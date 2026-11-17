El estrés prolongado altera hábitos de hidratación y alimentación vinculados a la formación de cálculos renales (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Las etapas de estrés suelen dejar señales en la rutina antes de que se advierta su alcance. Las comidas cambian, el agua queda relegada entre otras urgencias y la actividad física pierde lugar. Estos movimientos cotidianos pueden influir en la salud de maneras que a veces pasan inadvertidas.

Cuando, en medio de ese desorden cotidiano, aparece un cálculo renal, la situación dirige la atención hacia los hábitos de los días previos. El estrés prolongado puede modificar conductas vinculadas con la formación de cálculos renales, en especial aquellas relacionadas con la hidratación, la alimentación y el movimiento.

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Tiffany Loboda, enfermera certificada especializada en cálculos renales, explicó en declaraciones recogidas por Cleveland Clinic que la presión sostenida puede cambiar ciertas conductas cotidianas y favorecer condiciones asociadas con estas formaciones.

La deshidratación reduce el volumen de orina y favorece la concentración de cristales en los riñones (Imagen Ilustrativa Infobae)

La relación entre estrés y cálculos se desarrolla a través de los hábitos. La forma de comer, de beber líquidos y de sostener la actividad diaria puede variar cuando se acumulan preocupaciones, falta de tiempo o cansancio. Observar esos cambios permite identificar qué aspectos de la rutina requieren mayor atención.

Loboda destaca la hidratación, la alimentación y la continuidad de las rutinas como ejes para cuidar la salud urinaria durante períodos de tensión. La especialista recomienda priorizar medidas posibles de sostener en cada contexto.

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Beber menos líquido favorece la concentración de la orina

La hidratación puede quedar en segundo plano cuando las preocupaciones modifican la rutina. Loboda explicó que la deshidratación reduce la cantidad de líquido en la orina y aumenta su concentración.

En esas condiciones pueden aparecer cristales que, con el tiempo, crecen hasta convertirse en cálculos renales.

Una representación conceptual del riñón humano expone la estructura del órgano junto a vasos sanguíneos, gotas de agua y trazos luminosos sobre su superficie (Imagen Ilustrativa Infobae)

La especialista señaló que registrar el consumo de agua puede resultar difícil durante una etapa de preocupación o tensión.

La incorporación de recordatorios, pausas y otras estrategias simples puede ayudar a mantener una ingesta regular de líquidos. La continuidad de ese hábito ocupa un lugar central en el cuidado diario.

Loboda también mencionó que las bebidas elegidas durante esos períodos pueden influir. Las gaseosas oscuras contienen ácido fosfórico, asociado con la formación de cálculos, mientras que el alcohol puede favorecer la deshidratación.

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Estas opciones se suman a otros hábitos relacionados con la salud urinaria. El consumo de líquidos, la composición de las comidas y la regularidad de las rutinas conforman un conjunto de elementos que intervienen en la formación de cálculos.

El consumo de gaseosas oscuras con ácido fosfórico y la ingesta de alcohol perjudican la salud urinaria (Imagen Ilustrativa Infobae)

La mirada sobre esos factores permite ordenar la situación de manera práctica. El estrés puede acompañarse de cambios que favorecen ciertas condiciones, y cada hábito sostenido aporta información para comprender el cuadro y orientar la consulta profesional.

La alimentación y la actividad física pueden variar durante una etapa exigente

La alimentación suele modificarse cuando hay cansancio o falta de tiempo. Loboda describió una mayor elección de comidas rápidas, platos listos para calentar y alimentos ultraprocesados cuando la rutina se vuelve más demandante. La permanencia de esos cambios puede influir en la formación de cálculos.

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Loboda indicó que la dieta tiene un papel importante en este proceso. Una modificación mantenida en el tiempo puede influir en el desarrollo de estas formaciones. La especialista propone ajustes graduales que resulten posibles dentro de una situación difícil.

La práctica constante de actividad física se asocia con una menor frecuencia en la aparición de cálculos renales (Imagen Ilustrativa Infobae)

La actividad física forma parte del mismo panorama. Loboda señaló que algunas investigaciones vinculan a las personas activas con una menor frecuencia de cálculos renales. El movimiento también se relaciona con hábitos vinculados con la alimentación, el peso y el consumo de líquidos.

Mantener actividad física puede ayudar a dar continuidad a esas rutinas. La práctica regular contribuye a preservar espacios de movimiento y organización diaria, incluso cuando el tiempo disponible se reduce.

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Los períodos largos de inactividad suelen acompañarse de cambios en distintas áreas de la vida cotidiana. Por eso, Loboda incluye el movimiento entre los aspectos que conviene considerar durante una etapa de mayor exigencia.

El estrés crónico estimula la liberación de cortisol y adrenalina en el organismo (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estrés prolongado se asocia con condiciones que elevan el riesgo

El cortisol y la adrenalina son hormonas que el cuerpo libera ante situaciones de estrés. Loboda explica que el estrés crónico puede contribuir a problemas de salud asociados con un mayor riesgo de desarrollar cálculos.

La especialista sitúa el foco en el conjunto de cambios que se producen durante una etapa de tensión. Las variaciones en la hidratación, la alimentación, el peso y la actividad pueden afectar distintos aspectos de la salud y favorecer condiciones vinculadas con estas formaciones.

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Frente a un período de exigencia intensa, Loboda recomienda concentrarse en cambios que puedan sostenerse. El cuidado puede comenzar con decisiones puntuales, como beber líquidos con regularidad, ordenar algunas comidas y reservar momentos para la actividad física.

Los médicos de atención primaria evalúan los casos reiterados de cálculos y derivan a los pacientes con el urólogo (Imagen Ilustrativa Infobae)

La especialista aconseja consultar con un profesional de la salud cuando los cálculos aparecen de manera repetida, con el objetivo de determinar las posibles razones.

Un médico de atención primaria puede orientar la evaluación y derivar a un urólogo, especialista en el aparato urinario. También puede indicar recursos de apoyo cuando el estrés sostenido afecta la salud o la calidad de vida.

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