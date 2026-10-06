El enojo de Hernán Coronel de Mala Fama en MasterChef Celebrity: “Me rajé, ¿para qué me iba a quedar?”

El líder de la mítica banda de cumbia villera habló con SQP sobre su malestar con sus compañeros del reality culinario. Su palabra (Video: SQP/ Telefe)

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El cantante Hernán Coronel, líder de Mala Fama, confirmó que abandonó el grupo de WhatsApp de los participantes de MasterChef Celebrity (Telefe) porque sus mensajes no tenían respuesta. El músico habló con SQP, por América TV, y contó que decidió irse tras sentirse ignorado por sus compañeros.

“Me fui porque yo mucho no interactuaba y por ahí subía alguna invitación, algún video y casi nadie me daba bola”, explicó Coronel durante la nota. Con su tono habitual, el artista señaló que esperaba al menos una reacción a las publicaciones que compartía en el chat. “Entonces, ¿para qué me iba a quedar, boludo, en un grupo que no te dan ni bola? Y me escapé, boludo", reconoció.

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Hernán Coronel, líder de Mala Fama, explicó por qué decidió salir del grupo de WhatsApp de MasterChef Celebrity (Prensa Telefe)

El participante del reality de Telefe había bromeado inicialmente con que sus compañeros enviaban “muchos videos íntimos”, pero luego aclaró el sentido de su comentario. “Íntimo significa que estaban cocinando. ‘Mirá el huevo frito que hice’. Andá, boludo”, dijo entre risas.

Según relató el cantante, en el grupo compartía invitaciones para sus presentaciones, videos musicales y contenidos vinculados a canciones de la década de 1980. Sin embargo, afirmó que no recibía respuestas ni reacciones de los demás integrantes. “Ni un corazoncito, un dedito me ponían. Entonces ya fue, me rajé”, sostuvo el líder de Mala Fama. También señaló que, después de su salida, algunos participantes le pidieron que regresara al chat.

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“Me escapé”, dijo Hernán Coronel al referirse a su salida del chat de los participantes

Coronel dijo que le resultaba llamativo el contraste entre la falta de interacción con sus posteos y la recepción que tenían otros mensajes. “Uno pone un video que está haciendo un huevo frito y todos aplauden. Yo pongo un video del 80 recopado y nada”, planteó.

Antes de la entrevista, Yanina Latorre había contado en SQP que el grupo de MasterChef Celebrity tenía una actividad intensa y que varios integrantes estaban incómodos con la dinámica. La panelista aseguró que Pablo Giralt era uno de los participantes más activos, con mensajes de saludo, fotos de comidas y videos de sus preparaciones.

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“Ni un corazoncito, un dedito me ponían. Entonces ya fue, me rajé”, aseguró al ciclo de Yanina Latorre

La conductora también respaldó el malestar del músico y consideró que el músico buscaba una devolución de sus compañeros. “Tiene razón, flaco. Te ninguneaban”, expresó en el ciclo de América TV.

Pía Shaw añadió que Giralt era uno de los cuatro administradores del grupo y que solía mandar mensajes motivadores al comienzo del día y algunos concursantes habrían reaccionado con fastidio a esa frecuencia de publicaciones.

Hernán Coronel, el líder de Mala Fama, dejará el micrófono de lado por un rato y lo cambiara por el delantal (Telefe)

La quinta temporada de MasterChef Celebrity debutó la semana pasada por Telefe, con Wanda Nara en la conducción y un jurado integrado por Germán Martitegui, Damián Betular y Maru Botana. La edición reúne a 24 figuras de la música, el espectáculo, el periodismo y el deporte, que deben superar pruebas individuales y grupales para sostenerse en carrera.

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En sus primeras apariciones, Hernán Coronel logró avanzar a la gala de beneficios luego de superar una prueba con ingredientes atrapados en un bloque de hielo. El músico integró el grupo de seis concursantes que subió al balcón tras esa consigna, junto con Sebastián Presta, Karina Mazzocco, Julieta Poggio, Julieta Nair Calvo y Pablo Giralt.

Lizy Tagliani y Hernán Coronel debutaron como dupla en la segunda emisión de MasterChef Celebrity por la pantalla de Telefe (Video: Instagram)

Además, Coronel y Presta figuraron entre los participantes destacados de la primera semana por sus preparaciones en la disputa por las medallas. Mientras tanto, la primera gala de eliminación dejó afuera a Pachu Peña, por lo que el cantante de Mala Fama continúa en competencia.

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Durante la charla, el cronista le consultó a Coronel si pensaba reincorporarse al chat. El cantante evitó confirmarlo y deslizó otra alternativa: “Formar un grupo nuevo”. Por el momento, el participante continúa en competencia en MasterChef Celebrity, cuya nueva temporada ya tuvo sus primeras eliminaciones, mientras el grupo de WhatsApp de los concursantes quedó expuesto como uno de los focos de tensión fuera de las cocinas.