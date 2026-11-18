Benjamín Vicuña rechazó las versiones de ruptura con Anita Espasandín y aseguró que la pareja atraviesa un buen momento (Video: SQP, América TV)

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Benjamín Vicuña rompió el silencio y desmintió una crisis con su novia, Anita Espasandín, luego de que trascendieran versiones sobre un desgaste en la pareja que llevan más de dos años de relación. “Eso no es verdad, estamos bien. He estado trabajando mucho entre España y Argentina, vine toda la semana a ver a mis hijos, pero todo más que bien”, afirmó el actor chileno al ser consultado por el móvil de SQP (América TV). Sus palabras llegaron horas después de que la periodista Paula Varela encendiera la mecha al aire de Intrusos (América TV) con información sobre presuntas discusiones y un hartazgo creciente por parte de la empresaria.

Varela fue quien primero dio detalles del conflicto durante el cierre de ese programa. Según explicó, la pareja continuaría junta y Vicuña no tendría intenciones de separarse, pero el complejo escenario familiar del actor habría comenzado a pasarle factura al vínculo. “Están atravesando un momento difícil porque todo esto que le pasa a él con sus hijos, a ella la está cansando un poco”, afirmó la periodista. En ese sentido, precisó que la China Suárez —expareja de Vicuña y madre de sus hijos Magnolia y Amancio— y la tormenta mediática que la rodea junto a Wanda Nara y Mauro Icardi serían el telón de fondo del malestar. El nombre del actor volvió a quedar involucrado, aunque sin pretenderlo, en el conflicto entre sus ex.

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Benjamín Vicuña manifestó su preocupación por la exposición pública de sus hijos en las redes sociales

A ese panorama se suma la preocupación concreta de Vicuña por la exposición pública que reciben sus hijos. En los últimos días, el actor compartió una foto de Amancio con una camiseta con su apellido y expresó públicamente su inquietud por la situación. Espasandín, por su parte, atraviesa un momento de expansión personal: junto a sus hermanas abrió recientemente un centro de bienestar integral en Palermo que combina nutrición, estética y medicina integral, un proyecto que llevó casi dos años de planificación y que implicó un cambio de rumbo profesional, ya que dejó atrás su actividad en el mundo de las finanzas. Según Varela, el actor la acompaña y valora la estabilidad que encuentra en la relación, aunque las circunstancias habrían alterado la dinámica cotidiana de ambos.

Quien fue más lejos en los detalles fue Yanina Latorre, que al aire de SQP confirmó la versión de su colega y agregó una capa extra al relato. “Benjamín no está pasando un buen momento, está trabajando mucho afuera, todo el tema de los hijos, y a Anita le cuesta cada vez más sostener”, señaló la periodista. Según ella, esa tensión habría tenido manifestaciones concretas y visibles: “Tienen como una crisis, desencuentros, peleítas. Los vieron varias veces peleando en público y hace poco alguien los vio peleando en una gala”. Aun así, Latorre matizó su propio diagnóstico al aclarar que “las cosas no están bien, pero se apoyan mutuamente”.

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Más allá de la agenda laboral del actor y de las turbulencias familiares, Latorre apuntó a un factor adicional que estaría generando rispideces dentro de la pareja: la notoriedad que Espasandín fue adquiriendo desde que se hizo pública la relación. “Desde que se hizo novia de él y ‘conocida’, empezó a tener una vida modo influencer. Por conocimiento de causa, con Pampita y la China, no quería tener una novia expuesta. Las peleas vienen por ahí, porque él no quiere tener vida mediática”, afirmó la panelista.

El perfil de influencer que adoptó Anita Espasandín generó tensiones con Vicuña debido al rechazo del actor hacia la exposición mediática

Según Varela, quienes rodean a Espasandín le habrían advertido sobre la complejidad de la situación. “Algunas personas de su entorno le dicen ‘mirá que esto va a durar’… Me dicen que él no se quiere separar. Y ella está cansada y parece que dice ‘hasta cuándo todo esto va a durar’”, detalló. La periodista también destacó que la empresaria siempre mantuvo un perfil bajo respecto de los conflictos ajenos: “Ella nunca se ha metido, es súper macanuda, súper ubicada”. El agotamiento, en ese marco, no vendría de protagonismo propio sino de cargar con una dinámica que la excede.

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Vicuña, en tanto, sostuvo su versión con firmeza. El actor explicó que sus compromisos profesionales lo llevaron a moverse entre España y Argentina durante las últimas semanas, pero remarcó que estuvo presente para sus hijos y que la relación con Espasandín atraviesa un buen momento. No es la primera vez que la pareja enfrenta este tipo de rumores: en mayo de este año, ante versiones similares de ruptura, el chileno ya había salido a desmentir un distanciamiento y había asegurado que estaban bien. Esta vez, sin embargo, el contexto es más ruidoso y los testimonios que contradicen su relato provienen de más de una fuente periodística.