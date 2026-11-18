El ingreso de Mariano Troilo en el partido de la selección argentina

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La noche del 17 de noviembre de 2026 quedará guardada en la memoria y en el corazón de Mariano Troilo, quien debutó en la selección argentina. En los 30 minutos que jugó el zaguero central mostró su seguridad en el fondo en la goleada de Argentina 7-0 ante Costa Rica en el Estadio Mario Alberto Kempes, de Córdoba.

El actual defensor del Parma mide 1,94 de altura. Surgió en Belgrano y tiene como referente al Cuti Romero, campeón del mundo y compañero en la Albiceleste. En su bautismo con la selección mayor Troilo usó el número 26, el año del campeonato de su querido Pirata en Primera División.

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Ingresó a los 61 minutos en lugar de Lisandro Martínez. En su primera intervención, el defensor llegó al área tras una devolución de José Manuel López y remató de primera, pero la pelota se fue por encima del arco. Durante el tramo restante tuvo poca actividad ante un rival que atacó poco, resolvió con solvencia cuando fue exigido y distribuyó el balón con pases simples.

Troilo ya había sido convocado por Lionel Scaloni para la fecha FIFA de junio de 2025, aunque en aquella oportunidad no sumó minutos. La presentación ante Costa Rica representó su primera participación con la camiseta argentina.

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Mariano Troilo ganando de arriba en su debut con la Selección (REUTERS/Ivana Maritano)

Nano nació el 28 de junio de 2003 en Córdoba y llegó al Pirata con 10 años. No tuvo un camino sencillo hasta el primer equipo, ya que no tenía continuidad y muchas veces regresaba con lágrimas a su casa. Así lo relató el protagonista en una entrevista con Showsport en 2023: “En inferiores me tocaba muchas veces estar afuera, siempre me aguantó mi papá cuando volvía llorando los viernes”.

El anhelo por demostrar sus cualidades lo llevó a probarse en dos equipos de la provincia de Buenos Aires. En La Voz del Interior contó que Lanús y Defensa y Justicia llamaron a su puerta, mientras el elenco cordobés lo tenía apartado. El Granate y el Halcón lo seleccionaron, pero su padre le aconsejó que se quedara en La Docta a pelearla: “Me dijo que no me fuera, que este era mi lugar”. Su familia se transformó en el gran sostén por aquellos años difíciles para impedir que se aparte de este camino: “Todos jugaban y yo no, no quería saber más nada con jugar al fútbol”.

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El debut tan ansiado con Belgrano llegó el 3 de agosto de 2023. Fue titular en la victoria 1-0 contra Claypole por los 16avos de final de la Copa Argentina. Luego, se transformó en una pieza clave del equipo y completó los 90 minutos en 12 de 16 encuentros del Torneo Apertura (fue suplente una vez y se perdió un partido por suspensión). Luego jugó el Clausura en el primer semestre de 2025 y acumuló dos goles y una asistencia en 57 partidos con el club cordobés.

La Albiceleste derrotó sin problemas al combinado centroamericano

Su gran proyección a futuro lo puso en el radar de Racing. Pero a mediados del año pasado fue transferido al Parma por 9,6 millones de dólares. En el equipo italiano se consolidó y lleva 35 partidos y convirtió un gol.

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“Le dimos la oportunidad de debutar. Estamos ilusionados con él porque está jugando seguido en el Parma. Es uno de los chicos que estamos siguiendo para que sea parte. Hoy era un partido para que pudiera jugar desde el inicio. Dependerá de él que siga en esta sintonía porque está jugando bien y en un equipo competitivo como el Parma. Nosotros analizamos todo”, afirmó Lionel Scaloni.

Aunque no fue el único que tuvo su estreno en la Selección. Se sumó Aaron Anselmino, quien se convirtió en el 75° debutante del ciclo Scaloni. El defensor ingresó para disputar los últimos 20 minutos del encuentro en lugar de Nico Medina.

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El debut de Aaron Anselmino en la selección argentina

Su bautismo fue el 15° de 2026 para la selección argentina, pocos minutos después del debut de Mariano Troilo. Anselmino, de 21 años, juega en Chelsea y tuvo así su primera experiencia con el equipo absoluto. También mostró solvencia en el fondo.

Anselmino aún no disputó partidos oficiales con el Chelsea de Xabi Alonso en la Premier League durante el arranque de la temporada, debido a las distintas lesiones musculares que sufrió en los últimos meses. El defensor surgido de Boca Juniors busca recuperar rodaje competitivo y este martes lo guardará para siempre.

Con este encuentro se terminó la serie de encuentros amistosos del seleccionado subcampeón del mundo en la doble fecha FIFA de noviembre. La actividad para el elenco albiceleste continuará en marzo con otros partidos preparatorios para las Eliminatorias, que el conjunto nacional disputará más allá de estar clasificado para la próxima Copa del Mundo en 2030 debido a que Argentina jugará de local su primer partido.

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