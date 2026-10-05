Cuáles son los 7 cuadros clínicos que pueden alterar la percepción y cómo detectarlos

Las experiencias perceptivas inusuales requieren una evaluación médica profesional para descartar diagnósticos erróneos basados en síntomas aislados (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La mente puede generar imágenes sin estímulo externo, distorsionar el tamaño de los objetos o sostener convicciones que resisten cualquier prueba en contrario. Esos fenómenos no son sinónimos: una distorsión perceptiva altera cómo se registra algo real; una alucinación implica percibir algo sin que exista un estímulo externo que lo origine; un delirio es una creencia fija que persiste pese a la evidencia en contrario.

Esa distinción explica por qué siete cuadros clínicos que parecen igualmente extraños pertenecen a categorías diferentes y requieren enfoques distintos. Ninguno puede identificarse a partir de una experiencia aislada ni por la lectura de una descripción general: el diagnóstico depende del contexto, los antecedentes clínicos y una valoración profesional.

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Las alucinaciones visuales no siempre indican una enfermedad psiquiátrica

El síndrome de Charles Bonnet ocurre en personas con una pérdida importante de visión que experimentan alucinaciones visuales complejas (figuras humanas, animales, patrones) y que, al mismo tiempo, saben que esas imágenes no son reales. Esa conciencia preservada es la que distingue al cuadro de otros con presentaciones superficialmente similares. La reducción del ingreso visual genera actividad espontánea en la zona del cerebro que procesa la visión, y el cerebro interpreta esa actividad como imágenes formadas.

Según el repositorio clínico StatPearls de la National Library of Medicine, la evaluación incluye examen neurológico, valoración cognitiva y, cuando la presentación es atípica, estudios de neuroimagen para descartar demencia con cuerpos de Lewy, epilepsia occipital, alucinaciones inducidas por medicamentos y otras causas. Ver imágenes que otras personas no perciben no permite, por sí solo, establecer este diagnóstico.

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El síndrome de Alicia en el País de las Maravillas altera la percepción corporal, del espacio y del tiempo en vinculación con la migraña o la epilepsia (Imagen Ilustrativa Infobae)

El síndrome de Alicia en el País de las Maravillas reúne distorsiones (no alucinaciones) de la percepción visual, corporal y temporal. Una persona puede sentir que un objeto está más cerca o más lejos de lo que está, percibir que una mano o una habitación cambiaron de tamaño, o experimentar una alteración en la manera en que transcurre el tiempo. Los objetos y el propio cuerpo existen; lo que se modifica es la forma en que el cerebro procesa esa información.

Una revisión publicada en BioMed Research International analizó 169 casos y dividió las causas en ocho grupos: la migraña es la más frecuente en adultos, mientras que las encefalitis (principalmente por el virus de Epstein-Barr) predominan en menores de 18 años. El cuadro también puede asociarse con epilepsia, lesiones cerebrales y ciertos medicamentos.

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Una creencia fija de transformación, muerte o inexistencia

La licantropía clínica describe la convicción delirante de que una persona se está transformando o se ha transformado en un animal (con mayor frecuencia, un lobo) y pertenece al grupo de los delirios, no al de las distorsiones perceptivas.

Una revisión sistemática publicada en Frontiers in Psychiatry identificó 43 casos entre 1852 y 2020, con asociaciones a esquizofrenia, depresión psicótica, trastorno bipolar y otros trastornos psicóticos. Lo infrecuente del cuadro y la diversidad de condiciones asociadas impiden trasladar esos hallazgos a cualquier sensación corporal inusual. Las personas que atraviesan este tipo de experiencia no eligen tenerla ni pueden controlarla mediante la voluntad.

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El síndrome de Charles Bonnet genera alucinaciones visuales en personas con pérdida de visión que conservan la noción de la realidad (Imagen Ilustrativa Infobae)

El síndrome de Cotard, también llamado delirio nihilista, puede incluir la convicción de estar muerto, de no existir o de que órganos del propio cuerpo han desaparecido. Una revisión de casos publicada en Hindawi identificó la depresión como condición más frecuente, aunque el cuadro también se ha descrito en esquizofrenia, demencia y otras enfermedades neurológicas.

La complejidad de esas manifestaciones exige una evaluación de salud mental que contemple las condiciones médicas que puedan estar involucradas.

