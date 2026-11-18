Los elogios de Scaloni a Nico Paz

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Luego de la goleada de Argentina por 7 a 0 contra Costa Rica en el Estadio Mario Alberto Kempes, de Córdoba, el entrenador Lionel Scaloni analizó la labor de sus dirigidos en el segundo amistoso de la fecha FIFA.

“Lo primero que se me viene a la cabeza es estar satisfecho por haber hecho un buen trabajo, por haber siempre intentado ser protagonista, competir, haber sido Argentina. Más allá de haber ganado o no, la sensación es que la Selección ha intentado tener una identidad, una manera de jugar y eso es lo que más nos llena de orgullo”, indicó el estratega de Pujato.

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Nico Paz fue una de las figuras con dos golazos. Del volante ofensivo sostuvo: “Es un jugador que todavía puede dar más y hoy ha hecho un partido muy bueno. Da la sensación de ser un futbolista verdadero, que cuando tiene que ser malo y tiene que chocar, choca y cuando tiene que jugar también. Lo cuidaremos porque es joven, pero estamos muy contentos con él, ha jugado estos dos partidos muy bien, se ha hecho cargo en muchas ocasiones”.

Sobre cómo se lleva a un talento como Paz, indicó: “En principio, se lo lleva de la manera que estamos haciendo. El hacerle entender que él solo no va a resolver el partido, que lo resuelve el equipo, y que después tiene estas pinceladas que tuvo hoy y que lo que hace es ayudar al equipo con todo lo que él tiene. Primero está el equipo, si lo entendió el mejor jugador de la historia y necesitó de sus compañeros para ganar, cómo no lo va a necesitar Nico, Franco (Mastantuono) y todos los jugadores que vengan. Ellos entienden el mensaje”.

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*Elogio de Scaloni a Mastantuono

También destacó la labor de Julián Álvarez, quien marcó un doblete. “Juli forma parte de lo que es la base de la Selección. Es un jugador que ya está consolidado con nosotros y formará parte de lo que viene y se lo ve contento. Los jugadores cuando están contentos normalmente rinden mejor y a Juli se lo ve así”, aseveró.

En un año que se termina, le preguntaron con qué foto se quedaría de este 2026 y eligió dos momentos: “No soy mucho de mirar para atrás, pero seguramente algún partido del Mundial, que muchos fueron épicos. Podría ser después del partido de Egipto, que fue increíble o después de Inglaterra. Esa sensación cuando termina un partido así de sentirse lleno. Alguno de esos dos. Seguramente, el de Inglaterra fue mucho más emotivo y daba el pase a una final, pero el de Egipto también fue bueno”.

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Acerca de qué sueño tiene para el año próximo, reveló: “Me quedo con que sigamos de la misma manera, un equipo difícil de afrontar, una referencia para muchos, un equipo que le da muchas vueltas al rival para saber cómo defenderlo, cómo atacarlo, con eso me conformo. Ya es un montón mantener el nivel y creo que lo hemos mantenido. El desafío es intentar seguir de la misma manera con chicos nuevos que serán parte del siguiente proceso”.

También le respondió al arquero español Unai Simón, quien dio a entender que Inglaterra era más que Argentina: “No lo escuché, pero es una opinión suya y es válida. No creo que lo diga en el mal sentido para Argentina. Cree que Inglaterra es una gran selección, a la cual nosotros le ganamos, pero es su opinión y hay que respetarla”.

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En tanto que cuando le preguntaron por las críticas de algunos medios, tuvo un divertido cruce con el periodista y le dijo sonriente: “La tenías pensada a la pregunta”. Luego respondió sobre el tema: “De los cuestionamientos no voy a hablar, porque es lícito. En eso no voy a entrar. Lo que tenemos claro es hacia donde ir y eso es lo más importante. Hicieron goles Julián (Álvarez), Nico (Paz) que son jóvenes, el más joven fue Franco (Mastantuono) y es uno de los que tenemos que llevar poco a poco. Soy un convencido que a Franco hay que tranquilizarlo, ayudarlo y será un gran jugador como son los otros. Así que no pongamos motes o cosas que no le hace bien, hicimos un buen partido, estamos contentos, pero no más que eso”.

