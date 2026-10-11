Salud

El licuado de Dwayne Johnson combina arroz, arándanos y 70 gramos de proteína para después de entrenar

Su fórmula incluye creatina, agua y una comida posterior, dentro de una rutina orientada a recuperar energía y mantener la fuerza

Dwayne Johnson utiliza un licuado postentrenamiento poco habitual para su preparación física en la película Lizard Music
Guardar

La recuperación después del entrenamiento suele asociarse con un batido de proteína o una barra consumida al terminar la rutina. Sin embargo, esa instancia también puede incluir carbohidratos y líquidos, según el tipo de actividad realizada y la planificación alimentaria de cada persona.

En ese contexto, Dwayne Johnson, actor que se prepara para interpretar a Chicken Man en la película Lizard Music, eligió una mezcla poco habitual, que forma parte de su alimentación entre sesiones de ejercicio: arroz, arándanos, proteína en polvo, creatina, agua, hielo y estevia.

PUBLICIDAD

De acuerdo con Men’s Health Latinoamérica, Johnson consume este batido después de entrenar, con 70 gramos de proteína, entre 10 y 15 gramos de creatina, entre 140 y 150 gramos de arándanos congelados, 120 gramos de arroz y un litro de agua.

Un hombre musculoso con gafas de sol y tatuajes posa con los brazos cruzados en un campo frente a varios rascacielos
La receta del actor incluye 70 gramos de proteína, 120 gramos de arroz, arándanos congelados y creatina (YouTube/@therock)

El artículo señala que la mezcla busca ayudar a conservar la masa muscular, acompañar la reducción de grasa corporal y preparar al cuerpo para la próxima sesión. Se trata de una elección ligada a los objetivos físicos del actor y no de una fórmula presentada como adecuada para todas las personas.

El licuado reúne proteína, carbohidratos y agua

La receta reúne proteínas, carbohidratos y líquidos en una preparación pensada para acompañar la recuperación después del ejercicio. La proteína en polvo es el ingrediente principal, mientras que el arroz y los arándanos aportan energía a través de los hidratos de carbono. El agua completa la mezcla y contribuye a reponer parte de los líquidos perdidos con el sudor, según la nota.

PUBLICIDAD

Una jarra de licuadora con frutos rojos sobre una base gris, junto a un plato con arroz blanco cocido
El actor perdió 22 kilos en el último año y adaptó su alimentación para conservar la masa muscular (Instagram/@therock)

Johnson incorporó este licuado durante un período de cambios físicos para interpretar a Chicken Man en Lizard Music. El texto indica que el actor perdió 22 kilos en el último año y mantuvo el trabajo de fuerza, por lo que dio importancia a lo que

La cantidad de proteína utilizada supera la de un batido habitual. El artículo precisa que Johnson pesa 107 kilos y tiene una masa muscular mayor que la de una persona promedio, por lo que sus necesidades de alimentación pueden ser distintas.

El actor afirmó que el licuado no reemplaza sus comidas. “Comeré una comida de alimentos reales entre dos y tres horas después, dependiendo de mi horario de trabajo”, afirmó Dwayne Johnson, según el artículo.

También indicó que consume cerca de 4.000 calorías al día y que organiza esa alimentación para conservar su condición física y su masa muscular.

Dwayne Johnson entrenamiento
El arroz dentro del licuado aporta carbohidratos que reponen el glucógeno consumido durante la rutina (Captura de video: YouTube - The Rock)

El arroz aporta energía para una próxima sesión

El arroz puede parecer un ingrediente poco común en un licuado, pero su función está vinculada con los carbohidratos. Según el texto, estos nutrientes pueden ayudar a recuperar el glucógeno muscular que se utiliza durante actividades intensas.

El glucógeno es una reserva de energía que el cuerpo almacena en los músculos. Recuperar parte de ella puede ser útil antes de una nueva sesión, en especial si se entrena otra vez dentro de las siguientes 24 horas, según explica el artículo.

La mezcla de carbohidratos y proteína también forma parte de la preparación de La Roca. Las investigaciones citadas en la nota sugieren que consumir ambos nutrientes después de ejercitarse puede contribuir a recuperar energía y a reparar el tejido muscular.

Un vaso de plástico transparente lleno con un batido morado espumoso sobre una encimera clara de cocina
Los polifenoles presentes en los arándanos reducen la inflamación y contribuyen a la recuperación de la fuerza (Instagram/@therock)

El artículo aclara que la cantidad de proteína que consume Johnson no debe tomarse como una referencia general, ya que responde a su peso y a sus características físicas.

Los arándanos y la creatina completan la mezcla

Los arándanos congelados añaden carbohidratos y polifenoles, que son sustancias presentes en algunos alimentos de origen vegetal que, según el artículo, pueden ayudar a reducir la inflamación y el desgaste que puede producir el ejercicio intenso.

