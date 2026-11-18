Así desfiló Valu Cervantes en el escenario durante "Sexo es la moda"

Guardar

Este martes, María Becerra volvió a sorprender a sus fanáticos en uno de los momentos más esperados de su show. La joven invitó a Valu Cervantes para que realizara una pasada en la pasarela durante la canción “Sexo es la moda”, provocando el furor de sus fanáticos.

Bajo una ensordecedora ovación de los fans de María, Cervantes salió a escena con un vestido negro compuesto por un corsé ajustado con paneles texturados, una sobrefalda corta con extremos puntiagudos y una larga cola de tela translúcida que se extiende detrás de su cuerpo. El atuendo dejaba las piernas al descubierto y estaba acompañado por guantes negros.

PUBLICIDAD

La escena estaba dominada por tonos rojos y sombras, con humo o una ligera bruma visible bajo la iluminación artificial. Así, la joven se acercó a la punta del escenario, elevó sus brazos, saludó a los fans y se mostró agradecida por su cariño.

Minutos después, en los camarines del Movistar Arena. Valu posó con su conjunto negro de encaje con tirantes finos, estructura tipo corsé y una prenda corta con terminaciones caladas. Completaba el look con un collar fino, pequeños aros y maquillaje con sombras oscuras alrededor de los ojos, rubor marcado y labios en tono rosado. Detrás de Cervantes se observaban persianas metálicas cerradas, cables y cajas de equipo, bajo una iluminación artificial tenue.

PUBLICIDAD

Valu Cervantes mostró el look que utilizó para el show de María Becerra

Además, la joven también se tomó fotos con More Bianchi, actriz de Margarita, y Lola Abraldes. En su caso, la figura de Margarita apareció con el cabello rizado y suelto, con un conjunto negro formado por un corsé sin tirantes con textura de malla, un short de tiro alto y una capa o sobrefalda translúcida que cae desde los hombros.

Por su parte, Lola Abraldes destacaba a un costado de Valu con un atuendo blanco de inspiración lencera, compuesto por un top estructurado con líneas verticales, tirantes finos y una falda corta con encaje y vuelo irregular. Llevaba el pelo largo y suelto, además de un collar claro que sumaba glamour al look completo.

PUBLICIDAD

Valu Cervantes y Mora Bianchi posaron en el detrás de escena del show de María Becerra

Marta Fort también participó de la pasarela

Días atrás, Marta Fort fue otra de las invitadas que subió al escenario del Movistar Arena durante el show de María Becerra. La hija de Ricardo Fort recorrió la pasarela dispuesta como parte de la puesta mientras sonaba “Sexo es la moda”, uno de los tramos que combinó música, moda y apariciones especiales.

En esa secuencia también participaron la actriz Eva de Dominici, la cantante y actriz Ángela Torres y otras figuras convocadas para el recital. Cada una tuvo su pasada ante el público, que acompañó el momento con aplausos y gritos desde las tribunas.

Marta Fort y María Becerra se encontraron en los camarines del Movistar Arena

Para la ocasión, Marta eligió un conjunto negro de la diseñadora Verónica de la Canal, con transparencias, bordados y apliques brillantes. Llevó el cabello rubio suelto, con ondas, en un peinado realizado por el estilista Christian Rey, quien la acompañó durante la noche.

PUBLICIDAD

La aparición de Fort quedó registrada en los videos y las fotos que compartieron ella, su representante Natalia Román y la creadora de contenido Mary Alderete. Entre las reacciones que reunieron las publicaciones se leyeron mensajes como “La reina”, “Hermosa experiencia” y “Una que la rompió fue ella”.

Uno de los registros sumó una referencia a su padre, Ricardo Fort. “Mirá, Comandante, todo el Movistar Arena aclamando a tu hija”, se escucha decir en el video, mientras Marta recibía los aplausos antes de dejar la pasarela.

Después de la presentación, la joven se dirigió a los camarines para saludar a María Becerra. El encuentro se produjo una vez terminado el número que integró a las invitadas en la puesta del recital.

PUBLICIDAD