directamente hacia el movilero. “Yo la veo venir, pero pensé que venía a hablar conmigo, pero la veo que viene muy rápido, apareció y le encajó ese cachetazo que le quedó marcado”, afirmó. Luego pidió cortar la nota y ubicar a la agresora. “Ahí le dije: ‘Cortemos esta nota y fijate si la encontrás’. Estaba enojada por algo que claramente no tiene que ver con ninguno de nosotros”, cerró.

El cronista agredido, Bruno Incicco, habló después al aire de LAM y aseguró que la mujer seguía cerca del estudio. “Acabó de cruzar la puerta y sigue afuera, pasé sin mirar porque fue una situación espantosa”, comenzó. Sobre el reclamo previo, añadió: “Estábamos en el estudio Fitzroy y se acercó a Pía a pedirle que visibilice las agresiones a las chicas trans, pero de una forma muy agresiva. Yo estaba en la puerta escuchando y en un momento me dijo: ‘¿Qué me mirás tanto vos?’”.

PUBLICIDAD

Karina Iavícoli relató que la agresora se identificó como la persona que interrumpió un desfile de Mica Tinelli

Incicco describió que, poco después, recibió el golpe sin esperarlo. “Al rato vengo para acá y de la nada me da una trompada que me agarró desprevenido y todavía me duele”, expresó. También señaló: “Me hizo mal recién verla acá afuera, está con la policía”.

Más tarde, Pepe Ochoa conversó con la mujer, quien reconoció haber reaccionado con violencia y dijo que se encuentra en situación de calle desde hace tres meses. “Estoy en situación de calle. Salgo y a veces me quedo a dormir en plaza Mafalda. Hace tres meses me quedé sin casa. Salgo de joda, con este vestido, y me quedo ahí”, manifestó.

PUBLICIDAD

La mujer, que dijo ser de Escobar, relató una situación que, según su testimonio, vivió mientras dormía en ese espacio público: “Soy de Escobar, por ahí me quedo dormida y se me ve una gamba. Vienen policías diciendo que llamaron vecinos para decirme que hacía exhibicionismo erótico y que me retirara. Si fuese Pampita o Wanda Nara no llaman. Como es una chica trans, claro”.

También cuestionó “lo maltratadas y marginadas que estamos socialmente”. Al referirse a la agresión contra Incicco, admitió: “Fui violenta. Me dio bronca porque cuando yo empecé a querer entrar en el medio los que me discriminaron fueron diseñadores gays. La violencia no está buena”.

PUBLICIDAD