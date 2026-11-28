El baile de la presidenta de Palmeiras tras ganar la Copa Libertadores

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Palmeiras se consagró campeón de la Copa Libertadores al vencer por 1-0 a Estudiantes de La Plata en el estadio Centenario de Uruguay. El cuadro brasileño alcanzó su cuarta conquista continental y su presidente, Leila Pereira, celebró el título bailando funk con los futbolistas en el campo de juego.

Según informaron medios brasileños como Globo, la presidenta cumplió la promesa que había hecho antes de la final y compartió el festejo con el plantel dentro del campo. “Ya cumplí mi promesa, bailé funk, bailé con mis jugadores, con Vitor Roque, con Barboza, pero era funk para toda la familia. Bailé, verán por ahí que ya bailé”, bromeó en declaraciones al medio citado. “Lo prometió y lo cumplió”, escribió la cuenta oficial del Palmeiras, que publicó el video de la presidenta bailando junto al resto del plantel del Verdao.

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La celebración también tuvo una dimensión histórica para la dirigente: se convirtió en la primera mujer en ganar la Libertadores como presidenta de un club y dedicó el logro a las mujeres. “Soy campeona de la Libertadores, la primera mujer campeona de la Libertadores de todos los tiempos. Entonces, este título es para ustedes, mujeres. Podemos hacer lo que queramos. Somos campeonas. Les ofrezco este título a todas nosotras, las mujeres. Disfruten, porque se lo merecen. Estoy muy feliz”, aseguró.

Leila Pereira bailó con los futbolistas tras la consagración de Palmeiras de la Copa Libertadores 2026 (REUTERS/Agustin Marcarian)

Leila Pereira, que lidera a Palmeiras desde el año 2021, felicitó a los futbolistas, al cuerpo técnico, a la directiva, a los hinchas y a sí misma tras la conquista contra Estudiantes. “Estoy extremadamente feliz y honrada. Orgullosa del brillante trabajo, no de la presidenta Leila Pereira, sino de todo el equipo que trabaja incansablemente en Palmeiras. Y esto fue la coronación de un trabajo de mucho tiempo, con mucho profesionalismo, con mucha seriedad, con mucha credibilidad”, comentó.

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Tras esto, agregó: “Quiero felicitar a mis atletas, porque son ellos quienes hacen que todo suceda. A mi cuerpo técnico, a Abel Ferreira, quien sin duda alguna es el mejor entrenador de la historia de Palmeiras. A mi director de fútbol, Anderson Barros, sin duda alguna el mayor campeón de Palmeiras. También felicitar a nuestra maravillosa afición, que estuvo hoy aquí en Montevideo. Alentó aquí, y también a los aficionados de Brasil y del mundo. Y, sobre todo, gente, felicitar a la presidenta Leila Pereira. Porque todo el mundo se olvida de felicitar en público a Leila Pereira. Pero miren...”.

Leila Pereira se convirtió en la primera presidenta de la historia en ganar una Copa Libertadores (REUTERS/Agustin Marcarian)

En un primer tiempo que tuvo un desarrollo parejo, Palmeiras controló la posesión de la pelota frente a un Estudiantes que se replegó en su campo y cortó los ataques con faltas. La movilidad de José Manuel López no alcanzó para quebrar con regularidad el bloque defensivo del conjunto argentino. La tensión derivó en discusiones constantes entre los futbolistas y en varias tarjetas amarillas del árbitro Jesús Valenzuela.

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La ocasión más clara de la etapa inicial nació de una acción individual de Lucas Evangelista, quien ingresó al área tras una serie de gambetas y envió un centro rasante que, luego de un rebote en Marcos Rojo, impactó en el palo del arco de Fernando Muslera. El arquero uruguayo disputó en Montevideo el último partido de su carrera profesional.

El único gol llegó al inicio del complemento. Arthur Gabriel envió un centro desde un costado, Jhon Arias desvió de cabeza y el paraguayo Ramón Sosa definió sin marca dentro del área para establecer la diferencia. La desventaja obligó a Estudiantes a asumir el control de la pelota, mientras Palmeiras se replegó cerca de su arco para apostar al contraataque. El arquero Carlos Miguel sostuvo el resultado con intervenciones ante una chilena de Guido Carrillo y un cabezazo de Edwuin Cetré.

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El equipo paulista resistió el asedio final y logró su cuarta Libertadores, después de las obtenidas en 1999, 2020 y 2021. El título permitió a Palmeiras igualar a Flamengo como el equipo brasileño con más conquistas en el certamen. Ambos tienen cuatro trofeos, al igual que Estudiantes y River Plate entre los clubes argentinos.

Las últimas tres coronaciones llegaron con Abel Ferreira como entrenador. La conquista dejó al entrenador igualado con Osvaldo Zubeldía entre los entrenadores más ganadores de la competición. Solo Carlos Bianchi, con cuatro títulos, tiene más consagraciones que ambos. Palmeiras disputará la Recopa Sudamericana de 2026 ante Boca Juniors, campeón de la Copa Sudamericana.

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La coronación brasileña también prolongó la racha de ocho campeones consecutivos de ese país en la Libertadores. Estudiantes permanecerá con cuatro títulos, logrados en 1968, 1969, 1970 y 2010, y quedó igualado con River Plate. El club argentino había perdido una sola final antes de la definición ante Palmeiras: fue en 1971 contra Nacional de Uruguay.