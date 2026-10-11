El licuado de Dwayne Johnson combina arroz, arándanos y 70 gramos de proteína para después de entrenar

Dwayne Johnson utiliza un licuado postentrenamiento poco habitual para su preparación física en la película Lizard Music

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La recuperación después del entrenamiento suele asociarse con un batido de proteína o una barra consumida al terminar la rutina. Sin embargo, esa instancia también puede incluir carbohidratos y líquidos, según el tipo de actividad realizada y la planificación alimentaria de cada persona.

En ese contexto, Dwayne Johnson, actor que se prepara para interpretar a Chicken Man en la película Lizard Music, eligió una mezcla poco habitual, que forma parte de su alimentación entre sesiones de ejercicio: arroz, arándanos, proteína en polvo, creatina, agua, hielo y estevia.

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De acuerdo con Men’s Health Latinoamérica, Johnson consume este batido después de entrenar, con 70 gramos de proteína, entre 10 y 15 gramos de creatina, entre 140 y 150 gramos de arándanos congelados, 120 gramos de arroz y un litro de agua.

La receta del actor incluye 70 gramos de proteína, 120 gramos de arroz, arándanos congelados y creatina (YouTube/@therock)

El artículo señala que la mezcla busca ayudar a conservar la masa muscular, acompañar la reducción de grasa corporal y preparar al cuerpo para la próxima sesión. Se trata de una elección ligada a los objetivos físicos del actor y no de una fórmula presentada como adecuada para todas las personas.

El licuado reúne proteína, carbohidratos y agua

La receta reúne proteínas, carbohidratos y líquidos en una preparación pensada para acompañar la recuperación después del ejercicio. La proteína en polvo es el ingrediente principal, mientras que el arroz y los arándanos aportan energía a través de los hidratos de carbono. El agua completa la mezcla y contribuye a reponer parte de los líquidos perdidos con el sudor, según la nota.

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El actor perdió 22 kilos en el último año y adaptó su alimentación para conservar la masa muscular (Instagram/@therock)

Johnson incorporó este licuado durante un período de cambios físicos para interpretar a Chicken Man en Lizard Music. El texto indica que el actor perdió 22 kilos en el último año y mantuvo el trabajo de fuerza, por lo que dio importancia a lo que

La cantidad de proteína utilizada supera la de un batido habitual. El artículo precisa que Johnson pesa 107 kilos y tiene una masa muscular mayor que la de una persona promedio, por lo que sus necesidades de alimentación pueden ser distintas.

El actor afirmó que el licuado no reemplaza sus comidas. “Comeré una comida de alimentos reales entre dos y tres horas después, dependiendo de mi horario de trabajo”, afirmó Dwayne Johnson, según el artículo.

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También indicó que consume cerca de 4.000 calorías al día y que organiza esa alimentación para conservar su condición física y su masa muscular.

El arroz dentro del licuado aporta carbohidratos que reponen el glucógeno consumido durante la rutina (Captura de video: YouTube - The Rock)

El arroz aporta energía para una próxima sesión

El arroz puede parecer un ingrediente poco común en un licuado, pero su función está vinculada con los carbohidratos. Según el texto, estos nutrientes pueden ayudar a recuperar el glucógeno muscular que se utiliza durante actividades intensas.

El glucógeno es una reserva de energía que el cuerpo almacena en los músculos. Recuperar parte de ella puede ser útil antes de una nueva sesión, en especial si se entrena otra vez dentro de las siguientes 24 horas, según explica el artículo.

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La mezcla de carbohidratos y proteína también forma parte de la preparación de La Roca. Las investigaciones citadas en la nota sugieren que consumir ambos nutrientes después de ejercitarse puede contribuir a recuperar energía y a reparar el tejido muscular.

Los polifenoles presentes en los arándanos reducen la inflamación y contribuyen a la recuperación de la fuerza (Instagram/@therock)

El artículo aclara que la cantidad de proteína que consume Johnson no debe tomarse como una referencia general, ya que responde a su peso y a sus características físicas.

Los arándanos y la creatina completan la mezcla

Los arándanos congelados añaden carbohidratos y polifenoles, que son sustancias presentes en algunos alimentos de origen vegetal que, según el artículo, pueden ayudar a reducir la inflamación y el desgaste que puede producir el ejercicio intenso.

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La nota menciona un estudio en el que consumir arándanos antes y después de una actividad exigente se relacionó con una recuperación más rápida de la fuerza muscular.

También plantea una posible relación con una menor intensidad del dolor muscular que puede aparecer uno o dos días después de entrenar.

La combinación de carbohidratos y proteínas ayuda a la reparación del tejido muscular tras el ejercicio

La creatina completa la receta. El artículo indica que el horario de consumo parecería ser menos importante que mantener una ingesta constante.

Johnson utiliza una cantidad diaria superior a la recomendación tradicional, aunque el texto menciona investigaciones que analizan posibles beneficios de dosis más altas para atletas de mayor tamaño.

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