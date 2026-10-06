Más ricos que nunca: el auge de la IA disparó las fortunas de un grupo de magnates tecnológicos a niveles que nunca se vieron

Elon Musk, la persona más rica del mundo (Bloomberg)

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Si 2026 parece un año excepcional para los multimillonarios tecnológicos, las cifras lo confirman.

La riqueza conjunta de los cerca de 100 multimillonarios tecnológicos entre las 500 personas más ricas del mundo aumentó USD 845.000 millones hasta el 30 de septiembre, el mayor incremento registrado en los primeros nueve meses de un año, según el índice de multimillonarios de Bloomberg.

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El auge estuvo impulsado por las mismas fuerzas que mueven los mercados mundiales: el boom de la inteligencia artificial y el fuerte avance de las acciones tecnológicas, particularmente en Estados Unidos. Los multimillonarios del sector acumulan ahora una fortuna conjunta de USD 4,6 billones, equivalente al 36% de la riqueza del índice, pese a representar solo alrededor de una quinta parte de sus integrantes.

Aparecen grietas

La riqueza conjunta de las 500 personas más ricas del mundo alcanzó un máximo de USD 13,4 billones a mediados de junio. Desde entonces, ha caído un 6%, a USD 12,6 billones, en medio de una desaceleración más amplia del mercado y crecientes dudas sobre algunas de las principales compañías vinculadas a la IA.

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El ranking acumulado de Bloomberg

La divergencia es marcada. Los multimillonarios que hicieron sus fortunas fuera de la tecnología perdieron en conjunto USD 62.000 millones durante el período, mientras los estadounidenses concentraron el 94% de las ganancias netas del índice. Desde el 10 de septiembre, las 10 personas más ricas del mundo son estadounidenses, algo que no ocurría desde que Bloomberg comenzó a seguir estas fortunas en 2012.

El crecimiento también se ha concentrado fuertemente en la cima. Elon Musk, la persona más rica del mundo, sumó USD 310.000 millones a su fortuna hasta fines de septiembre, aproximadamente el 40% del aumento total del índice. Se convirtió brevemente en el primer billonario del mundo después de que SpaceX se fusionara con su empresa de inteligencia artificial, xAI, y saliera a bolsa en junio.

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Nueve de las 10 personas más ricas del mundo deben sus fortunas a empresas tecnológicas estadounidenses. El patrimonio de Michael Dell, fundador de Dell Technologies, aumentó un 81%, a US$254.000 millones, impulsado por el auge de las ventas de la compañía a centros de datos. Mark Zuckerberg sumó USD 23.000 millones a su fortuna este año, mientras las acciones de Metasubieron un 27% en septiembre —su mejor mes en casi cuatro años— tras el lanzamiento de su nuevo asistente personal de IA Muse.

Michael Dell

La histórica ola de endeudamiento que financia las ambiciones de las grandes tecnológicas en IA está inquietando a algunos inversionistas. Larry Ellison se convirtió brevemente en la persona más rica del mundo en septiembre de 2025, después de sumar USD 89.000 millones en un solo día tras conocerse el explosivo crecimiento del negocio de infraestructura en la nube de Oracle vinculado a la IA.

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Un año después, el patrimonio de Ellison ha caído USD 196.000 millones, mientras los credit default swaps de Oracle cotizan cerca de máximos históricos ante la preocupación de los inversionistas por el enorme endeudamiento necesario para financiar su expansión en infraestructura de IA.

Creación de riqueza

El aumento de la riqueza de los multimillonarios también ha intensificado los llamados a elevar los impuestos a los más ricos. Los votantes de California decidirán en noviembre si imponen un impuesto al patrimonio de los multimillonarios del estado, mientras Washington, Nueva York, Illinois y Rhode Island también han debatido nuevos gravámenes para los residentes adinerados.

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La creciente presencia de jóvenes y empresarios tecnológicos entre los ultrarricos también cuestiona la idea de que el próximo gran cambio en la distribución de la riqueza provendrá principalmente de los baby boomers —la generación nacida durante el auge de natalidad posterior a la Segunda Guerra Mundial— a medida que transmitan sus fortunas a sus herederos.

“Hablamos mucho de la gran transferencia de riqueza, pero entre los 100 o 1.000 más ricos algunos pueden ser mayores y poseer negocios bastante tradicionales, pero muchos son jóvenes emprendedores tecnológicos”, señaló James Mazeau, economista de la oficina de inversiones de UBS Group AG. “Me pregunto hasta qué punto eso impulsará una mayor concentración de la riqueza”, agregó.

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Nuevas fortunas

Aunque gran parte de la riqueza generada por el auge de la IA se ha concentrado entre los líderes de las grandes tecnológicas, los nuevos integrantes del índice muestran que el boom también está creando fortunas entre fundadores de startups y propietarios de compañías que suministran infraestructura para la tecnología.

Ganan los tecnológicos

Los siete cofundadores de Anthropic PBC ingresaron a la lista en junio después de que la empresa de IA cerrara una ronda de financiamiento que la valoró en USD 965.000 millones. También se incorporaron fundadores de compañías chinas, entre ellos Yan Junjie, de MiniMax Group, y Liang Wenfeng, de DeepSeek.

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El auge también ha enriquecido a las empresas que suministran el hardware y la infraestructura necesarios para la IA.

Lin Tsung-chi, fundador de King Slide, fabricante taiwanés de rieles para servidores y sistemas de gestión de cables para centros de datos, alcanzó este año una fortuna de USD 9.500 millones, cuatro décadas después de fundar la compañía. Wang Xin, presidenta de Guangdong Dtech Technology, ingresó al índice de grandes fortunas gracias a la demanda impulsada por la IA de las brocas especializadas que fabrica su compañía para ensamblar placas de circuitos.

Larry Ellison

Dos herederas de la familia Lee, propietaria de Samsung Electronics —Boo-jin y Seo-hyun—, también ingresaron a la lista gracias a la fuerte demanda de chips de memoria de la compañía. El avance de las acciones de Samsung ayudó a la familia a pagar un impuesto a la herencia de USD 8.000 millones tras la muerte del expresidente Lee Kun-hee en 2020. En Taiwán, Tsai Ming-kai, de la diseñadora de chips MediaTek, y Morris Chang, fundador de Taiwan Semiconductor Manufacturing, también se incorporaron este año a la exclusiva lista.

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El impulso de China por lograr independencia tecnológica y su rivalidad con EEUU por el liderazgo en IA también llevaron a nuevos nombres a la lista: Zou Zhinong y su familia, de Suzhou TFC Optical Communication, así como Yuan Fugen, de Suzhou Dongshan Precision Manufacturing.

Con información de Bloomberg