La nota menciona un estudio en el que consumir arándanos antes y después de una actividad exigente se relacionó con una recuperación más rápida de la fuerza muscular.

También plantea una posible relación con una menor intensidad del dolor muscular que puede aparecer uno o dos días después de entrenar.

Entrenamiento de Dwayne Johnson
La combinación de carbohidratos y proteínas ayuda a la reparación del tejido muscular tras el ejercicio

La creatina completa la receta. El artículo indica que el horario de consumo parecería ser menos importante que mantener una ingesta constante.

Johnson utiliza una cantidad diaria superior a la recomendación tradicional, aunque el texto menciona investigaciones que analizan posibles beneficios de dosis más altas para atletas de mayor tamaño.

Temas Relacionados

Dwayne JohnsonProteínaCreatinaRecuperaciónEntrenamientoNutrientesGimnasioArándanosArrozHollywoodCelebridadesNewsroom BUEMagazines

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Qué es un nódulo pulmonar y cuál sería el pronóstico de la operación del Papa: “Es por prevención”

León XIV informó a los fieles que será operado de un pequeño nódulo pulmonar detectado durante controles recientes. Infobae consultó a especialistas para explicar sus posibles causas, los criterios de evaluación y el pronóstico general de una intervención preventiva

Qué es un nódulo pulmonar y cuál sería el pronóstico de la operación del Papa: “Es por prevención”

3 razones por las que conviene comer batatas con cáscara, según una dietista

Prepararla sin pelar permite aprovechar mejor su aporte de fibra, minerales y compuestos antioxidantes, siempre después de una correcta limpieza

3 razones por las que conviene comer batatas con cáscara, según una dietista

Cinco movimientos para trabajar brazos y hombros mientras se camina

El método divulgado por Prevention combina recorridos de al menos diez minutos, carga moderada y pausas de entre 30 segundos y un minuto

Cinco movimientos para trabajar brazos y hombros mientras se camina

Seis quesos que pueden aportar probióticos a la salud intestinal

Las variedades fermentadas o maduradas conservan microorganismos vivos, aunque conviene revisar el etiquetado, moderar las porciones y combinarlas con alimentos ricos en fibra

Seis quesos que pueden aportar probióticos a la salud intestinal

Qué funcionaría y qué no entre los ingredientes de moda contra el envejecimiento de la piel

Una especialista analizó péptidos, PDRN y exosomas, y remarcó que ningún suplemento sustituye al protector solar ni a los hábitos básicos de cuidado

Qué funcionaría y qué no entre los ingredientes de moda contra el envejecimiento de la piel

DEPORTES

Francisco Cerúndolo cayó ante Jakub Mensik y ya no quedan argentinos en el Masters 1000 de Shanghai

Francisco Cerúndolo cayó ante Jakub Mensik y ya no quedan argentinos en el Masters 1000 de Shanghai

Destrozó su raqueta y se cortó la mano tras golpear un contenedor: el ataque de furia de una figura que dio de qué hablar en el tenis

Alpine no sumó puntos en el GP de Singapur y se alejó Racing Bulls: así están las posiciones de la F1 con Antonelli a un paso del título

Conmoción por la muerte de la leyenda del boxeo Wilfredo “Bazooka” Gómez: el ranking que lo ubica entre los mejores de la historia

La decepción de Franco Colapinto tras su abandono en el GP de Singapur de Fórmula 1: “Espero revertir este momento malo”

TELESHOW

El emotivo apoyo de Gustavo Yankelevich ante el crudo testimonio de su nieto Valentín sobre su padre: “La vida vale la pena vivirla”

El emotivo apoyo de Gustavo Yankelevich ante el crudo testimonio de su nieto Valentín sobre su padre: “La vida vale la pena vivirla”

Nora Colosimo opinó sobre la vida amorosa de Wanda Nara y volvió a cuestionar su vínculo con L-Gante: "Me daba miedo"

Diego Castro palpitó el debut de Dale Match y recordó su etapa de galán en el ciclo de Marcelo Tinelli: “No cierro la puerta al amor”

Bebe regresa a Argentina para cantar el disco que le cambió la vida: “Ya me saqué de encima todos los prejuicios”

Gilda antes de la fama: la historia de Miriam Bianchi, la mujer que aprendió a cantar mientras la vida le exigía crecer

INFOBAE AMÉRICA

“El espectáculo debe continuar”: Actores cubanos luchan por su trabajo pese a continuos apagones en la isla

“El espectáculo debe continuar”: Actores cubanos luchan por su trabajo pese a continuos apagones en la isla

Becas para estudiar en Estados Unidos: costarricenses con notas superiores a 85 podrán aplicar hasta el 30 de octubre

Operativo policial en República Dominicana deja un muerto y un agente SWAT herido durante un allanamiento

Metro de Panamá reanuda operaciones tras dos días de suspensión por el terremoto de 7.5

Panamá registra un movimiento sísmico cada 11 minutos desde el terremoto de 7.5 grados