El divertido cruce de Lionel Scaloni con un periodista en conferencia de prensa

MÁS FRASES DE SCALONI:

Balance de año. “Si se puede decir, es positivo, porque hemos competido, llegamos a la final del Mundial y hay veces que se gana y otras que no. Como la final del mundo que no tuvimos ese día que necesitábamos, pero es positivo y comienza un nuevo reto a partir del 1° de enero en el que intentaremos seguir de la misma manera”.

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Eliminatorias. “Para el año que viene tenemos que saber con quién vamos a jugar en marzo, si son amistosos o empiezan las Eliminatorias y qué formato va a ser. Está todo muy en el aire. Desde que asumí no hemos podido planificar mucho. Sobre todo porque con los europeos no se ha podido jugar y nosotros tenemos que movernos para ver con quién podíamos jugar. Pero al fin y al cabo los rivales tienen nivel dependiendo de cómo juguemos nosotros. No nos olvidemos del Mundial, de Cabo Verde, de Arabia, que eran rivales a priori más fáciles. Hay un porcentaje de rivales con los que no podemos jugar y eso complica la planificación”.

Mariano Troilo. “Le dimos la oportunidad de debutar y estamos ilusionados con él, es uno de los chicos que estamos viendo para que pueda formar parte, seguirá creciendo. Hoy era un partido que quizás era para que pueda jugar del inicio, pero se dio para que pueda entrar después. Dependerá de él que siga en esta sintonía porque está jugando bien en un equipo competitivo como es el Parma”.

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Walter Samuel. “Voy a extrañar muchas cosas. Además de ser integrante, hemos tenido viajes juntos viniendo yo de España y él de Italia. Después nos íbamos juntos, él a Firmat y yo a Pujato, no son solo cosas futbolísticas. Le hacemos entender a los chicos que después de 30 años nos hemos encontrado en la Selección y que esa amistad perdura, que la pelota entra, pero lo más importante es tener amigos y si tenés que perder que sea con ellos”.

*Más halagos a Nico Paz y la salida de Samuel

Lugar de Samuel. “No vamos a sumar a nadie. Tenemos a Mati Manna, a Martín (Tocalli), y al Profe (Luis Martín). Somos siete y si tenemos que buscar a uno sobran. Yo creo que estamos bien. Es una baja, más allá del punto de vista técnico. Veníamos de hacerle un pequeño homenaje y se le notaba a los jugadores que era una pérdida importante y ha sido gran parte de lo que se ganó. No lo vamos a reemplazar, porque es irremplazable y si en un futuro vemos que hace falta, por ahí lo llamo a ver qué hace y si no está, ya veremos”.

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Cuti Romero. “Lógicamente Córdoba está agradecido al Cuti, porque es campeón del mundo. Nosotros lo necesitamos, que esté al 100 por 100 y sino lo más cercano. Vamos a trabajar con él, junto con el Atlético Madrid que hay buena relación para que ese gran jugador de fútbol llegue en las mejores condiciones a todos los partidos. Es un futbolista para nosotros vital y necesitamos que esté bien”.

El calor del público cordobés. “Fue maravilloso el recibimiento de la gente, estoy encantado con Córdoba, vengo mucho a pedalear acá. La gente acompaña y a la Selección la van a acompañar siempre. Yo creo que no han perdido el amor por la Selección. Está claro que tenemos que seguir compitiendo para que ellos sigan confiando en nosotros y es la única manera que hay entre la Selección y la gente siga estando”.

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Mensaje a los argentinos. “Yo solo hablo de fútbol. Es verdad que lo que intentamos es que ellos sean felices cuando ven jugar a la Selección, lo que pasó hoy. La sensación es que cuando juega la Selección todo el mundo se une. Que disfruten, no les hemos podido traer la Copa del Mundo, que es lo que más nos duele, pero también hemos generado una sensación de que aún no ganando se puede reconocer el trabajo y eso está buenísimo”.

Qué le dijo el DT Costa Rica. “No soy nadie para darle consejos, solo decirle que crea en sus principios y nada más. Me dijo que él y su familia son fanáticos de la selección argentina, así que ya tiene algo ganado, que sea fiel a sus principios”.

Tomás Cuello. “Lo seguimos. Seguimos a un montón de esa camada. Ahora mismo, somos bastantes y tenemos una base consolidada”.