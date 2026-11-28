Según el ministro de Economía, Luis Caputo, la "recesión técnica" ya fue superada

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En septiembre la actividad económica agregada creció 1,1% (desestacionalizada) respecto al mes anterior. Ese resultado, sumado a la suba de agosto del 0,4% respecto de julio, no alcanzó para revertir el signo negativo de la evolución de la actividad económica del tercer trimestre, que cerró con una caída trimestral de 1,8%, también sin estacionalidad.

Como en el segundo trimestre la economía también había bajado el 0,6% trimestral, la “visión convencional” es catalogar como recesión a dos trimestres consecutivos de caídas, dice el más reciente informe semanal de la consultora Quantum, fundada por Daniel Marx, viceministro de Economía en la última gestión de Domingo Cavallo.

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Como señaló Infobae, el criterio de llamar recesión a la sucesión de dos trimestres consecutivos de caída del nivel de actividad económico surgió de una “regla simplificada” que refirió en 1974, en un artículo en The New York Times, el economista Julius Shiskin, comisionado de la Oficina de Estadísticas Laborales del gobierno de EE.UU. La Oficina Nacional de Investigaciones Económicas (NBER, por su sigla en inglés) recurre a datos e indicadores más amplios para fechar una recesión, lo que vuelve tardías, casi históricas, sus determinaciones.

Economía bipolar

Como sea, más allá de la “regla simplificada”, varios economistas locales consideran que la economía está “aletargada”, “estancada” o “en situación recesiva” porque casi no crece desde el segundo trimestre de 2025 y su avance está concentrado en unos pocos y, por ahora, minoritarios sectores de la economía, pero de gran peso exportador, como agro, energía y minería.

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Según Quantum, “la realidad es que desde el punto de vista de la medición estadística la economía confirmó la reducción de la actividad del tercer trimestre tomado en su conjunto, pero también es cierto que en sus dos últimos meses la actividad creció 1,6% acumulado” y que esa expansión “deja un arrastre estadístico de 0,9% para el último trimestre de 2026”.

La consultora destaca que en la expansión de septiembre se destacaron la actividad de la Construcción (+5,3%) y la Industria (+0,6%), dos de los sectores más afectados en los últimos tiempos, mientras que comercio, incluyendo las ventas online, “tanto las realizadas a través de plataformas de comercio electrónico como las efectuadas directamente por las empresas mediante sus propias páginas web” volvió a caer (su variación fue del -0,2%).

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Un quinto de lo previsto

El informe también destaca que en los primeros nueve meses del año la economía creció 1% respecto de igual lapso de 2025, lejos de lo previsto por el gobierno, que para 2026 había proyectado una expansión superior al 5% anual.

Quantum señala que la actividad de los sectores de energía y minería (+13%) y la muy buena campaña agrícola (+8,5%) no alcanzaron para contrarrestar la caída de la industria manufacturera (-2,4%) y del comercio (-1,1%), sectores que representan el 31% del PBI y el 38% del empleo privado formal. En tanto, la construcción creció levemente (0,6%) en la comparación anual de los primeros nueve meses del año. Y agrega que con la expansión de 1% anual en los primeros 9 meses del año y el arrastre estadístico de 0,9% para el cuarto trimestre, la mediana (el valor situado en el medio de una distribución, una mitad de los demás valores queda por arriba y la otra por abajo) de las estimaciones del crecimiento 2026 del Relevamiento de Expectativas (REM) el Banco Central se ubica en 0,7% y proyecta un crecimiento del PBI de 2,1% en 2027.

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Indicadores “adelantados”

Un aporte del informe es una suerte de semáforo de indicadores “adelantados” de actividad, de los que se dispone de 16 datos para septiembre, 10 para octubre y 3 para noviembre. De los 16 indicadores de septiembre, seis fueron positivos, cinco casi neutrales (entre -0,3 y + 0,3%) y cinco negativos. En octubre la relación mejoró, con cinco datos positivos, dos neutrales y tres negativos. Y de los tres ya conocidos de noviembre un “adelantado” dio negativo (el Índice Confianza del Consumidor, de la Universidad di Tella, arrojó -1,3%) y dos positivo: préstamos en pesos (0,4%) y préstamos en dólares (1,1%).

Si bien la última información de actividad agregada oficial es de septiembre, un “mapa de calor” de indicadores de producción y consumo de Quantum tiende a confirmar que el impulso de agosto y septiembre se habría sostenido en octubre, pero manteniendo disparidades sectoriales, reflejadas en los colores y las cifras de esa suerte de semáforo multicromático.

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