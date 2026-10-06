El plan que los padres y el hermano de Tini Stoessel tendrían para el día de la boda con Rodrigo de Paul: “Se van”

Ángel de Brito dio detalles en LAM de cómo Alejandro Stoessel, Mariana Muzlera y Francisco Stoessel enfrentarían el mediático casamiento de la cantante (Video: LAM/ América TV)

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Ángel de Brito en LAM (América TV) aseguró que los padres y el hermano de Tini Stoessel viajarían a Japón cuatro días antes de la boda de la cantante con Rodrigo De Paul, prevista para el 19 de diciembre. El conductor aseguró además que los tres familiares no estarían invitados a la celebración.

“Los padres no están invitados. El hermano no está invitado”, afirmó De Brito al hablar del casamiento. Según indicó, los primos de la artista sí habrían recibido una invitación, aunque tampoco asistirían. “Los primos están invitados. Los primos no van a ir a la boda”, agregó.

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Según Ángel de Brito, Alejandro Stoessel, Mariana Muzlera y el hermano de Tini viajarían a Japón el 15 de diciembre justo en el día de la boda de la cantante

El periodista sostuvo que Alejandro Stoessel, Mariana Muzlera y el hermano de la cantante Francisco Stoessel emprenderían el viaje el 15 de diciembre. “El 15 de diciembre se suben a un avión”, señaló antes de revelar el destino: “Se van a Japón los tres, en familia, a olvidar todo este malentendido”.

De Brito ubicó el viaje en medio de las versiones sobre un conflicto económico entre Tini Stoessel y su padre. Según explicó durante el programa, la decisión de volar a Japón permitiría que los familiares estuvieran fuera del país el día de la ceremonia.

También afirmó que Alejandro Stoessel y Mariana Muzlera están separados desde hace cinco años, aunque conservarían una relación cordial. “Ellos son amigos, papá y mamá son amigos, no hay problema”, dijo el conductor. De acuerdo con su relato, el productor habría comenzado una nueva relación sentimental y compartiría sus días en Cariló con su pareja. Sin embargo, la novia de Alejandro Stoessel no formaría parte del viaje a Japón.

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La boda entre la cantante y el futbolista no tendría carácter civil

En la misma emisión, el periodista aseguró que continúa la discusión por la administración de fondos vinculados con la carrera de la cantante. “En estos momentos no hay acuerdo todavía. Hasta ahora el ofrecimiento es de 5 %”, dijo sobre una eventual propuesta de Tini Stoessel a su padre.

De Brito añadió que se trataría de cifras elevadas. “Son millones de dólares. Ese 5 %, que parece poquito, es mucho dinero”, expresó. Aun así, señaló que el conflicto no habría llegado a los tribunales. “No hay nada judicial en este tema. No hay un juicio de Tini al padre”, afirmó durante el debate con sus panelistas.

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Según la versión del conductor, las conversaciones continuarían sin una demanda formal. “Por ahora es todo negociación”, sostuvo. También indicó que cada parte contaría con asesoramiento legal: “Sí hay abogados de cada lado asesorando a las dos partes”.

Ángel de Brito aseguró que Tini Stoessel y su padre mantienen negociaciones por fondos vinculados a la carrera de la artista

De Brito explicó, además, que la celebración con Rodrigo De Paul no tendría carácter civil. “Ahora es simbólico”, respondió cuando le consultaron por el acuerdo prenupcial que, según había contado, se habría considerado al comienzo de la relación. Por ese motivo, indicó que ese asunto no formaría parte de la ceremonia prevista para diciembre.

Durante el programa, el periodista afirmó que Alejandro Stoessel y Mariana Muzlera continúan casados legalmente, pese a que estarían separados desde hace cinco años. Para De Brito, esa circunstancia sería relevante en las tratativas sobre los fondos administrados durante la carrera de Tini.

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“Si Alejandro Stoessel quiere firmar, dice: ‘Si te doy, me das el uno por ciento, está todo bien. Me das el dos, me das el seis, está todo bien’. Y la madre no, la madre tiene que aceptar”, sostuvo. El conductor no presentó documentación ni brindó precisiones sobre los acuerdos comerciales o patrimoniales involucrados.

De Brito afirmó que ambas partes contarían con abogados para avanzar en una negociación privada

De Brito remarcó que las versiones expuestas en LAM se basan en información atribuida a fuentes propias. Hasta el momento, ninguno de los integrantes de la familia Stoessel ni Rodrigo De Paul confirmó públicamente el supuesto viaje a Japón, la lista de invitados o las conversaciones económicas mencionadas en el programa.

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