Impostores, celos delirantes e infestaciones imaginarias requieren atención especializada

El síndrome de Capgras es un trastorno de identificación errónea: quien lo presenta puede reconocer físicamente a una persona cercana y, al mismo tiempo, creer que se trata de un impostor idéntico. Según la Cleveland Clinic, la hipótesis más aceptada es que existe una desconexión entre el lóbulo temporal (que gestiona el reconocimiento facial) y la amígdala (que procesa la respuesta emocional asociada a ese reconocimiento). El resultado es que la cara familiar se percibe, pero no genera la sensación de familiaridad esperada.

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La institución describe su aparición en el marco de enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer o la demencia con cuerpos de Lewy, en lesiones cerebrales y en ciertas condiciones psiquiátricas. La creencia de que un familiar fue reemplazado requiere atención profesional y no debe interpretarse como un conflicto interpersonal ni como una conducta deliberada de quien la experimenta.

El síndrome de Otelo es una convicción delirante de infidelidad que no cede ante ninguna evidencia. Una revisión de la Mayo Clinic identificó 73 casos clínicos y advirtió que el diagnóstico demora más de tres años en recibir atención especializada (Imagen Ilustrativa Infobae)

El síndrome de Otelo se refiere a una convicción delirante de infidelidad de la pareja, sostenida sin elementos suficientes y resistente a cualquier refutación. Una serie de casos y revisión sistemática publicada por investigadores de la Mayo Clinic identificó 73 casos clínicos publicados entre 1983 y 2023 y registró episodios de violencia en 25 de ellos, el 34% del total.

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Esa cifra proviene de informes clínicos seleccionados y no representa una estimación del riesgo en la población general: describe lo documentado en la literatura especializada, no la probabilidad de que cualquier persona con este diagnóstico actúe de forma violenta.

Su relevancia está en que señala la importancia de abordar los celos de origen delirante con atención especializada y, cuando corresponda, con criterios de seguridad, sin equipararlos con conflictos habituales de pareja.

La inmensa mayoría de quienes conviven con un cuadro delirante no ejerce violencia, y generalizar ese riesgo a todas las personas con este diagnóstico es inexacto y estigmatizante. El mismo trabajo señala que el tratamiento se demora más de tres años en promedio desde el inicio de los síntomas.

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Cambios repentinos en la percepción visual, distorsiones del tamaño del cuerpo o del entorno y creencias firmes que generan malestar intenso son señales que justifican una consulta médica. La duda, por sí sola, ya es razón suficiente para buscar una evaluación

La infestación delirante, también conocida como parasitosis delirante, implica la convicción persistente de que insectos, gusanos u otros organismos viven sobre o debajo de la piel. Según una revisión publicada en StatPearls, la evaluación debe descartar una infestación real y otras causas médicas (déficits vitamínicos, trastornos tiroideos, infecciones como el VIH o la sífilis, consumo de sustancias) antes de considerar un diagnóstico psiquiátrico primario. El tratamiento varía según la causa identificada.

Cómo detectarlos: señales que justifican una consulta

Ninguno de estos cuadros puede identificarse a partir de la lectura de sus descripciones, y ninguna lista de síntomas reemplaza una valoración clínica.

Sin embargo, hay señales que justifican una consulta médica: cambios repentinos en la percepción visual, como ver figuras o imágenes que otros no perciben; distorsiones sostenidas del tamaño de objetos o del propio cuerpo; sensaciones físicas persistentes sin explicación dermatológica o médica; y creencias firmes sobre el propio estado de salud, la identidad de personas cercanas o la fidelidad de la pareja que generan malestar intenso o que afectan los vínculos cotidianos.

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La aparición súbita de cualquiera de estas experiencias, especialmente en personas mayores o en quienes tienen antecedentes de pérdida visual, enfermedades neurológicas o condiciones de salud mental, es motivo suficiente para buscar una evaluación. No es necesario tener certeza de que algo está mal para consultar: la duda ya es una razón válida.

Cuando los síntomas se acompañan de confusión, desorientación, dificultad para reconocer el entorno o a personas conocidas, o cuando existe riesgo para la propia seguridad o la de otros, la atención debe buscarse de forma urgente. En esos casos, corresponde acudir a una guardia médica o llamar a los servicios de emergencia disponibles en cada país.