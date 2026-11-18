El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, y el presidente finlandés, Alexander Stub (REUTERS/Alina Smutko/Archivo)

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Finlandia y Ucrania firmaron el martes un memorando de entendimiento para impulsar la producción conjunta de material de defensa, un acuerdo que permitirá a empresas de ambos países fabricar armamento en territorio finlandés en medio de la presión rusa sobre la región y el área armamentística.

Los ministros de Defensa finlandés, Antti Häkkänen, y ucraniano, Yevgueni Jmara, suscribieron el documento en Bruselas. El Ministerio de Defensa de Finlandia informó que el pacto establece un marco técnico para futuros proyectos de coproducción.

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Las iniciativas se diseñarán de acuerdo con las necesidades de las Fuerzas Armadas de ambos países. Mientras continúe la guerra con Rusia, la mayor parte del material fabricado tendrá como destino Ucrania, precisó el comunicado. El acuerdo también contempla la identificación conjunta de oportunidades de cooperación en investigación y desarrollo dentro de la industria de defensa.

El memorando amplía la colaboración bilateral en este sector. En septiembre, el presidente finlandés, Alexander Stubb, y el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, firmaron otro entendimiento sobre intercambio tecnológico y fabricación conjunta de drones.

“Con este nuevo documento de cooperación sentamos las bases para proyectos de coproducción en el sector de la industria de defensa entre Finlandia y Ucrania. Esto respalda la lucha defensiva de Ucrania, que en estos momentos es sin duda la prioridad número uno”, afirmó Häkkänen en el comunicado.

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El ministro de Defensa finlandés Antti Häkkänen habla frente a medios (Reuters/Archivo)

El ministro señaló que Finlandia aporta conocimientos tecnológicos y empresas vinculadas a la defensa y la seguridad. Añadió que el trabajo conjunto con Ucrania también “contribuirá a reforzar aún más la defensa de Finlandia y su capacidad industrial”.

Además, el grupo de contacto de apoyo a Ucrania anunció el martes nuevas contribuciones de armas, con prioridad en defensas aéreas, misiles, munición y drones, durante una reunión en la sede de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), en Bruselas.

El encuentro, que reunió a representantes de cerca de 50 países y estuvo presidido por Alemania y el Reino Unido, abordó también la capacidad de Ucrania para atacar objetivos en Rusia. Yevgueni Jmara defendió el derecho de Kiev a responder a las ofensivas rusas: “Tenemos derecho a defendernos. Tenemos derecho a tomar represalias”.

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El funcionario aludió al ataque ucraniano contra el puente de Crimea, que Rusia construyó tras la anexión de la península ucraniana en 2014. Según explicó, la acción respondió a los “ataques sistemáticos” rusos de octubre contra puentes ucranianos que conectan las dos orillas del río Dnipro. “Quiero que la Federación Rusa reciba un mensaje claro: por cada ataque que lancen contra nuestro territorio, responderemos con el doble, con diez veces más, y ese es nuestro derecho a defendernos”, sostuvo.

Ucrania alcanzó el puente de Crimea en un ataque masivo

El subsecretario de Guerra de Estados Unidos, Elbridge Colby, pidió a los países europeos que asuman un papel central en la ayuda militar a Ucrania y que sostengan la compra de armamento estadounidense, incluidos interceptores Patriot, a través del programa PURL de la OTAN.

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Colby cuestionó los ataques ucranianos de largo alcance dentro de Rusia que, según afirmó, buscan “infligir sufrimiento” a la población civil. “Aunque el debate público se centra en el espectáculo de los ataques de gran alcance destinados a infligir sufrimiento a la población rusa, nuestra valoración”, dijo Colby, “es que dichos ataques no han sido eficaces para poner fin a la guerra, ni contribuyen a frenar los avances de Rusia en el frente”.

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, respondió que los aliados coinciden en que Ucrania debe defenderse de los ataques rusos, que, según señaló, alcanzan en gran medida a civiles e infraestructuras. También destacó la resistencia ucraniana en el frente y consideró necesario que la maquinaria militar rusa “quede neutralizada”.

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El titular de la Alianza Atlántica informó que el programa PURL ya reunió más de USD 10.000 millones. La iniciativa permite financiar la adquisición de armas estadounidenses para Ucrania.

Por su parte, el ministro británico de Defensa, Wes Streeting, comunicó un paquete adicional de 240 millones de libras para defensa aérea. Las entregas comenzarán desde mediados de diciembre e incluirán más de 1.000 misiles de corto alcance y sus lanzadores.

(Con información de EFE)