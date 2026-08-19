Más allá de la avena: cuál es el desayuno que recomiendan los expertos para cuidar el azúcar en sangre

La elección del desayuno influye en la respuesta de la glucosa durante la mañana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Un desayuno puede influir en la respuesta del organismo a la glucosa durante buena parte de la mañana, y la combinación de tostada integral, palta y huevo aparece como una opción asociada a un mejor control del azúcar en sangre.

Qué características tiene un desayuno más favorable para la glucosa

La idea central de esta propuesta es combinar fibra, proteínas y grasas insaturadas en una misma comida. Ese esquema coincide con recomendaciones de organismos internacionales que promueven patrones alimentarios capaces de moderar los aumentos rápidos de glucosa tras las comidas.

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La combinación de fibra, proteína y grasas insaturadas favorece una absorción más gradual. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Organización Mundial de la Salud (OMS) aconseja limitar el consumo de azúcares libres a menos del 10% de la ingesta calórica diaria y señala que una reducción adicional por debajo del 5% aporta beneficios adicionales para la salud. A la vez, la Federación Internacional de Diabetes (IDF) sostiene que la calidad de los carbohidratos y el equilibrio general del plato forman parte del manejo alimentario de la glucemia.

En ese marco, una tostada con pan integral, palta y huevo reúne componentes que suelen considerarse útiles en una primera comida del día. Según informó EatingWell, esa combinación aporta nutrientes que retrasan la digestión y atenúan los picos de glucosa posteriores.

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El pan integral aporta carbohidratos complejos y reduce el impacto de harinas refinadas. (Imagen ilustrativa Infobae)

El papel de la fibra y los carbohidratos complejos

Uno de los puntos más relevantes de este tipo de desayuno es su contenido de fibra dietaria. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y la OMS remarcan que las dietas ricas en frutas, verduras, legumbres y cereales integrales se asocian con menor riesgo de enfermedades no transmisibles. Dentro de ese patrón, los alimentos integrales ocupan un lugar importante por su aporte de fibra y por su menor grado de refinamiento.

De acuerdo con EatingWell, la preparación analizada aporta 10 gr de fibra, una cifra que supera el 30% del valor diario de referencia que utiliza ese medio. La nota agrega que una parte sustancial de ese aporte proviene de la palta, además del pan integral.

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La Asociación Americana de la Diabetes (ADA) indica que los alimentos con carbohidratos de mejor calidad, entre ellos granos enteros, legumbres, frutas y verduras, pueden integrarse en planes de alimentación para personas con diabetes o con riesgo de desarrollarla. El motivo es que su digestión suele ser más lenta que la de los productos elaborados con harinas refinadas y azúcares agregados.

La palta suma fibra y grasas mayormente insaturadas dentro de una comida equilibrada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por qué la palta y el huevo suman en el desayuno

La palta concentra grasas mayormente insaturadas y también aporta fibra. La Fundación Británica del Corazón señala que reemplazar grasas saturadas por grasas insaturadas puede contribuir al cuidado cardiovascular, un aspecto relevante en personas con alteraciones metabólicas, ya que la diabetes y la enfermedad cardiovascular comparten factores de riesgo.

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El huevo, por su parte, aporta proteína. La presencia de proteína en el desayuno puede colaborar con una absorción más gradual de los carbohidratos cuando forma parte de una comida equilibrada. Según detalló EatingWell, la combinación con huevo ayuda a que la tostada con palta resulte más saciante y sostenga la energía durante la mañana.

La propuesta también se diferencia de desayunos frecuentes basados en cereales azucarados, bollería o pan blanco. La ADA advierte que los patrones alimentarios con alta presencia de bebidas azucaradas, granos refinados y productos ultraprocesados se vinculan con peores resultados metabólicos.

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El huevo incrementa el aporte proteico y contribuye a una mayor saciedad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué dicen las guías internacionales sobre el armado de las comidas

Las guías de instituciones de referencia no suelen reducir el problema a un alimento aislado. La OMS, IDF y ADA insisten en la importancia del patrón general de alimentación. Eso implica prestar atención al tipo de carbohidrato, al aporte de fibra, la presencia de proteínas y la calidad de las grasas.

En la práctica, ese enfoque coincide con un desayuno sencillo y de armado rápido. Una tostada integral con palta y huevo puede adaptarse con otros ingredientes de perfil similar, como tomate, hojas verdes o pescado. EatingWell también menciona esa posibilidad de personalización con tomate, microbrotes, cebolla morada o salmón.

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Desayunos basados en ultraprocesados y granos refinados se vinculan con peores resultados metabólicos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La IDF subraya además que la alimentación para el control glucémico debe contemplar preferencias personales, contexto cultural y posibilidad de sostener el hábito en el tiempo. Esa mirada ayuda a entender por qué una preparación simple puede resultar más viable en la rutina diaria.

Aunque la avena conserva su lugar entre los desayunos recomendados, no es la única alternativa posible. La combinación de pan integral, palta y huevo reúne fibra, proteínas y grasas insaturadas, un perfil que puede contribuir a una respuesta glucémica más estable a lo largo de la mañana.

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