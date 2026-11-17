El término nutracéutico carece de una definición regulatoria oficial y funciona principalmente como una denominación publicitaria (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Los nutracéuticos son compuestos derivados de alimentos o sustancias bioactivas que se comercializan con la promesa de aportar beneficios para la salud más allá de la nutrición básica.

Desde la cúrcuma y el aceite de pescado hasta los probióticos, estos productos ocupan un lugar cada vez más visible en las góndolas de supermercados y farmacias, aunque su posición legal y científica dista de ser tan clara como la de los medicamentos convencionales.

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La palabra es, ante todo, un término publicitario. Surge de la fusión entre “nutrición” y “farmacéutico”, pero no cuenta con una definición oficial reconocida. “No existe una definición regulatoria aceptada de nutracéutico, como sí la tenemos para los suplementos dietéticos”, señaló Ramona Wallace, especialista en medicina funcional de la Cleveland Clinic.

Esa ausencia de marco legal tiene consecuencias concretas, ya que, a diferencia de los medicamentos, estos productos no están sujetos a los mismos controles de aprobación, eficacia ni seguridad.

Las categorías de nutracéuticos cubren desde plantas hasta microorganismos

La variedad de sustancias que pueden catalogarse como nutracéuticos es amplia y no sigue una clasificación única. Wallace distingue al menos tres grandes grupos. El primero abarca los nutracéuticos de origen vegetal, entre los que figuran ingredientes ya presentes en muchos hogares (cúrcuma, matcha, canela), junto a otros menos habituales en la cocina, como la cáscara de psyllium o la moringa, que suelen comercializarse en cápsulas o polvos.

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Los compuestos de origen vegetal integran una de las principales categorías e incluyen ingredientes como la cúrcuma, el matcha y la moringa (Freepik)

El segundo grupo corresponde a los derivados de animales y sus subproductos. Los ácidos grasos omega-3 del aceite de pescado, la proteína de suero de leche, la miel de manuka, los péptidos de colágeno y el calostro bovino son ejemplos representativos de esta categoría.

El tercero, quizás el menos conocido, reúne a bacterias y levaduras, como el Lactobacillus, el Bifidobacterium y el Saccharomyces boulardii. Suelen figurar en las etiquetas de alimentos fermentados como probióticos o “cultivos vivos y activos”. Sin embargo, no todos contienen organismos vivos: algunos fueron inactivados y otros solo conservan partes de su estructura.

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La diferencia con los suplementos dietéticos no es solo de nombre

Aunque a veces se los usa como sinónimos, los nutracéuticos y los suplementos dietéticos no son lo mismo. El primer término carece de una definición legal formal, mientras que el segundo está regulado. A modo de ejemplo, en Estados Unidos, la Ley de Salud y Educación sobre Suplementos Dietéticos (DSHEA), aprobada en 1994, los define como productos destinados a complementar la alimentación mediante ingredientes dietéticos.

Los especialistas aconsejan informar la ingesta de estos productos para prevenir posibles interacciones adversas con fármacos (Freepik)

Por eso, un mismo artículo puede pertenecer a ambas categorías, pero no ocurre siempre. Los suplementos pueden ser útiles, por ejemplo, cuando existe una carencia nutricional comprobada. “Si tiene una deficiencia porque no está obteniendo suficiente cantidad de un nutriente que su cuerpo necesita, tomar un suplemento dietético específico puede ayudar a cubrir ese déficit”, explicó Wallace.

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Que no haya una definición fija para los nutracéuticos implica también que no hay un beneficio único que se aplique a todos por igual. En algunos casos, la ciencia respalda su uso; en otros, permanece en disputa. “Es único para cada individuo. Cuando hablo de nutracéuticos, pregunto: ¿qué síntoma está intentando resolver? Exploremos por qué ocurre ese síntoma y determinemos la mejor manera de apoyarlo según sus necesidades individuales”, afirmó Wallace.

Usarlos sin supervisión médica puede traer riesgos

La especialista propone una serie de criterios para incorporar estos productos de forma responsable. El primero es identificar el motivo real del consumo antes de iniciar cualquier tratamiento: “Podría terminar enmascarando algo que necesita atención médica si no habla primero con su médico”, advirtió. El segundo apunta a priorizar los alimentos sobre los suplementos, dado que la alimentación es, cuando el organismo puede absorberla adecuadamente, la forma en que el cuerpo aprovecha mejor los nutrientes.

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La ingesta simultánea de varios nutracéuticos eleva la probabilidad de sobredosis de nutrientes y la aparición de efectos secundarios (Imagen Ilustrativa Infobae)

Wallace también recomienda informar a los profesionales de la salud sobre todo lo que se consume. De ese modo, pueden detectar posibles interacciones con medicamentos y prevenir efectos adversos. Antes de elegir un producto, conviene revisar su calidad, pureza, eficacia, conservación y almacenamiento. Como no atraviesan controles equivalentes a los de los fármacos, requieren una mayor atención por parte de quien los compra.

La especialista también desaconseja combinar varios nutracéuticos sin una indicación clara. “Con frecuencia encuentro que las personas están tomando bastante más de la ingesta diaria recomendada de un nutriente determinado y, en ocasiones, presentan efectos secundarios como resultado. Pueden incluso consumir el mismo nutriente de forma no intencional a través de múltiples productos”, señaló.

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