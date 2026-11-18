Palestinos pasan junto a los escombros de edificios destruidos durante la guerra entre Israel y Hamás en Ciudad de Gaza, el martes 17 de noviembre de 2026 (AP/Jehad Alshrafi)

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La Junta de Paz que supervisa el alto el fuego en Gaza advirtió ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que el acuerdo negociado por Estados Unidos corre riesgo de colapsar si Israel y Hamas no cumplen los compromisos asumidos y no se adoptan medidas para aplicar todos sus términos.

El informe, al que tuvo acceso el medio The Associated Press, pidió el respaldo del Consejo de Seguridad para la ejecución del pacto. “La distancia entre lo acordado y lo que sucede sobre el terreno sigue siendo, sin embargo, el principal riesgo para el proceso”, sostiene el documento.

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La junta alertó sobre las consecuencias de los ataques israelíes y las restricciones a la entrada de ayuda humanitaria en la Franja de Gaza. Según el texto, la población afronta la posibilidad de pasar “otro invierno en tiendas de campaña y escombros”.

“Las restricciones impuestas por Israel a la entrada de suministros y equipos, agravadas por la escasez de fondos, siguieron obstaculizando los esfuerzos de preparación y respuesta”, señala el informe. El organismo reclamó una “entrada inmediata y a mayor escala de materiales para refugios y para el invierno”, además de la aprobación de bombas, generadores y maquinaria pesada.

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La Junta de Paz ya había advertido en mayo sobre el estancamiento de la tregua, que entró en vigor en octubre del año pasado. Su director general, Nickolay Mladenov, entonces reconoció ante el Consejo de Seguridad que la falta de avances en las negociaciones sobre el desarme de Hamas bloqueaba la aplicación del acuerdo.

Palestinos se reúnen alrededor de una hoguera para calentarse, entre tiendas de campaña, en un día frío en la ciudad de Gaza, el 11 de noviembre de 2026 (REUTERS/Mahmoud Issa)

En ese sentido, el informe advirtió que el alto el fuego negociado por Estados Unidos no podrá sostenerse si Israel y Hamas mantienen las demoras en la aplicación de la hoja de ruta, mientras persisten los ataques en el territorio palestino y la actividad del grupo terrorista Hamas.

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El documento, publicado esta semana, sostuvo que seis meses después de la primera alerta ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, las partes aún no cumplen los pasos necesarios para avanzar hacia la retirada de las tropas israelíes, el desarme de Hamas y la reconstrucción de la Franja.

“Un alto el fuego que no produce resultados visibles no puede mantenerse indefinidamente”, señala el documento. “Si fracasara, no habría una hoja de ruta a la que regresar, ni una administración que desplegar, ni un entorno propicio para la reconstrucción”.

La junta cuestionó que Israel todavía no autorizó a la administración civil tecnocrática creada para gobernar de manera interina Gaza. La falta de esa aprobación impide que el organismo asuma sus funciones en el territorio.

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“La falta de decisiones por parte del gobierno de Israel sobre las condiciones y los acuerdos necesarios para la formación, el despliegue y el regreso de la policía civil a Gaza sigue impidiendo la plena aplicación del Plan Integral”, afirmó el informe. “La Junta de Paz insta al gobierno de Israel a que tome estas decisiones sin demora”.

Explosiones en Gaza (Europa Press/Archivo)

El retraso también posterga el despliegue de una fuerza internacional de estabilización, que la hoja de ruta considera necesaria para facilitar la salida de las tropas israelíes, avanzar con el desarme de Hamas e iniciar las tareas de reconstrucción. La Junta de Paz pidió al Consejo de Seguridad que respalde de forma plena el acuerdo que aprobó el año pasado y que exija a las partes poner fin a las demoras.

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“Ninguna de las partes puede considerar la demora de la otra como una excusa para su propia inacción, y juntas, estas obligaciones son la única vía para la retirada y reconstrucción israelí a gran escala”, sostuvo el documento.

El informe añadió que el resultado final “debe conducir a una vía creíble hacia la autodeterminación y la creación de un Estado palestino” y remarcó que ninguna medida unilateral debe impedir ese objetivo.

(Con información de Associated Press)