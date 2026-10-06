“¿Diste la vuelta en cancha de Boca?”: los dardos de Astrada y Ruggeri ante la chance de que el Xeneize gane la tabla anual contra River

Astrada y Ruggeri participaron del debate

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Cuando la AFA implementó a fines del 2025 que al ganador de la Tabla Anual de la Liga Profesional se le otorgara un título oficial, generó algunas controversias, pero lo que la entidad madre del fútbol argentino no supo en ese momento es que iba a abrir una posibilidad histórica en los duelos entre Boca Juniors y River Plate. El fixture del Torneo Clausura 2026 determinó que los dos equipos más grandes a nivel local se enfrenten en la penúltima fecha, con la chance de la estrella en juego, lo que desató un debate del que participaron Leonardo Astrada y Oscar Ruggeri.

Astrada, en el ciclo F90 de ESPN, recordó que Oscar Ruggeri dio la vuelta olímpica en la cancha de Boca con la camiseta del Millonario, en medio de un debate sobre el orden de prioridades que maneja el club en la temporada, luego de que el productor del programa, Agustín Salvemini (alias Flecha), planteara la posibilidad de que el Xeneize se consagre campeón de la Tabla Anual en la penúltima fecha ante River justamente en la Bombonera.

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El cruce se originó cuando Sebastián Vignolo, conductor del ciclo, le pidió a Salvemini que ordenara los títulos en disputa. El productor respondió: “Sudamericana, anual, campeonato y Copa Argentina”. Vignolo repreguntó por qué priorizaba el título anual y Salvemini explicó: “El anual con la chance de jugar con River la penúltima fecha en La Bombonera”.

Astrada y Ruggeri participaron del debate

Fue en ese momento cuando Astrada interrumpió con una pregunta directa a Ruggeri: “¿Vos diste la vuelta en cancha de Boca?”. Vignolo pidió que repitiera la consulta y Astrada aclaró: “Preguntaba si había dado la vuelta en cancha de Boca”.

Salvemini sostuvo que, en el caso de River, el festejo de 1986 había sido apenas “la media vuelta”. Astrada insistió en que había sido la vuelta completa y Ruggeri confirmó desde la mesa: “Dimos la vuelta”. El exdefensor agregó: “Lo que pasa es que después de la vuelta le ganamos dos a cero”, y remarcó: “Porque después de hacer una vuelta hay que ganar”.

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Salvemini retrucó que River ya era campeón “tres semanas antes” de ese partido. Ruggeri corrigió la versión: “No, habíamos ganado cinco partidos antes del campeonato”. Vignolo cerró ese tramo del ida y vuelta con un comentario irónico sobre la racha que acumulaba el equipo en aquella temporada.

El Superclásico que recordaron Leonardo Astrada y Oscar Ruggeri se disputó el 6 de abril de 1986 en la Bombonera, en el marco del campeonato local, y terminó 2 a 0 a favor de River, con los dos goles convertidos por Norberto Beto Alonso.

El encuentro tuvo una particularidad: el primer tiempo se jugó con una pelota de color naranja, a pedido del arquero de Boca, Hugo Gatti, quien temía que la pelota blanca se confundiera con los papelitos arrojados por la tribuna. El árbitro Francisco Lamolina aceptó el pedido y la utilizaron durante los primeros 45 minutos, antes de volver a la tradicional pelota blanca y negra en el complemento.

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River llegaba a ese partido ya consagrado campeón, tras haber ganado el título unas semanas antes, aunque todavía no había podido festejarlo en la Bombonera, escenario que no visitaba en un Superclásico desde fines de 1982.

El clima previo al partido fue tenso: el entonces presidente Raúl Alfonsín había pedido, a través de un llamado al presidente de River, Hugo Santilli, que el plantel evitara dar la vuelta olímpica en el estadio rival por razones de seguridad. Pese a las dudas iniciales, el plantel decidió en el vestuario, tras el hostigamiento recibido a su llegada al estadio, celebrar el título en el campo de juego antes del inicio del partido.

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El gol de Alonso llegó a la media hora del primer tiempo, con un cabezazo tras un centro de Roque Alfaro. El segundo tanto llegó a siete minutos del final, en un remate de Alonso que se desvió en un defensor de Boca.

El plantel de River formó aquel día con Nery Pumpido en el arco; Eduardo Saporiti, Ruggeri, Carlos Karabín y Alejandro Montenegro en la defensa; Héctor Enrique, Américo Gallego, Alfaro y Claudio Morresi en el medio; y Luis Amuchástegui junto a Alonso en la delantera.