Economía

La electromovilidad gana terreno en la Argentina: casi uno de cada cinco autos patentados en septiembre fue híbrido o eléctrico

En pocos meses se pasó del 14% del mercado a casi una quinta parte. Septiembre volvió a mostrar el auge de los autos con batería de litio, pero especialmente de los híbridos que no hace falta enchufar

Autos híbridos
Los autos híbridos y eléctricos ocuparon el 19,7% del total de patentamientos de vehículos particulares y utilitarios livianos en septiembre.
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A pocos días, quizás horas, de la apertura de la licitación 2027 para participar del cupo de autos híbridos y eléctricos exentos de arancel extrazona, las cifras del mercado automotor de septiembre muestran otro mes de crecimiento de las ventas de autos con esta nueva tecnología de propulsión que está revolucionando el parque automotor argentino.

El primer dato que salta a la vista en el informe de la Asociación de Concesionarios de Automotores (Acara) es la proporción de la electromovilidad en el contexto actual. Mientras el mercado patentó en total 46.717 autos particulares y vehículos comerciales livianos, entre híbridos y eléctricos sumaron 9.110 unidades, es decir un 19,6%.

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En el total del año, mientras tanto, sobre 409.791 autos de los segmentos en los que existe la tecnología de electrificación, se patentaron 66.130 automóviles con una batería de litio en su sistema de propulsión, lo que equivale a un 16,4%. Esto demuestra que el último superó ampliamente el promedio de los 9 períodos de 2026. A comienzos de año, cerrando el primer trimestre esa cifra era del 14%.

Los eléctricos tienen un claro dominador

BYD y su auto urbano Dolphin Mini dominan el mercado de los autos 100% eléctricos. REUTERS/Annegret Hilse/File Photo
BYD y su auto urbano Dolphin Mini dominan el mercado de los autos 100% eléctricos. REUTERS/Annegret Hilse/File Photo

En el rubro de los eléctricos puros, el de menor volumen, en septiembre se patentaron 865 autos, lo que representó un crecimiento del 29,7% sobre agosto, pero aún más, un 434% respecto a septiembre de 2025, cuando recién estaban llegando los autos del cupo 2026.

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La marca que más autos eléctricos vendió el mes pasado fue BYD con 565 unidades que representan el 65% de todos los autos eléctricos vendidos en Argentina. La siguió Jmev con 65 autos y un 7,5% del total, y tercera fue Baic con 64 autos.

En el detalle de los modelos, el BYD Dolphin Mini quedó como el líder indiscutido de la categoría con 495 patentamientos, seguido por el BYD Yuan Pro con 70, el Jmev Easy con 65, el Baic EU5 sedán con 64 y el Chevrolet Spark EUV con 56 unidades.

Marcas tradicionales entre las híbridas

Entre las marcas que venden autos híbridos en todas sus especificaciones, Toyota lideró las ventas con 1.703 matriculaciones y el 20,5%, seguida por Ford con 1.079 y el 13%, y en tercer lugar quedó BYD con 1.019 vehículos.

Ford Territory Híbrida
Ford Territory es el auto híbrido más vendido del mercado argentino sobre los Toyota Corolla Cross y Yaris Cross.

En el detalle de los modelos, hubo un cambio porque la Ford Territory quedó en el primer puesto una vez más con 1.072 unidades y el 12,9% del mercado híbrido, seguido por la Toyota Corolla Cross con 734 patentamientos, y el Toyota Yaris Cross con 673. Los tres modelos pertenecen a los híbridos autorecargables, al igual que el cuarto modelo, y primero del cupo del Gobierno, el Baic BJ30, que alcanzó las 599 ventas.

En la quinta posición, sin embargo, aparece el nuevo Chery Tiggo 7, un SUV híbrido enchufable que llegó a patentar 588 autos en septiembre, ganándole a la Chevrolet Captiva, también PHEV, que quedó sexta con 440 unidades, y al BYD Atto 2, con la misma tecnología, con 431 patentamientos.

Los diez híbridos más vendidos del mes se completaron con el BYD Song Pro (PHEV) con 322, el MG ZS (híbrido convencional) con 245, y en décimo puesto quedó el Toyota Corolla sedán, con 226 matriculaciones.

Es curioso el dato, pero en los diez modelos más vendidos con esta tecnología que combina un motor térmico con un motor eléctrico, hay cinco modelos de terminales automotrices y cinco de importadores chinos, lo que muestra también como las compañías locales se están adaptando al nuevo consumidor que busca en los híbridos una solución de movilidad sustentable y novedosa.

El mejor modelo microhíbrido o Mild-Hybrid fue el Renault Arkana con 196 unidades vendidas, seguido por el Chery Tiggo 4 con 142 y el Fiat 600 Hybrid con 118 patentamientos.

En cuanto a la nueva tecnología de autos eléctricos de rango extendido, Leapmotor vendió el último mes 148 unidades en total, con el detalle de 87 vehículos del SUV del segmento C llamado Leapmotor B10 y 61 unidades de C10, el SUV más grande de los dos que comercializa Stellantis desde el mes de julio.

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