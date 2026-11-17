La dinámica de los retiros confidenciales asigna doce minutos a cada participante para hablar sin interrupciones ni consejos del grupo (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Christopher Robbins expuso cinco dificultades que, según su experiencia, atraviesan muchos hombres durante una entrevista en The Mel Robbins Podcast, presentada por Mel Robbins. El fundador de Soul Degree, que dirige retiros para hombres desde hace diez años, vinculó esas experiencias con la autocrítica, el aislamiento, la necesidad de afecto, la exigencia de productividad y la dificultad para pedir ayuda.

El episodio aborda las preguntas del público sobre la trayectoria de su esposo, quien trabajó 25 años en el ámbito corporativo antes de dedicarse a actividades de acompañamiento. En la conversación, relató que su cambio de rumbo comenzó tras una etapa empresarial que percibió como un fracaso y un proceso de duelo no elaborado por la muerte de su padre.

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Sus retiros reúnen habitualmente a una docena de participantes y proponen un espacio confidencial para hablar sin interrupciones. Cada asistente dispone de 12 minutos para responder qué lo llevó al círculo y el resto escucha sin formular preguntas ni ofrecer soluciones, una dinámica orientada a que las personas no se sientan juzgadas.

La batalla contra uno mismo

Robbins sostuvo en The Mel Robbins Podcast que muchos hombres enfrentan un conflicto interior marcado por la idea de no ser suficientes (Captura de video de The Mel Robbins Podcast)

Para él, el primer patrón se relaciona con el conflicto interior. “Los hombres están en guerra consigo mismos”, sostuvo al describir conversaciones con participantes de sus encuentros. Según explicó, personas que desde afuera parecen haber cumplido sus metas suelen presentarse con frases de desvalorización sobre su desempeño como padres, parejas, amigos o trabajadores.

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El entrevistado afirmó que esos pensamientos se concentran en la idea de no ser suficiente. “No soy lo bastante bueno. No hago lo suficiente. No he estado a la altura”, resumió al explicar la narrativa que, a su juicio, se repite con frecuencia. También aclaró que estas preocupaciones no son exclusivas de los hombres, aunque su trabajo se concentra en grupos masculinos.

El esposo de Mel Robbins señaló que varios hombres llegan con dudas sobre participar y que algunos incluso piensan en regresar a casa antes de iniciar. Ante ese escenario, diferenció entre presionar y acompañar: una pareja o familiar puede sugerir una actividad y expresar su respaldo, pero la decisión debe partir del interesado.

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Cuando resolver no es suficiente

La pérdida de amistades en la etapa adulta responde a la dedicación exclusiva al empleo y a las cargas económicas (Imagen Ilustrativa Infobae)

La segunda cuestión que identificó es el deseo de ser visto y escuchado. Robbins sostuvo que muchos hombres no desarrollan la capacidad de reconocer lo que les ocurre y, por lo tanto, encuentran obstáculos para recibir el acompañamiento de otros. En ese sentido, cuestionó la respuesta inmediata de intentar arreglar los problemas de quien habla.

“Somos máquinas de resolver problemas” dijo al describir una forma habitual de expresar afecto mediante soluciones. Frente a ello, propuso escuchar con intención y sin apurarse a dar una respuesta. Para el entrevistado, las prácticas de atención plena, que son ejercicios que buscan concentrar la atención en el presente, pueden ayudar a frenar el ritmo cotidiano y a registrar las propias emociones.

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Recuperar vínculos en la adultez

La conversación también abordó la pérdida de amistades. El entrevistado explicó que algunos hombres llegan a la adultez con escasos vínculos cercanos porque destinaron su tiempo al trabajo, la familia o las responsabilidades económicas. A su entender, reconstruir esas relaciones requiere iniciativa y constancia, sin intercambios sobre asuntos superficiales.

Robbins propuso el intercambio de cartas breves para superar la creencia de que pedir orientación o apoyo constituye una debilidad (Captura de video de The Mel Robbins Podcast)

Mel Robbins vinculó esa situación con el aislamiento posterior a la pandemia y con las dificultades de los adultos mayores cuando sus amistades disminuyen. Christopher sostuvo que la amistad demanda responsabilidad individual: buscar a otros, preguntar cómo están y sostener la relación sin calcular de inmediato qué se recibe a cambio.

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El tercer tema fue la necesidad de sentir que se ocupa un lugar importante en una relación. Él indicó que las obligaciones relacionadas con los hijos, el empleo, las tareas domésticas, la salud y los padres mayores pueden dejar a las parejas con la percepción de haber quedado en último plano. Gestos simples, como mirar a la otra persona o tomarle la mano, pueden expresar reconocimiento, según planteó.

También relató que en un retiro para padres e hijos observó que varios participantes se consideraban más hábiles para dar afecto que para recibirlo. “Puedo darlo, pero no soy tan bueno recibiéndolo”, fue una respuesta repetida, señaló. Para trabajar sobre esa dificultad, sugirió preguntar de manera directa qué necesita la persona cercana y aprender a aceptar elogios o muestras de cariño.

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Frenar para volver a escucharse

Un hombre redacta una carta en una mesa junto a la ventana iluminada por el sol poniente, acompañado por una taza y un retrato familiar (Imagen Ilustrativa Infobae)

La cuarta idea se centró en la presión por mantenerse ocupado, Robbins describió una rutina de tareas, logros y productividad que puede impedir la reflexión. Como alternativa, mencionó actividades pausadas, como caminar, pintar, meditar o permanecer en contacto con la naturaleza.

El quinto eje fue la resistencia a solicitar apoyo, según explicó, la creencia de que pedir orientación demuestra debilidad lleva a muchas personas a intentar resolver todo por sí solas. Al final del episodio, invitó a escribir una carta a un padre, hijo, amigo, pareja o colega para reconocer su carácter, su influencia y aquello que se valora de él.

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La propuesta no exige textos extensos, el entrevistado sostuvo que una nota breve o un mensaje puede generar una oportunidad para expresar afecto y conversar sobre lo que provoca recibirlo. El episodio cerró con la invitación a que quienes reciban una carta respondan cómo los hizo sentir, como una forma de fortalecer sus relaciones.